Sertanópolis (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Sertanópolis (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Sertanópolis (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adriano Driliu - 10580 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ana Olga - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Anderson Motos - 11789 - PP - Aguardando Julgamento

Antonio Tavares - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Augusto Bonfain Junior - 11022 - PP - Aguardando Julgamento

Áurea do Espetinho - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Balu da Auto Elétrica - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Carlão Zanon - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Carlinhos do Forro - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Carlinhos Miranda - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Carlos Torres - 55234 - PSD - Aguardando Julgamento

Célia Rafaeli - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Célio da Farmácia - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Cido Bezerra - 44345 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Claudecir Balzanello - 55010 - PSD - Aguardando Julgamento

Claudio Eletricista - 44678 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Cobrinha - 15666 - MDB - Aguardando Julgamento

Cris do Flor - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Daiany Kozan - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

DI Romero - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Dirceu da Rapadura - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Dirlei Bosso - 55345 - PSD - Aguardando Julgamento

Dra Michele Galatti - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Dudu do Karatê - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

Edileuza Lopes - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Edney Reis Índio - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Eliete Figueiredo - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Gislaine Gobbo - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Glauco - 11580 - PP - Aguardando Julgamento

Iracy Vieira Casagrande - 11225 - PP - Aguardando Julgamento

Jefferson Andrade Gaguinho - 10056 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Junior Bafa - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jurandir da Ambulância - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Juscelino do Povo - 44789 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Katuaba - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Layanne Michelon - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Leandro Vagalume - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Leila Pissinati - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Lucia Manini - 11391 - PP - Aguardando Julgamento

Madruga - 15013 - MDB - Aguardando Julgamento

Marcelinho Ratinho - 44456 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Marco Aurelio Biazotto - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Marcos Carneirinho - 40369 - PSB - Aguardando Julgamento

Mariana Gonçalves - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Marilda Mamede - 15500 - MDB - Aguardando Julgamento

Marzolla - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Maurao Pedra 90 - 55090 - PSD - Aguardando Julgamento

Mauro Clel Motorista - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Miquelassi - 22789 - PL - Aguardando Julgamento

Moringuinha Rei - 40789 - PSB - Aguardando Julgamento

Natália - 40321 - PSB - Aguardando Julgamento

Natalia Coutinho Bete Lanches - 44100 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Nei Namarra - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Neusinha - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Ney Rubro Negro - 11300 - PP - Aguardando Julgamento

Neytwu Pintor - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Nilton Evangelista - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Pastor Antônio - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Peixao - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

Reginaldo Torres - 40258 - PSB - Aguardando Julgamento

Reinaldinho da Farmácia - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Robertinho do Povo - 15789 - MDB - Aguardando Julgamento

Rosangela Matias - 44022 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Roseli Pereira - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Samuel Batista - 11806 - PP - Aguardando Julgamento

Sergio Esquisito - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Sgt Ercilio - 44190 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Shell - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Silvana do Assado - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Silvinha da Saúde - 15552 - MDB - Aguardando Julgamento

Sueli Salviano - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Thiago Totti - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Tia Faby - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Tia Simone - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Val da Saúde - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Valdeir Motorista - 10272 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Wellington Filho do Jatai - 44088 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

