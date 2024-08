São José dos Pinhais (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

São José dos Pinhais (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

São José dos Pinhais (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

¿jair da Toca do Jacaré - 28008 - PRTB - Aguardando Julgamento

Abilio Alves - 55055 - PSD - Deferido

Adão Marcos Irreverência - 15169 - MDB - Aguardando Julgamento

Adenilson Skol - 33144 - MOBILIZA - Deferido

Adriano Bonassa - 70999 - AVANTE - Deferido

Adriano Pereira - 33555 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Agnaldo Pereira - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Aldrian Matoso - 40000 - PSB - Deferido

Alessandro Martins - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Alex Lima - 44033 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Alex Zamboni - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Alexandre da Rosa Filho - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Allax Siqueira - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Amadeu da Ambulância - 20192 - PODE - Aguardando Julgamento

Amarildo do Lava Car - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Ana Borges - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Anderson Novais - 45277 - PSDB - Deferido

Andre Bulldogs - 10100 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

André do Quiosque - 20207 - PODE - Aguardando Julgamento

Andrei Gondro - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Angela Sczepaniak - 45144 - PSDB - Deferido

Antonia Cia - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Antonio Alves - 15800 - MDB - Aguardando Julgamento

Antonio Tozo Caco - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Ariela Gomes - 13219 - PT - Aguardando Julgamento

Ariete Carvalho - 45625 - PSDB - Deferido

Augusto Ivaniski - 33345 - MOBILIZA - Deferido

Baixinho do Povo - 45123 - PSDB - Deferido

Betinho do Esporte - 44100 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Bill Farias - 45630 - PSDB - Deferido

Bira do Banco - 55999 - PSD - Deferido

Bombeiro Segatto - 25444 - PRD - Aguardando Julgamento

Brendo Adamski - Os Gêmeos - 23123 - CIDADANIA - Deferido

Bruna dos Animais - 55017 - PSD - Aguardando Julgamento

Cajé - 33958 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Carioca - 55713 - PSD - Deferido

Carlinhos da Faxina - 28555 - PRTB - Aguardando Julgamento

Carlos - 65222 - PC do B - Aguardando Julgamento

Carlos Zatta - 44789 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Cheroso - 11120 - PP - Aguardando Julgamento

Chris Lhiz - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Cinthia Socorrista - 70123 - AVANTE - Deferido

Claudete Quadros - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Claudio Belarmino - 25285 - PRD - Deferido

Cleber Amorim - 10110 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Clovis Junior - 30130 - NOVO - Aguardando Julgamento

Clovis Martins - 25333 - PRD - Deferido

Cocada do Terminal - 13300 - PT - Aguardando Julgamento

Cris Ramalho - 10321 - REPUBLICANOS - Deferido

Cristiano Guimaraes - 35011 - PMB - Aguardando Julgamento

Daiana Contini - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Daiana Criminacio - 33123 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Dani + - 20055 - PODE - Aguardando Julgamento

Daniel Carvalho - 23600 - CIDADANIA - Deferido

Daniele Brasil - 11027 - PP - Aguardando Julgamento

Darce Trabalhador - 28190 - PRTB - Aguardando Julgamento

de Souza - 11153 - PP - Deferido

Débora Chemin - 55555 - PSD - Deferido

Denilson Grilo - 55222 - PSD - Deferido

Desiree Hudson - 55011 - PSD - Deferido

Despachante Valentin Duarte - 25067 - PRD - Deferido

Dica Rocha - 43512 - PV - Aguardando Julgamento

DIL Duffeck - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Diogo Bortolotti - 20015 - PODE - Aguardando Julgamento

Dionizio Marinhak - 23023 - CIDADANIA - Deferido

Dirceu da Feirinha - 33025 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Divonzir Mikos - 44001 - UNIÃO - Deferido

Douglas Corretor - 35035 - PMB - Aguardando Julgamento

Douglas Denck - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Doutora Carla - 30144 - NOVO - Aguardando Julgamento

Dr Ciro Central - 25525 - PRD - Aguardando Julgamento

Dr Curi - 45045 - PSDB - Deferido

Dr. Ido - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Dr. Vanderlei Muhlstedt - 45000 - PSDB - Deferido

Dra Etienne - 15115 - MDB - Aguardando Julgamento

Dra Ivone Gonçalves - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Dra Marilene - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Dra. Elis Rocha - 22227 - PL - Aguardando Julgamento

Eddy Biajhonny - 33058 - MOBILIZA - Deferido

Edna Silva - 28070 - PRTB - Aguardando Julgamento

Ednaldo dos Santos - 35777 - PMB - Aguardando Julgamento

Edson Dangui - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Eduardo Azevedo - 55680 - PSD - Aguardando Julgamento

Eli do Postinho - 28660 - PRTB - Aguardando Julgamento

Eliane Bassani da Coleta - 70700 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Eliane Lopes - 44633 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Elias - 13007 - PT - Aguardando Julgamento

Elisandra Pereira - 11680 - PP - Aguardando Julgamento

Erika Braz - 25007 - PRD - Deferido

Everton Gueds - 20200 - PODE - Aguardando Julgamento

Fabi Rosa - 35002 - PMB - Aguardando Julgamento

Fabiano Soares São Jose News - 28028 - PRTB - Aguardando Julgamento

Fabricio Silva - 35241 - PMB - Aguardando Julgamento

Fatima de Paula - 55300 - PSD - Aguardando Julgamento

Felipe Lopes - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Feneme - 25123 - PRD - Deferido

Fiscal Zane - 15888 - MDB - Deferido

Flávio Buiu - 44116 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Flávio Mussi (coxinha) - 44277 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Fran Batista - 23923 - CIDADANIA - Deferido

Gelson Vieira - 22999 - PL - Aguardando Julgamento

George Souzza - 13100 - PT - Aguardando Julgamento

Gesiel - 45800 - PSDB - Deferido

Gi Sodré - 20193 - PODE - Aguardando Julgamento

Giba do Sushiman - 30345 - NOVO - Aguardando Julgamento

Gil do Lava Car - 25222 - PRD - Aguardando Julgamento

Gilberto Balassa - 40800 - PSB - Deferido

Gilmar Kahell - 28123 - PRTB - Aguardando Julgamento

Giovani Carvalho - 44690 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Gisela - 30474 - NOVO - Aguardando Julgamento

Giuliano Costa - 40510 - PSB - Deferido

Helio Canton - 15277 - MDB - Aguardando Julgamento

Igor da Pani Alvorada - 35332 - PMB - Aguardando Julgamento

Investigador Arruda - 44111 - UNIÃO - Deferido

Irineu do Ovo - 25727 - PRD - Deferido

Iris Schettini - 28222 - PRTB - Aguardando Julgamento

Isa Bandeira - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Izabel Souza - 35010 - PMB - Aguardando Julgamento

Jabra - 10024 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jaburu - 43778 - PV - Aguardando Julgamento

Jaiderson Rivarola - 23000 - CIDADANIA - Deferido

Jair da Catermais - 11199 - PP - Aguardando Julgamento

Jansen Telles - 44727 - UNIÃO - Deferido

Jassiel Lemes - 15190 - MDB - Aguardando Julgamento

Jaydson Jeronimo - 45678 - PSDB - Deferido

Jean Edoardo - 55112 - PSD - Deferido

Jean Galinha - 25666 - PRD - Deferido

Jean Zanchetta - 23660 - CIDADANIA - Deferido

João Novaes - 13999 - PT - Aguardando Julgamento

João Romário - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Jociliane Jps Ambiental - 40666 - PSB - Aguardando Julgamento

Joel Barros - 30300 - NOVO - Aguardando Julgamento

Jonathan Bolino - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jorge da Oficina - 22221 - PL - Aguardando Julgamento

Jornalista Cristiano Lima - 40141 - PSB - Aguardando Julgamento

Jose Beitun do Aviario - 35123 - PMB - Aguardando Julgamento

Jose Carlos Oliveira - 13445 - PT - Aguardando Julgamento

Jose Noel - 35333 - PMB - Aguardando Julgamento

José Possebon - 20620 - PODE - Aguardando Julgamento

Joselia Leal - 25011 - PRD - Deferido

Judson do Gulla - 70567 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Juliane Manika - 11789 - PP - Deferido

Juliano Martins - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Jurandir Dinão - 20100 - PODE - Aguardando Julgamento

Karlo da Banca - 33022 - MOBILIZA - Deferido

Karlos Cabelereiro - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Katya Páscoa - 10022 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Keila Graciele - 22028 - PL - Aguardando Julgamento

Kleiton Novais - 40332 - PSB - Deferido

Lais Lenart - 44333 - UNIÃO - Deferido

Laura Taxista - 28288 - PRTB - Aguardando Julgamento

Layne - 40022 - PSB - Aguardando Julgamento

Leandra Mãe das Gêmeas - 20048 - PODE - Aguardando Julgamento

Leandro Alves - 25555 - PRD - Deferido

Lenise Leite - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Leo Correia - 11011 - PP - Deferido

Léo da Kombi - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Leo do Material de Construção - 44321 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Leo Ferreira - 33137 - MOBILIZA - Deferido

Léo Gomes - 45680 - PSDB - Aguardando Julgamento

Levi da Distribuidora Campina - 35555 - PMB - Aguardando Julgamento

Lis Lima - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Lucas Novak - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Luciano Home Care - 33201 - MOBILIZA - Deferido

Luisinho da Farmácia - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Luiz da Singer - 25225 - PRD - Aguardando Julgamento

Luiz do Oleo - 10789 - REPUBLICANOS - Deferido

Luiz Euzebio - 25678 - PRD - Aguardando Julgamento

Luiz Gato Nobre - 40040 - PSB - Deferido

Luiz Monteiro - 55123 - PSD - Deferido

Luiz Paulo - 11456 - PP - Deferido

Luiza Maia - 20789 - PODE - Deferido

Luzia Valenga - 35001 - PMB - Aguardando Julgamento

Machado Romu - 22153 - PL - Aguardando Julgamento

Manoel Nelinho - 35055 - PMB - Aguardando Julgamento

Marcelo Cristovão - 30444 - NOVO - Aguardando Julgamento

Marcelo Leite - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Marcelo Socorrista - 40100 - PSB - Deferido

Marcia Grochoska - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Marcinha - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Marcio Cinquentinha - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Marcio da Conquista - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Marcio Nova Jornada - 10010 - REPUBLICANOS - Deferido

Marcio Saraiva - 28777 - PRTB - Aguardando Julgamento

Marcos Duarte - 10001 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Marcos Roberto - 25277 - PRD - Aguardando Julgamento

Marcos Senko Fotógrafo - 33033 - MOBILIZA - Deferido

Marcos Viante - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Mari Cruz - 44051 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Mari Hedlers - 25982 - PRD - Aguardando Julgamento

Mari Temperasso - 11111 - PP - Deferido

Marinho Silva - 30030 - NOVO - Aguardando Julgamento

Marisa Martins - 43111 - PV - Aguardando Julgamento

Mariza Piola - 40200 - PSB - Deferido

Marquinhos do Fora de Área - 11888 - PP - Deferido

Mayck Guimaraes - 70234 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Michel Rodrigues - 43043 - PV - Aguardando Julgamento

Michele Prado - 22007 - PL - Aguardando Julgamento

Miguel do Jurema - 33007 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Mirela da Reciclagem - 65477 - PC do B - Aguardando Julgamento

Mirian Yamashita - 55100 - PSD - Deferido

Moises Educato - 70711 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Mozart Almeida - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Nande da Bicicletaria - 15345 - MDB - Aguardando Julgamento

Negra Dirce - 10190 - REPUBLICANOS - Deferido

Néia - 22680 - PL - Aguardando Julgamento

Nelsinho da Colonia - 35355 - PMB - Aguardando Julgamento

Nelsinho da Comunidade - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Nelson Polaco - 28333 - PRTB - Aguardando Julgamento

Neusa Moro Venturi - 23777 - CIDADANIA - Deferido

Neylla Oliveira - 70304 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Nicolas Novak - 30000 - NOVO - Aguardando Julgamento

Nicollas Piá do Gás - 11345 - PP - Aguardando Julgamento

Niwton Geraldo - 28022 - PRTB - Aguardando Julgamento

Odiclei dos Morangos Buhrer - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Onildo - 43333 - PV - Aguardando Julgamento

Osvaldo Oscar Refrigeração - 25025 - PRD - Deferido

Pali Valaski - 11022 - PP - Aguardando Julgamento

Paloma Mendes - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Pastora Eliane Albanski - 45777 - PSDB - Deferido

Pastora Rosangela - 40316 - PSB - Deferido

Patricia Fortunato - 35000 - PMB - Aguardando Julgamento

Patrícia Kuzma - 44234 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Paty Lobo - 40779 - PSB - Aguardando Julgamento

Paula da Colonia - 25677 - PRD - Deferido

Paula Setim - 25000 - PRD - Deferido

Paulinho Guimaraes - 35191 - PMB - Aguardando Julgamento

Paulinho Maradona - 55800 - PSD - Deferido

Paulo - Grupo Pátio - 33500 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Paulo Cotta - 55033 - PSD - Deferido

Paulo Prendin - 15200 - MDB - Deferido

Paulo Soares - 13462 - PT - Aguardando Julgamento

Pedagoga Sandra - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Pedro Eudes - 55022 - PSD - Aguardando Julgamento

Pico Pereira - 40115 - PSB - Aguardando Julgamento

Pietra Figueira - 28666 - PRTB - Aguardando Julgamento

Piu do Kasarão - 28024 - PRTB - Aguardando Julgamento

Plinio Dias do Transporte - 70020 - AVANTE - Deferido

Policial Rogerio Kuchla - 44190 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Pra. Adriana Rocha - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Priscilla Maldonado - 70000 - AVANTE - Deferido

Prof Deisi - 22974 - PL - Aguardando Julgamento

Prof Loriane de Fatima - 30066 - NOVO - Aguardando Julgamento

Prof Sol - 22888 - PL - Aguardando Julgamento

Prof. Abelino - 20500 - PODE - Aguardando Julgamento

Professor Assis - 44544 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Professor Brayan Persegona - 40840 - PSB - Deferido

Professor Carlos - 40111 - PSB - Deferido

Professor Imar - 10678 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Professor Wellington Leitão - 40140 - PSB - Deferido

Professora Chayane - 44599 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Professora Renata Pedrita - 40777 - PSB - Deferido

Professora Simone - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Reginaldo Colombo - 70321 - AVANTE - Deferido

Renan Machado - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Ribamar Rodrigues - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Ricardinho - 15234 - MDB - Aguardando Julgamento

Rita Berezoski - 30022 - NOVO - Aguardando Julgamento

Robert Zorzato - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Roberto Pallu - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Robson do Conselho - 55111 - PSD - Deferido

Rocha - 33003 - MOBILIZA - Deferido

Rodrigão - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Roger Veras - 70333 - AVANTE - Deferido

Rogerio Copenhagen - 11282 - PP - Aguardando Julgamento

Rogerio Marceli - 30222 - NOVO - Aguardando Julgamento

Rohanito Goes - 28888 - PRTB - Aguardando Julgamento

Romildo do Feijão Paulinho - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ronie do Pão de Queijo - 11222 - PP - Deferido

Ronnie Surdo - 28500 - PRTB - Aguardando Julgamento

Rosa Podóloga - 20022 - PODE - Aguardando Julgamento

Rose Maria - 15789 - MDB - Deferido

Rosilete do Boxe - 23333 - CIDADANIA - Deferido

Rozangela Zaclikevis - 25777 - PRD - Deferido

Sabrina Protetora dos Animais - 10234 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Samuel Pinheiro - 20012 - PODE - Aguardando Julgamento

Sargento Guilherme - 10888 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Sargento Monteiro - 22522 - PL - Aguardando Julgamento

Schavaroski - 20333 - PODE - Deferido

Sebastiao Batata - 15664 - MDB - Aguardando Julgamento

Segundo II - 35007 - PMB - Aguardando Julgamento

Selminha - 35050 - PMB - Aguardando Julgamento

Silvana Silva - 25125 - PRD - Aguardando Julgamento

Silvaney Ribeiro - 28044 - PRTB - Aguardando Julgamento

Silvania Rodrigues - 45333 - PSDB - Deferido

Silvia Fogaça - 33456 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Silvia Pink Vaidade - 28789 - PRTB - Aguardando Julgamento

Silvio Alves - 44144 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Silvio Mecânico - 55190 - PSD - Aguardando Julgamento

Silvio Santo - 20120 - PODE - Aguardando Julgamento

Sinesio - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Soeli - 55020 - PSD - Deferido

Solange Rocha - 10277 - REPUBLICANOS - Deferido

Soldado Pires - 28000 - PRTB - Aguardando Julgamento

Soldado Saturno - 22265 - PL - Aguardando Julgamento

Sônya Carneiro - 28001 - PRTB - Aguardando Julgamento

Strambeck Big-big - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Suzana - 15315 - MDB - Aguardando Julgamento

Tadeu Camargo - 23456 - CIDADANIA - Deferido

Tati do São Judas - 20021 - PODE - Deferido

Tatiana Carla - 33777 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Tay Social Media - 33222 - MOBILIZA - Deferido

Tico Setnarsky - 15133 - MDB - Aguardando Julgamento

Ton Rodrigues - 45321 - PSDB - Deferido

Toninho do Aviario - 35335 - PMB - Aguardando Julgamento

Val Esquiani - 35678 - PMB - Aguardando Julgamento

Vanderlei Corneau - 13026 - PT - Aguardando Julgamento

Vanderlei da Barbearia - 30111 - NOVO - Aguardando Julgamento

Vavá Cubas - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Vigilante Cléo - 22911 - PL - Aguardando Julgamento

Vilma Rodrigues - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Vinicio Fialho - 15153 - MDB - Aguardando Julgamento

Viviane Esquetini - 20700 - PODE - Aguardando Julgamento

Walter Bino - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Wellington Mateus de Mello - 10500 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Wendy - 11511 - PP - Aguardando Julgamento

Willians Silva - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Yamashita - 28999 - PRTB - Aguardando Julgamento

Zandro da Comunidade - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Ze Lopes Papagaio - 35100 - PMB - Aguardando Julgamento

Ze Vieira - 15610 - MDB - Deferido

Zeco Fortaleza - 25144 - PRD - Aguardando Julgamento

Zilda Schapieski - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.