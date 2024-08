Tapejara (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Tapejara (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Tapejara (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Ailton dos Santos - 77223 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ailton Silva - 11400 - PP - Aguardando Julgamento

Alan Baraviera - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Aline do Ibge - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Andre Castro - 44244 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Antonio Couro - 25025 - PRD - Aguardando Julgamento

Avelino Morais de Lima - 77146 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Baixinho da Bicicletaria - 70805 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Biquinha - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Bolinha Eletricista - 45055 - PSDB - Aguardando Julgamento

Chocolate - 15321 - MDB - Aguardando Julgamento

Chupeta do Esporte - 13222 - PT - Aguardando Julgamento

Cida Baiana - 11460 - PP - Aguardando Julgamento

Cida da Saúde - 44500 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Cido Lobisomem - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Coral do Bar - 22600 - PL - Aguardando Julgamento

Douglas da Boutique - 20021 - PODE - Aguardando Julgamento

Edivone Militão - 77013 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Eduardo Suchi - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Edvaldo Jose de Miranda - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Eliana Alves - 20250 - PODE - Aguardando Julgamento

Eliane Lopes - 44666 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Elves Filho do Cirim - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Fabio da Lidia - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Fabio Máquinas - 13152 - PT - Aguardando Julgamento

Fatima Bolognese - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Fazin - 25250 - PRD - Aguardando Julgamento

Fer Paiva - 13300 - PT - Aguardando Julgamento

Fernando Pimentel - 44600 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Geovani Alves - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Gideon - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Glaciano Raxinha - 22220 - PL - Aguardando Julgamento

Heitor do Ceará - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Helton Pedreiro - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Irene do Sos Animais - 11300 - PP - Aguardando Julgamento

Irmã Sonia Alves - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Ivanilza da Canapar - 36200 - AGIR - Aguardando Julgamento

Izabel de Melo - 25222 - PRD - Aguardando Julgamento

Jair Perez - 55666 - PSD - Aguardando Julgamento

Jaqueline Dentista - 70740 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Jheny do Comercio - 55001 - PSD - Aguardando Julgamento

João Carlos Negão - 36024 - AGIR - Aguardando Julgamento

João Paizana - 11500 - PP - Aguardando Julgamento

Juliana Mariano - 15323 - MDB - Aguardando Julgamento

Junior do Conselho - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Lu da Agricultura - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Luciana Cardoso Mendes - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Luiz Jardim Parana - 70530 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Luzia Bortoli - 13613 - PT - Aguardando Julgamento

Luzinete Costureira - 36456 - AGIR - Aguardando Julgamento

Marcelo da Fanfarra - 11789 - PP - Aguardando Julgamento

Marcia Luchtenberg - 22500 - PL - Aguardando Julgamento

Marcia Regueira - 45027 - PSDB - Aguardando Julgamento

Maria Aparecida Mendes - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Maria das Dores - 45120 - PSDB - Aguardando Julgamento

Maria Imaculada - 15444 - MDB - Aguardando Julgamento

Maria Neuci - 20022 - PODE - Aguardando Julgamento

Marinalva Dú - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Marinho Santos - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Marlei Defende - 11023 - PP - Aguardando Julgamento

Marlene de Jesus da Silva - 45100 - PSDB - Aguardando Julgamento

Meire Enfermeira - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Milene Nora do Kleber - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Milton Fernandes - 45456 - PSDB - Aguardando Julgamento

Montanha do Laticínio - 36500 - AGIR - Aguardando Julgamento

Nego Viola - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Nei do Pão - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Nenê - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Nilson Garuti - 15001 - MDB - Aguardando Julgamento

Nilson Jardim - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Pastor Edson - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Pastor Madureira - 45045 - PSDB - Aguardando Julgamento

Pastora Izabel - 36636 - AGIR - Aguardando Julgamento

Paula do Espetinho - 77077 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Paulo Clementino dos Santos - 77234 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Paulo Lima - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Polaco do Gás - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Professor Elias Batata - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Professor Marcelo - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Professora Dila - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Professora Edima - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Professora Marcia Dalosse - 13444 - PT - Aguardando Julgamento

Rafael Bornioti - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Robert Fabian - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Rodrigo Brizado - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Rogério Diretor - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Ronei Silva - 36987 - AGIR - Aguardando Julgamento

Rosângela Guilherme - 13500 - PT - Aguardando Julgamento

Samuel Mecânico - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Sandra Buschini do Conviver - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Sansão - 45125 - PSDB - Aguardando Julgamento

Serginho da Agricultura - 22100 - PL - Aguardando Julgamento

Silvinha do Comercio - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Suelen Carolyna - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Susete Ap Silva dos Santos - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Tatiane Silva Martins - 70070 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Thiago Bueno - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Tião da Horta - 70024 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Tião Vilas Boas - 77999 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Tim - 77333 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Tucão - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Valdir Napoleão - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Valter do Foto - 36036 - AGIR - Aguardando Julgamento

Wagner Lio - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Wellington Pet Repet - 20200 - PODE - Aguardando Julgamento

Willian Primo - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Zé Cultura - 11233 - PP - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.