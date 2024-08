Sirinhaém (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Sirinhaém (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Sirinhaém (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adriana Carlos - 35777 - PMB - Aguardando Julgamento

Alexandre da Sucata - 35021 - PMB - Aguardando Julgamento

Alfredo Ferraz - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Amaro Malaquias - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Amiga Vinha - 55735 - PSD - Aguardando Julgamento

André Jamaica - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Angu - 15444 - MDB - Aguardando Julgamento

Antônio Neto - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Bela - 40140 - PSB - Aguardando Julgamento

Bete da Peixaria - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Betinha de Galego - 20789 - PODE - Aguardando Julgamento

Bila de Baixinha - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Birino do Outeiro - 55655 - PSD - Aguardando Julgamento

Bruna Marinho - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Bruno Felix - 36363 - AGIR - Aguardando Julgamento

Bruno Lima - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Cabelinho - 15789 - MDB - Aguardando Julgamento

Camarao do Picole - 15055 - MDB - Aguardando Julgamento

Carlos Cabralia - 35200 - PMB - Aguardando Julgamento

Chico de Lúcio - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Cicero Passarinho - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Cláudia de Dr. Ricardo - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Coelhinho - 55455 - PSD - Aguardando Julgamento

Coronel Motorista - 36036 - AGIR - Aguardando Julgamento

Damião - 40122 - PSB - Aguardando Julgamento

Dani Cassimiro - 44644 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Daniely Lacerda - 22225 - PL - Aguardando Julgamento

Diamante - 35000 - PMB - Aguardando Julgamento

Dilly de Santo Amaro - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Douglas Silva - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

Dr. Adriana Brito - 55666 - PSD - Aguardando Julgamento

Ecinho do Empório - 40011 - PSB - Aguardando Julgamento

Edilson do Bate Boca - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Edna da Pracinha - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Elias Pastor - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Ellen Sem Medinho - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Emília de Zezé - 40321 - PSB - Aguardando Julgamento

Fabiano Alagoano - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Fabio Mendes Tuitui - 20120 - PODE - Aguardando Julgamento

Fio - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Galega de Gordo - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Geno Branco - 70559 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Geovane do Outeiro - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Gil Caze - 35555 - PMB - Aguardando Julgamento

Gutinho - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmã Elenilda - 11666 - PP - Aguardando Julgamento

Irma Marili - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Irmã Riso Santo Amaro - 36888 - AGIR - Aguardando Julgamento

Irmã Socorro - 36222 - AGIR - Aguardando Julgamento

Irmão Dedeu - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmão Del - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Irmão Diogo - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Irmao Genival - 35111 - PMB - Aguardando Julgamento

Irmão Gillear - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmão Orlando - 36999 - AGIR - Aguardando Julgamento

Isabele Almeida - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Jaime da Barra - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jairo de Zé Alfredo - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

Junior Aba - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Kaillane Muniz - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Lau do Povo - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Leninha da Ótica - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Léo Ximenes - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Lindalva Alves - 36234 - AGIR - Aguardando Julgamento

Lucas da Loterica - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Luciana - 35123 - PMB - Aguardando Julgamento

Luiz da Ração - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Lusinete - 35015 - PMB - Aguardando Julgamento

Magalise da Educação - 15033 - MDB - Aguardando Julgamento

Magno Lins - 40411 - PSB - Aguardando Julgamento

Mané Coco - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Marcelo de São Roque - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Marcília Fernandes - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Marcio Mecanico - 35035 - PMB - Aguardando Julgamento

Marcos Bombeiro - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Marcos da Kombi - 15623 - MDB - Aguardando Julgamento

Marcos da Ong - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Margareth da Usina - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Mel - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Minininha - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Missionaria Claudia - 70183 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Nado da Kombi - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Nalva dos Gatos - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Nando dos Brogueiro - 36666 - AGIR - Aguardando Julgamento

Nem da Barra - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Nilson de Lêda - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Noely Souza - 35222 - PMB - Aguardando Julgamento

Osirio Vieira - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Patricia Leão - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Paulo Coroa - 20200 - PODE - Aguardando Julgamento

Rachel Nicolau - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Regina Alves - 11272 - PP - Aguardando Julgamento

Rejane Acioli - 20888 - PODE - Aguardando Julgamento

Rinalva Enfermeira - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Romildo de Ibiratinga - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Romildo do Ferro Velho - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Rosi Machado - 40789 - PSB - Aguardando Julgamento

Sandro Bandeira - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Sandro da Guarda - 15115 - MDB - Aguardando Julgamento

Sargento Cícero - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Silvinha do Caminhão - 36111 - AGIR - Aguardando Julgamento

Tiago Vaqueiro - 36333 - AGIR - Aguardando Julgamento

Tonho da Carne - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Tutu Sat - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Val Ovão - 36020 - AGIR - Aguardando Julgamento

Verinaldo Arouxa - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Viviane de Rosarinho - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Wellington do Jet - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Wellington Lima - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

Wilde Demax - 15615 - MDB - Aguardando Julgamento

Wilson Amaral - 44144 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Žsérgio Machante - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h48.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

