Siqueira Campos (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Siqueira Campos (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Siqueira Campos (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adão da Vila Nova - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Adriane Lemes - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Adriano Monteiro - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Airton Brakiara - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Alan Vanzeli - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Alessandra do Posto - 45045 - PSDB - Aguardando Julgamento

Anão da Nebulosa - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Anne Emanuelle - 11232 - PP - Aguardando Julgamento

Antônio Carlos - 77532 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Batata Segurança - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Brenda - 77192 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Capitão Lemes - 44190 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Celiane - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Celinho do Açougue - 15033 - MDB - Aguardando Julgamento

Cezão - 11055 - PP - Aguardando Julgamento

Chiquinho Eletricista - 55112 - PSD - Aguardando Julgamento

Cidinho da Água de Barbosas - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Claudeci Carro Negão - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Claudio Siqueira - 22155 - PL - Aguardando Julgamento

Clovis da Vila Nova - 22055 - PL - Aguardando Julgamento

Comendador Coutinho - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Cristiano do Açougue - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Dayane da Vila Nova - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Denilson do Bom Jesus - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Dezinho - 10121 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Diego Dapae - 45999 - PSDB - Aguardando Julgamento

Diego do Gramado - 40788 - PSB - Aguardando Julgamento

Diego Pires - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Dilsinho do Barril - 45321 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dri - 70013 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Drika - 70141 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Edio do Bar - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Eduardo Szpalher - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Eliane Santos - 12111 - PDT - Aguardando Julgamento

Eliseu do Samu - 10110 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Elvis Correa - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Elvis Fut Quebrada - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Elza Costureira - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Eraldo da Refaz - 10321 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Fatima do Conselho - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Gamarra - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Garça - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Gean da Alemoa - 40234 - PSB - Aguardando Julgamento

Getulio Sene - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Giane Melo - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Gordinho do Pesqueiro - 12253 - PDT - Aguardando Julgamento

Ibraim Pedreiro - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Idair do Grill - 22789 - PL - Aguardando Julgamento

Ismael da Reciclagem - 55999 - PSD - Aguardando Julgamento

Jhulia - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Jô Fernandes - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

João Egidio - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Joel da Alemoa - 12999 - PDT - Aguardando Julgamento

Josi - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Julio Cebola - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Kinho - 77234 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Labareda - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Limão da Farmacia - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Lindalva Felix - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Livia Possidente - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Lu da Farmácia - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Lucia Rodrigues do Facebook - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Luiz Personal Trainer - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Luizinho Brasil - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

Marcelo Amarelão Siq News - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Marcelo Machado - 15010 - MDB - Aguardando Julgamento

Marcilene da Estação - 40900 - PSB - Aguardando Julgamento

Marcos da Alemoa - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Maria Inês do Conselho - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Marinez Kixodo - 11100 - PP - Aguardando Julgamento

Marli Frogeri - 10176 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Marquinhos da Água - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Maurão - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Messias - 10700 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Mônica Ribeiro - 13313 - PT - Aguardando Julgamento

Natal do Mercado Prado - 11225 - PP - Aguardando Julgamento

Natane Farmacêutica do Posto - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Nei da Eletronica - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Neide Aparecida - 10122 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Neli da Floricultura - 45690 - PSDB - Aguardando Julgamento

Neusinha Professora - 12666 - PDT - Aguardando Julgamento

Nicolas Bispo - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Nilda de Souza - 10166 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Osvaldo da Saúde - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Pastel do Bazar Zanon - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Paulinho da Sucata - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Paulo da Liberatti - 20122 - PODE - Aguardando Julgamento

Polaco Leiteiro - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Professora Edina Barone - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Robertinho da Dismasiq - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Robertinho da Serralheria - 44456 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Rodrigo Bola - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Rodrigo Bombeiro - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Rodrigo da Saúde - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Ronaldo Arruda - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Samira - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Sandra Mara - 55520 - PSD - Aguardando Julgamento

Selminha - 40433 - PSB - Aguardando Julgamento

Silvião - 45600 - PSDB - Aguardando Julgamento

Sued da Cruz - 15001 - MDB - Aguardando Julgamento

Sueli da Silva - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Tampinha - 13130 - PT - Aguardando Julgamento

Terezinha do Bairro Barrocão - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Tiago Kapivara - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Tiao Pereira - 45789 - PSDB - Aguardando Julgamento

Tigrão - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Tonho do Bar - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Toninho Chale - 15510 - MDB - Aguardando Julgamento

Vagalume - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Valdinea do Postinho - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Valmir Guimarães - 20234 - PODE - Aguardando Julgamento

Vanderson - 40678 - PSB - Aguardando Julgamento

Vando Vilas Boas - 13666 - PT - Aguardando Julgamento

Vivia da Silva do Vinho - 44434 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ze da Guabiroba - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Zezinho do Gramado - 55345 - PSD - Aguardando Julgamento

Zildinha Motorista - 15888 - MDB - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

