Sarandi (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Sarandi (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Sarandi (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Abraão do Eco Valley - 22123 - PL - Deferido

Adão Roseno - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Ailton Machado da Tv - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Alessandra Gomes - 55100 - PSD - Aguardando Julgamento

Alex Cineus - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Alex Macarrão - 36038 - AGIR - Aguardando Julgamento

Aline Honório - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Amaral Segurança - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Amorim - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

Anderson Alves - 12007 - PDT - Aguardando Julgamento

Angela do Mauá - 35133 - PMB - Aguardando Julgamento

Angélica Marra - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Angélica Uber - 18101 - REDE - Deferido

Antonio Gomes Purunguinha - 36333 - AGIR - Aguardando Julgamento

Antonio Oliva - 20200 - PODE - Aguardando Julgamento

Ariltom Florentino - 44051 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Baby da Bicicletaria - 33022 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Bati Fino - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Belmiro Barbeiro - 11900 - PP - Aguardando Julgamento

Bete do Bom Pastor - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Beth Martinez - 35103 - PMB - Aguardando Julgamento

Beto Cabeleireiro - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Bianco - 13699 - PT - Deferido

Bill do Pastél - 45011 - PSDB - Aguardando Julgamento

Bispo Reinaldo - 43111 - PV - Deferido

Boiadeiro do Esporte - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Bola - 77666 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Borracha - 45456 - PSDB - Aguardando Julgamento

Bugrão - 45444 - PSDB - Aguardando Julgamento

Cardozo - 44192 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Carlos Eduardo Kadu - 25007 - PRD - Aguardando Julgamento

Cassiano - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Chiquinho Catequista - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Cidinha - 10634 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cidinho de Moraes - 35123 - PMB - Aguardando Julgamento

Cilas Morais - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Cintia Gisele - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Clarice Malentaqui - 13180 - PT - Deferido

Clau Dutra - 22217 - PL - Deferido

Claudinho Santos - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Claudio Toldos - 10100 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cleber Soares - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Clivia Showblack - 12500 - PDT - Aguardando Julgamento

Dalva Protetora dos Animais - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Danilo do Arena - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

David - 11630 - PP - Aguardando Julgamento

Derli de Maria - 35355 - PMB - Aguardando Julgamento

Deva da Saúde - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Diego Miranda - 13013 - PT - Deferido

Diko Grafite - 44888 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Dionísio do Cristma - 45220 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dionizio da Diocar - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Diva do Salão - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dr Sidnei Dinei - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Dra Cintia - 43333 - PV - Deferido

Dra Eunice - 22267 - PL - Deferido

Duda Gonçalves - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Dyonathan Andujas - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Edilaine Borges - 35135 - PMB - Aguardando Julgamento

Edinaldo Edil Transportes - 22444 - PL - Deferido

Elias Caiana - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Elizena - 55567 - PSD - Aguardando Julgamento

Elzi da Nova Unção - 11511 - PP - Aguardando Julgamento

Erasmo da Saúde - 43123 - PV - Deferido

Everson Natalino - 22222 - PL - Deferido

Fábio Balako - 20120 - PODE - Aguardando Julgamento

Fabio das Variedades - 10321 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Faby Piques - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Fernandinho - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Gabriella Andrade - 45045 - PSDB - Aguardando Julgamento

Gedeão Ferreira - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Giacomassi - 22038 - PL - Deferido

Gil - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Gilberto da Água - 43456 - PV - Deferido

Gilmar do Vale Azul - 18018 - REDE - Deferido

Gilson Rufino Gilsinho - 40940 - PSB - Aguardando Julgamento

Gisele da Saúde - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Gleison Faktor - 20100 - PODE - Aguardando Julgamento

Graça Vieira - 10289 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Hadryan Miante - 55321 - PSD - Aguardando Julgamento

Henrique de Sá - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ilda Conselheira - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ireni Moura - 11300 - PP - Aguardando Julgamento

Isabel Cristina Theodoro - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Ivan Bolsonaro - 36610 - AGIR - Aguardando Julgamento

Ivone da Laranja - 36130 - AGIR - Aguardando Julgamento

Ivone da Uber - 15345 - MDB - Aguardando Julgamento

Ivone das Crianças - 15666 - MDB - Aguardando Julgamento

Jé do Sull Beer - 22500 - PL - Aguardando Julgamento

Jhonão - 33777 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Jô do Sopão - 43040 - PV - Deferido

Joel Gari - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Jorge Tadeu - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Jorjão do Bom Pastor - 36222 - AGIR - Aguardando Julgamento

José Augusto - 35735 - PMB - Aguardando Julgamento

Juliano Lima - 15888 - MDB - Aguardando Julgamento

Júlio - 43777 - PV - Deferido

Julio C. Capriglione - 33123 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Julio Xavier - 36617 - AGIR - Aguardando Julgamento

Kal da Auto Elétrica - 18333 - REDE - Deferido

Keila Zegobia - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Lena da Saúde - 18122 - REDE - Deferido

Lidiana Protetora dos Animais - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Lidomara Carvalho - 18025 - REDE - Deferido

Madalena - 77321 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Manu Doula - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Mara - 10048 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Marci Sorriso - 18036 - REDE - Deferido

Maria Evangelista - 25675 - PRD - Aguardando Julgamento

Marlizona - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Marquinhos Barba Rala - 40900 - PSB - Aguardando Julgamento

Marta Maria - 33333 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Mateus Piseiro - 18321 - REDE - Deferido

Mestre Rock - 77789 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Milena do Escritório Garbúggio - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Missionária Vanilda - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Negrão Sorriso - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Nelson Xaropada - 35666 - PMB - Aguardando Julgamento

Neuza Rocha - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Nika Costa - 36336 - AGIR - Aguardando Julgamento

Nilceia Massoterapeuta - 25025 - PRD - Aguardando Julgamento

Nina do Zé Marcos - 22022 - PL - Deferido

Orlando Mercado Barroso - 40625 - PSB - Aguardando Julgamento

Oscar Ferreira - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Osvaldo do Posto Juninho - 18888 - REDE - Deferido

Paraná da Refrigeração - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Pastor Emiliano - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Pastor Jessé - 22000 - PL - Deferido

Pastor Vanderlei - 77234 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Pastora Vilma Ferreira - 40133 - PSB - Aguardando Julgamento

Paula Fortunato - 77333 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Paulão Kungfu - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Paulo da Calha - 25017 - PRD - Aguardando Julgamento

Paulo Sergio - 40800 - PSB - Aguardando Julgamento

Pedagoga Toninha - 13000 - PT - Deferido

Pedro Barbeiro - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Pedro Correa - 11192 - PP - Aguardando Julgamento

Piu - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Professor Adauto - 13300 - PT - Deferido

Professor Claudio - 11500 - PP - Aguardando Julgamento

Professor Valdecir - 12010 - PDT - Aguardando Julgamento

Professora Alvina Braga - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Professora Angelita - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Professora Mari - 20013 - PODE - Aguardando Julgamento

Rafa Robles - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ramon - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Rapper Destro - 18300 - REDE - Deferido

Raquel Barbosa - 33000 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Roberto de Paula - 20224 - PODE - Aguardando Julgamento

Robinho - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Rogério Chaveiro - 35177 - PMB - Aguardando Julgamento

Rosi Bueno - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Salete Basquiroto - 35190 - PMB - Aguardando Julgamento

Salimar do Gás - 20516 - PODE - Aguardando Julgamento

Sarnei do Bingo - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Silvania Iluminada - 10101 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Silvestre - 35225 - PMB - Aguardando Julgamento

Sirlene da Creche - 44100 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Sirlene Pacanhela Cabelereira - 10124 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Suellen Ferreira - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Telma da Reciclagem - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Thay Menegazze - 22200 - PL - Deferido

Thiago - 36912 - AGIR - Aguardando Julgamento

Toninha Aguiar - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

Vera Lucia - 12112 - PDT - Aguardando Julgamento

Wilsinho da Casa do Pedreiro - 10800 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

X do Posto - 33300 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Zé do Açougue - 18123 - REDE - Deferido

Zilda da Saude - 22345 - PL - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

