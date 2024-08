Telêmaco Borba (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Telêmaco Borba (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Telêmaco Borba (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adão Araújo - 20100 - PODE - Aguardando Julgamento

Adão Florentino dos Santos - 13713 - PT - Aguardando Julgamento

Adilson Camargo - 25225 - PRD - Aguardando Julgamento

Adilson Dimais Dimais - 20345 - PODE - Aguardando Julgamento

Adrianinho - 28333 - PRTB - Aguardando Julgamento

Adriano Marcoski - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Adriano Ribeiro - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Alana Dal Col - 28888 - PRTB - Aguardando Julgamento

Alex da Mecanica - 11321 - PP - Aguardando Julgamento

Alexandre do Ze Nego - 28111 - PRTB - Aguardando Julgamento

Alfredina - 25077 - PRD - Aguardando Julgamento

Alyne Fernandes - 30117 - NOVO - Aguardando Julgamento

Alze - 15500 - MDB - Aguardando Julgamento

Amauri Pukanski - 23623 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Ana Rita - 23023 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Angelo Cleyton - 30222 - NOVO - Aguardando Julgamento

Angu - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Antonio Carlos - 33222 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Antônio Souza - 36660 - AGIR - Aguardando Julgamento

Ariane Mãe de Joões - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Avelar - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Baiano do Carvão - 33330 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Belissima Ro - 28200 - PRTB - Aguardando Julgamento

Bicudo - 11047 - PP - Aguardando Julgamento

Bokita Vigilante - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Braçudinho - 22100 - PL - Aguardando Julgamento

Cabo Borecki - 27190 - DC - Aguardando Julgamento

Carlão da Radio - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Carol Oliveira - 28666 - PRTB - Aguardando Julgamento

Celia do Nando - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Cesar Almeida - 36222 - AGIR - Aguardando Julgamento

Cesar Gavlak - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Cesinha - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Cida do Salão - 36300 - AGIR - Aguardando Julgamento

Cintia da Van - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Claudine Taques - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Clodoaldo Asas de Águia - 10100 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Clodoaldo de Almeida - 13789 - PT - Aguardando Julgamento

Clodoaldo Jr - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Coco - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Dani Silva - 23456 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Daniel Bitencourt - 33007 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Denilson Corvinho - 27111 - DC - Aguardando Julgamento

Dignaldo - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Dina da Saúde - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Dirceu Markovicz - 27000 - DC - Aguardando Julgamento

Divaldo Mascate - 35222 - PMB - Aguardando Julgamento

Divo Socorrista - 77500 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Divonei - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Dj Nilton - 12610 - PDT - Aguardando Julgamento

Dr Reginaldo - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Dr Thiago Jangada - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Dra Paula - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Edenice Maciel - 40400 - PSB - Aguardando Julgamento

Edson das Excursões - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Elaine Garcia - 77800 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Eliane da Band - 23123 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Eliete do Construtor - 44321 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Elis Saldivar - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Elma Giane Assueiro Carneiro - 13133 - PT - Aguardando Julgamento

Eloir Camargo - 33568 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Elyson Gomes - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Estevão Banks - 30777 - NOVO - Aguardando Julgamento

Eudes Risco - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Ezequiel Betim - 23680 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Fábia Cristina Moreira Ferraz - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Fatima Cabeleleira do Bnh - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Fatima Depetriz - 28500 - PRTB - Aguardando Julgamento

Fazendeiro - 36900 - AGIR - Aguardando Julgamento

Felipe Pedroso Felipinho - 44600 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Fernanda Costrussan - 77999 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Fernando Barbosa - 77100 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Flávia Alves - 20321 - PODE - Aguardando Julgamento

Flavião Amigo do Povão - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Flenik - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Francisco Rodrigues Porfirio - 13175 - PT - Aguardando Julgamento

Gamadinho - 11233 - PP - Aguardando Julgamento

Genival Gg - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Gilson - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Gislaine - 10963 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Gislaine - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Glaci da São Geraldo - 44016 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Golemba - 30300 - NOVO - Aguardando Julgamento

Gonçalo - 28123 - PRTB - Aguardando Julgamento

Helton Castro - 36036 - AGIR - Aguardando Julgamento

Herik Kolodji - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Hilário do Raio X - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ivonete da Luz - 27100 - DC - Aguardando Julgamento

Ivonete Muniz - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Izilda Lopes - 44177 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jacque Lemes - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

James Siqueira - 20567 - PODE - Aguardando Julgamento

Japão - 55100 - PSD - Aguardando Julgamento

Jaque Moda Flor - 10200 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Joao Venancio Jk - 11029 - PP - Aguardando Julgamento

Joel Motoboy - 35035 - PMB - Aguardando Julgamento

José Augusto da Betel - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Josemir - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

Josemira - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Josmar Tanaka - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Juba Reporte - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Jussara Aparecida Santos - 13131 - PT - Aguardando Julgamento

Jussara Benk - 27444 - DC - Aguardando Julgamento

Jussara da Saude - 45444 - PSDB - Aguardando Julgamento

Kacio Ribeiro - 23720 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Karine Camargo - 15515 - MDB - Aguardando Julgamento

Karol Cardoso - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Karol Menegassi - 27232 - DC - Aguardando Julgamento

Keitty Carvalho - 40500 - PSB - Aguardando Julgamento

Kessi Iarosz - 10900 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ketty Neves - 20444 - PODE - Aguardando Julgamento

Licínio - 27777 - DC - Aguardando Julgamento

Lilian da Bobig - 22321 - PL - Aguardando Julgamento

Luciane - 28102 - PRTB - Aguardando Julgamento

Lucimar de Fatima Pereira - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Ludovico - 55556 - PSD - Aguardando Julgamento

Luiz da Grafia - 40700 - PSB - Aguardando Julgamento

Luizinho Autocross - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

Marcelao - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Marcelino Rodrigues Batista Fi - 13113 - PT - Aguardando Julgamento

Marcelo Coelho - 33777 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Marcelo Correa da Rádio - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Marcia Bueno - 11200 - PP - Aguardando Julgamento

Marcio do Bosque - 77333 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Marcos da Odipa - 70520 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Marcos Kaveski - 10610 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Marcos Machado - 13913 - PT - Aguardando Julgamento

Marcos Mello - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Marcos William - 77300 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Mari Carmen - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Marilda Dutra - 10020 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Marquinho - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Marquinho da Marinha - 77444 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Marquinho da Mercearia - 70070 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Marquinhos Ramos - 44258 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Mary Souza - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Matheus Novak - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Matheus Piton - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Mauricio - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Maurinho Terras - 15737 - MDB - Aguardando Julgamento

Maycon Moraes - 77077 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Miltinho - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Miltinho do Cama - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Missionária Cleonice - 20128 - PODE - Aguardando Julgamento

Moises Miranda Proj Apascentar - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Naul da Vila Osorio - 35350 - PMB - Aguardando Julgamento

Nelsinho Pintor - 28777 - PRTB - Aguardando Julgamento

Nenão do Lalinho - 27500 - DC - Aguardando Julgamento

Ney Garcia - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ney Jeguinho - 28711 - PRTB - Aguardando Julgamento

Nilton Protege - 11193 - PP - Aguardando Julgamento

Nilton Silvestri - 70198 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Oliveira - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Oney Alves Ferreira - 13999 - PT - Aguardando Julgamento

Orlando Dreveniacki - 25615 - PRD - Aguardando Julgamento

Oseas Ferreira Ribas - 13001 - PT - Aguardando Julgamento

Osias Gomes - 36333 - AGIR - Aguardando Julgamento

Otavio Caminhoneiro - 28321 - PRTB - Aguardando Julgamento

Ozias Moreira dos Santos - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Pacheco - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Pastor Nezias Trindade - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Pastor Talevi - 25321 - PRD - Aguardando Julgamento

Pastor Tarcisio - 10026 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Patrick Ernandes - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Paula D Encanto - 22888 - PL - Aguardando Julgamento

Paulão do Banco - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Paulinho da Pipoca - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Paulinho do Salgadinho - 35021 - PMB - Aguardando Julgamento

Paulo - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Paulo Cristal - 40133 - PSB - Aguardando Julgamento

Paulo da Patrimonial - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Pelanca - 23333 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Piazito - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Polaco da São Silvestre - 15900 - MDB - Aguardando Julgamento

Prof Édina Guimarães - 20520 - PODE - Aguardando Julgamento

Prof Klécius - 15190 - MDB - Aguardando Julgamento

Prof Rosane Diez - 10253 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Prof Vlady - 27123 - DC - Aguardando Julgamento

Professor Adival - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Professora Carmelina - 40011 - PSB - Aguardando Julgamento

Professora Lu - 27270 - DC - Aguardando Julgamento

Professora Luciana Ribas - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Professora Meyre - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Rafa Audio Car - 12800 - PDT - Aguardando Julgamento

Rafael Negão - 44026 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Regiane do Pena Branca - 35123 - PMB - Aguardando Julgamento

Reginaldo - 28116 - PRTB - Aguardando Julgamento

Rhuan Sapão - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Rô Enfermeira - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Robson Souza - 25678 - PRD - Aguardando Julgamento

Rolinha - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Ruci - 25175 - PRD - Aguardando Julgamento

Ruty Cartoni - 36700 - AGIR - Aguardando Julgamento

Sandra Regina - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Sassá Camargo - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Sávio - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Schuttel - 15200 - MDB - Aguardando Julgamento

Selma Galdino - 33133 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Sergio Gaucho - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Sid Siqueira - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Sidney da Mudança - 27555 - DC - Aguardando Julgamento

Silmara Proença - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Silvano Batatinha - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Sinhara do Triângulo - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Sissa - 12444 - PDT - Aguardando Julgamento

Sol - 35555 - PMB - Aguardando Julgamento

Sueli Tila - 77111 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Suellen Krette - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Tanaka do Gás - 11100 - PP - Aguardando Julgamento

Tatico - 23111 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Taty - 70789 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Tereza da Cultura - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Terezinha Tere - 27900 - DC - Aguardando Julgamento

Thallyta Alves - 44744 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Thasso - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Tim Maia - 12456 - PDT - Aguardando Julgamento

Toni - 30100 - NOVO - Aguardando Julgamento

Toninho Viana - 28222 - PRTB - Aguardando Julgamento

Toto - 15612 - MDB - Aguardando Julgamento

Vagner da Jofer - 28000 - PRTB - Aguardando Julgamento

Val - 12111 - PDT - Aguardando Julgamento

Valdeci do Espetinho Mais - 35111 - PMB - Aguardando Julgamento

Valdenor Laudario Maynardes - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Valquiria Siqueira - 33321 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Valter Jose de Almeida - 33555 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Vanessa Nogueira - 11567 - PP - Aguardando Julgamento

Vanuza Carneiro - 27320 - DC - Aguardando Julgamento

Veinho do Baio - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Viviane Souza - 33033 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Welligton Oliveira - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Wellington Lemes - 23600 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Willian Matheus - 11506 - PP - Aguardando Julgamento

XIXI - 22200 - PL - Aguardando Julgamento

Zelia Enfermeira - 35333 - PMB - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.