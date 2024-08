São Lourenço da Mata (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

São Lourenço da Mata (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

São Lourenço da Mata (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adimilson da Hora - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Adriano Borges - 22007 - PL - Aguardando Julgamento

Adriano Cabeça - 77190 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Alailson Alexandre - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Alcides Francisco - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Alcione de Tiuma - 40180 - PSB - Aguardando Julgamento

Alemão do Pixete - 40640 - PSB - Aguardando Julgamento

Alexandre do Palmeiras - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Almir Miranda - 77456 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Amiga India - 36400 - AGIR - Aguardando Julgamento

Anderson Alves - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Andrey Ferreira - 22622 - PL - Aguardando Julgamento

Andrey Ferreira - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Anselmo Frutas e Verduras - 45016 - PSDB - Aguardando Julgamento

Arlete do Parque - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Arllan Dourado - 40190 - PSB - Aguardando Julgamento

Artur Uber do Povão - 65013 - PC do B - Aguardando Julgamento

Atalaia - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Badu - 55510 - PSD - Aguardando Julgamento

Barbara Santos - 44145 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Belinha - 10266 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Berg da Copa - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Bruno Danono - 55236 - PSD - Aguardando Julgamento

Camila Albanez - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Caneco - 43424 - PV - Aguardando Julgamento

Capitão Cilinho - 44999 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Carlos Cesar - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Carlos Freitas da Saude - 44500 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Cassemiro Radial - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ceca do Jalisco - 36112 - AGIR - Aguardando Julgamento

Celio de Penedo - 36111 - AGIR - Aguardando Julgamento

Celio National - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Celso Luiz - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Cleyton Galego - 15999 - MDB - Aguardando Julgamento

Coíta - 77111 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Cuscuz do Povo - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

da Ostra - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Davi Queiroz - 36555 - AGIR - Aguardando Julgamento

Day Lima - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Deise Antumes - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Deto de Lages - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Deyvison Pereira - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Dinho - 70156 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Dora da Padaria - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Doralice - 40255 - PSB - Aguardando Julgamento

Dr Claudio Falcão - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Dr Gabriel Neto - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Dr João Santana - 77899 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Dr Rubens Alencar - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Dra Cristina Lyra - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Elizangela - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Erison do Coepe - 65111 - PC do B - Aguardando Julgamento

Eurico Euripan - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Fá do Bar - 22999 - PL - Aguardando Julgamento

Fabiana Enfermeira - 44666 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Fabiana Nogueira - 40666 - PSB - Aguardando Julgamento

Fabinho Pereira - 45677 - PSDB - Aguardando Julgamento

Fabio de Castro - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Fabio do Barrote - 45999 - PSDB - Aguardando Julgamento

Flavio do Pixete - 15615 - MDB - Aguardando Julgamento

Fred Cabeça Branca - 55478 - PSD - Aguardando Julgamento

Gilberto Monteiro - 40400 - PSB - Aguardando Julgamento

Gildo do Mamede - 65555 - PC do B - Aguardando Julgamento

Gilton Duarte - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Girllan Airton - 65123 - PC do B - Aguardando Julgamento

Gleicinho Amassa Lata - 77999 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Gordo de Lages - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Graças da Barragem - 45666 - PSDB - Aguardando Julgamento

Graciele - 45456 - PSDB - Aguardando Julgamento

Henrique da Bela Vista - 45045 - PSDB - Aguardando Julgamento

Henrique Lobão - 15666 - MDB - Aguardando Julgamento

Hugo Tude - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Irmã do Pastel - 13613 - PT - Aguardando Julgamento

Irmã Glauba - 77333 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Irmão Manoel - 70622 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Irmão Moisés - 13525 - PT - Aguardando Julgamento

Irmão Natan - 10601 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Irmao Paca - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Irmão Will - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

J Carlos Gás - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jacaré - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jai de Tiuma - 70001 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Jairo Vieira - 36888 - AGIR - Aguardando Julgamento

Jana de Penedo - 70577 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Jane do Povo - 15888 - MDB - Aguardando Julgamento

Janio Callebe - 36036 - AGIR - Aguardando Julgamento

Jaqueline de Santa Rosa - 13777 - PT - Aguardando Julgamento

Jô da Varzea Fria - 65999 - PC do B - Aguardando Julgamento

João Pessoa - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Joel Marcelino - 36444 - AGIR - Aguardando Julgamento

Joselma da Saude - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Josi da Ong - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Juninho de Muribara - 70999 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Junior Maciel - 36666 - AGIR - Aguardando Julgamento

Kamila do Espam - 65113 - PC do B - Aguardando Julgamento

Lalá - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Landio Box - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Leninha do Uchoa - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Léo da Padaria - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Leonardo Barbosa - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Leonardo Leitão - 10614 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Lucas das Bandeiras - 15444 - MDB - Aguardando Julgamento

Lucas Ordinario - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Luciano do Cruzeiro - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Luizinho Taxista - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Maciel Cipriano - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Mãe Hosana - 70070 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Magali Vieira - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Mailon Joel - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Manga - 70677 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Maquilane do Pixete - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Marcos da Bolsa - 77888 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Maria Irineu - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Mary de Muribara - 10227 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Mauricea Dias - 43323 - PV - Aguardando Julgamento

Miquege Advogado - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Miquéias Lima - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Monalisa Pinheiro - 77180 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Nado Barman - 22630 - PL - Aguardando Julgamento

Nado de Lages - 44644 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Nalva Moveis - 36777 - AGIR - Aguardando Julgamento

Neguita - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Neide Deodato - 40888 - PSB - Aguardando Julgamento

Neves - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Nino Familia - 70190 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Oleo de Peroba - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Oliveira Bombeiro CIVIL - 44193 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Omar do Anglo - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Pastor Agamenon - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Paulinho Taxista - 13222 - PT - Aguardando Julgamento

Pedro Batera - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Prof Lucena - 43333 - PV - Aguardando Julgamento

Professor Antonio Alexandre - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Professor Gerivaldo Melo - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Professor Jean - 15231 - MDB - Aguardando Julgamento

Professor Julio Pena - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Professor Marcos - 55013 - PSD - Aguardando Julgamento

Professor Pepe - 45346 - PSDB - Aguardando Julgamento

Professora Etiene - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Professora Giselia - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Professora Luciana - 55677 - PSD - Aguardando Julgamento

Queu do Povo - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Ray de Matriz da Luz - 44677 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Renato Silva - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ricardo de Gulu - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Roberta do Samu - 45192 - PSDB - Aguardando Julgamento

Robinho - 70888 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Rodrigo Maciel - 10610 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Rodrigo Rhavell - 77900 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ronaldo da Associação - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Rosa - 55234 - PSD - Aguardando Julgamento

Rubria Deodato - 36999 - AGIR - Aguardando Julgamento

Salatiel do Hospital - 10678 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Salvador - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Saraiva - 36500 - AGIR - Aguardando Julgamento

Sargento Conceição Feitosa - 15200 - MDB - Aguardando Julgamento

Selma do Povo - 36336 - AGIR - Aguardando Julgamento

Selma Panta - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Sergio Costa - 15100 - MDB - Aguardando Julgamento

Sergio das Quadrilhas - 36333 - AGIR - Aguardando Julgamento

Silvano Gordinho Iluminado - 77611 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Subtenente Romualdo - 44888 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Swamy do Queijo - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Tallita Micuiba - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Thoga - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Tia Jô - 15432 - MDB - Aguardando Julgamento

Vagner do Camarão - 55655 - PSD - Aguardando Julgamento

Val - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Vanessa Trajano - 22010 - PL - Aguardando Julgamento

Wester Gonçalves - 55540 - PSD - Aguardando Julgamento

Xande Bola - 22223 - PL - Aguardando Julgamento

Yone Alves - 45663 - PSDB - Aguardando Julgamento

Ze Luiz - 36222 - AGIR - Aguardando Julgamento

Zezinho Corredor - 77444 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Zinho Oliveira Protetor - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h48.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.