Serra Talhada (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Serra Talhada (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Serra Talhada (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adauto Samurai - 77077 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Adreildo Caveira - 13321 - PT - Aguardando Julgamento

Ailton do Chocalho - 70321 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Alfredo Vieira do Chocalho - 77024 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Alice Conrado - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Allyson Frazão - 36111 - AGIR - Aguardando Julgamento

André Farias - 20212 - PODE - Aguardando Julgamento

André Maio - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

André Terto - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Angelita - 25747 - PRD - Aguardando Julgamento

Antonio da Melancia - 13111 - PT - Aguardando Julgamento

Antonio de Antenor - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Antonio Nunes Poeta - 10678 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Antonio Rodrigues - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Aparecida Amaral - 70800 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Aurelio Agente de Saude - 13700 - PT - Aguardando Julgamento

Beleza News - 18123 - REDE - Aguardando Julgamento

Bonzinho Magalhães - 36345 - AGIR - Aguardando Julgamento

Cabo Rammon Patrick - 77190 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Carlos Pereira - 50321 - PSOL - Aguardando Julgamento

Ceiça Barros - 50888 - PSOL - Aguardando Julgamento

Chico Caxixola - 20223 - PODE - Aguardando Julgamento

China Menezes - 10411 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ciara de Zé Dida Gaia - 36777 - AGIR - Aguardando Julgamento

Cicero Bodinho - 77111 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Cida Costa - 13500 - PT - Aguardando Julgamento

Cinthia Adriely - 36234 - AGIR - Aguardando Julgamento

Clenio de Agenor - 55630 - PSD - Aguardando Julgamento

Coquinha da Cohab - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Dany Epaminondas - 10666 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

David Santos - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Dida Inacio - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Dimas Caiçara - 25111 - PRD - Aguardando Julgamento

Djalma Nunes - 22017 - PL - Aguardando Julgamento

Dr Jailson Advogado - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Edivaldo - 35555 - PMB - Aguardando Julgamento

Edvânia do Vila Bela - 25513 - PRD - Aguardando Julgamento

Eliton Barboza - 50500 - PSOL - Aguardando Julgamento

Enoque Gaia - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Erica Inácio - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Ernando da Internet - 77888 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ernando Pereira - 36222 - AGIR - Aguardando Julgamento

Etenilza da Melancia - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Euclides Ferraz - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Everton da Academia - 50100 - PSOL - Aguardando Julgamento

Fabiana Bota Pra Torar - 20159 - PODE - Aguardando Julgamento

Fabricio e Hudson - 77434 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Franscisco Sem Teto - 77137 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Geoge Juntos Pelo Povo - 50555 - PSOL - Aguardando Julgamento

George Albino - 13444 - PT - Aguardando Julgamento

Gilliard Mendes - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Gin Oliveira - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Graça Soares Dino - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Gracivania Neto - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Helano Peixoto - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Helena Mandú - 77567 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Hêmerson Souza - 36133 - AGIR - Aguardando Julgamento

Hermes Ferreira - 50000 - PSOL - Aguardando Julgamento

Iara Silveira - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Ir Lula do Ar Condicionado - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Iranildo Marques - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Irmã Elisângela de Jucier - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Irma Marineide - 77234 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Irmão Carlos - 70700 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Israel Dantas - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Jacicleide Lira - 18210 - REDE - Aguardando Julgamento

Jailson Albino - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Jaime Inácio - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Janailson Barra do Exu - 13133 - PT - Aguardando Julgamento

Jessica Bianca - 77242 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Jesus Mourato - 77333 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Jhonata Caio - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Jô Enfermeira - 25192 - PRD - Aguardando Julgamento

Joao Duque Filho (duquinho) - 70070 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Juliana Teles - 13306 - PT - Aguardando Julgamento

Juliana Tenorio - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Julieta Enfermeira - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Juvenal da Caçamba - 36555 - AGIR - Aguardando Julgamento

Kacike - 35123 - PMB - Aguardando Julgamento

Lenir Ferraz - 25333 - PRD - Aguardando Julgamento

Lero Som - 36663 - AGIR - Aguardando Julgamento

Lindomar Diniz - 36333 - AGIR - Aguardando Julgamento

Lorrany Medeiros - 35000 - PMB - Aguardando Julgamento

Lourdinha Oliveira - 50123 - PSOL - Aguardando Julgamento

Lucia - 55126 - PSD - Aguardando Julgamento

Lúcia de Bernardo Vieira - 25456 - PRD - Aguardando Julgamento

Luciano Diniz - 18321 - REDE - Aguardando Julgamento

Lucivan do Detergente - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Luiz Gonzaga - 70852 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Luzia da Cagep - 20121 - PODE - Aguardando Julgamento

Macaúba - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Manoel da Paciência - 70456 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Manoel Enfermeiro - 13222 - PT - Aguardando Julgamento

Michele Barros - 77321 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Morena Lima - 20234 - PODE - Aguardando Julgamento

Mussum - 50202 - PSOL - Aguardando Julgamento

Nailson Gomes - 10633 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Nego Mar - 20620 - PODE - Aguardando Julgamento

Nilda Isquierdo - 25777 - PRD - Aguardando Julgamento

Nino do Vila Bela - 36688 - AGIR - Aguardando Julgamento

Nubia de Mocinha - 36666 - AGIR - Aguardando Julgamento

Odair Fiscal do Povo - 25678 - PRD - Aguardando Julgamento

Odete Nunes - 70666 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Palloma Soares - 50111 - PSOL - Aguardando Julgamento

Patricia Cordeiro - 22100 - PL - Aguardando Julgamento

Patricia do Vanete Almeida - 36888 - AGIR - Aguardando Julgamento

Pedro Farias - 25100 - PRD - Aguardando Julgamento

Pessival Gomes - 10234 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Pinheiro - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Poly Nunes Ferraz - 36789 - AGIR - Aguardando Julgamento

Prof Ari Amorim - 50234 - PSOL - Aguardando Julgamento

Professor Daniel - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Professora Adacina - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Professora Maricelia - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Regina do Mutirão - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ricardo Nogueira - 36036 - AGIR - Aguardando Julgamento

Rita Inacio - 55234 - PSD - Aguardando Julgamento

Rivalda Anália Valões - 36999 - AGIR - Aguardando Julgamento

Robinho Gaia - 25999 - PRD - Aguardando Julgamento

Rogério de Professor Raimundo - 36456 - AGIR - Aguardando Julgamento

Romério do Carro de Som - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Rômulo Leão - 25888 - PRD - Aguardando Julgamento

Ronaldo de Dja - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Rosimerio de Cuca - 13567 - PT - Aguardando Julgamento

Rosinaldo Daniel - 50345 - PSOL - Aguardando Julgamento

Sandra Carla - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Sandra do Mst - 13100 - PT - Aguardando Julgamento

Sandra Marilak - 10224 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Sargento Campos - 25190 - PRD - Aguardando Julgamento

Sargento Laelso - 22190 - PL - Aguardando Julgamento

Sérgio Hernandez - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Sinezio Rodrigues - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Socorro Terto Gaia - 70789 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Tatinha Tião - 70888 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Tércio Siqueira - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Thiago Mendes Oficial de Justi - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Tiago Diniz - 22380 - PL - Aguardando Julgamento

Tica Ferraz - 20124 - PODE - Aguardando Julgamento

Tonha Guabirada - 22133 - PL - Aguardando Julgamento

Vagne das Máquinas - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Vandinho da Saúde - 20120 - PODE - Aguardando Julgamento

Vania Melo - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Vera Gama - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Vieira Fiho - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Washington Moto Taxi - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Will Souza - 25789 - PRD - Aguardando Julgamento

Zé Goré do Piseiro - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Zé Pereira - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Zé Raimundo - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Zildo de Varzinha - 55321 - PSD - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h48.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

