São José da Coroa Grande (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

São José da Coroa Grande (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

São José da Coroa Grande (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adriana de Duperon - 20234 - PODE - Aguardando Julgamento

Agricio da Vidraçaria - 15456 - MDB - Aguardando Julgamento

Aguinaldo - 11422 - PP - Aguardando Julgamento

Amaro Arassu - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Amiga Neri - 70333 - AVANTE - Deferido

Amigo Jó - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Amigo Nagi - 77111 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ana Paula - 15645 - MDB - Aguardando Julgamento

Anderson de Laercio - 20019 - PODE - Aguardando Julgamento

Andre Cabeleireiro - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Andreza Arte - 20139 - PODE - Aguardando Julgamento

Angelica Menino - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Angelica Sena - 11133 - PP - Aguardando Julgamento

Aninha Boca de Confusao - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Augusto Rabêlo - 40222 - PSB - Deferido

Baygue - 45789 - PSDB - Aguardando Julgamento

Benezer - 70123 - AVANTE - Deferido

Beto do Abreu - 40444 - PSB - Deferido

Binho Br Produções - 28000 - PRTB - Deferido

Bobó - 77444 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Carminha de João - 28133 - PRTB - Deferido

Celio Confecções - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Cleysinho Chagas - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Comissário Humberto - 77789 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Cristiano Baleia - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cristiano Lemos - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Dabanana - 20789 - PODE - Aguardando Julgamento

Dayanne Laryssa - 22131 - PL - Deferido

Deisinha Alves - 70220 - AVANTE - Deferido

Denis da Varzea - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Denise da Saúde - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Dequinha - 70000 - AVANTE - Deferido

Diana Corretora - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Diego Santos - 28777 - PRTB - Deferido

Dilma da Varzea - 45345 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dilson Lins - 77888 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Dr. Mario - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Dra Goretti Telles - 40777 - PSB - Deferido

Dra Silvana - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Dudé - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ednaldo Fiscal - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Edson Maestro - 10100 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Eleusiane Santos - 11666 - PP - Aguardando Julgamento

Eliane - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Enilde da Colonia - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Eto Mercadinho - 12612 - PDT - Aguardando Julgamento

Fa da Varzea - 20999 - PODE - Aguardando Julgamento

Fabio da Ostra - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Fátima Jatobá - 70701 - AVANTE - Deferido

Fernando Pedreiro - 40640 - PSB - Deferido

Flávia do Bolsa Família - 28222 - PRTB - Deferido

Flavio do Surf - 28123 - PRTB - Deferido

Gersica da Saúde - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Gideoni - 28444 - PRTB - Deferido

Gilmario Cabral Fasto - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Glebson - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Gordo do Gás - 12456 - PDT - Aguardando Julgamento

Gorete de Junior da Madeira - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Graça Arruda - 20100 - PODE - Aguardando Julgamento

Humberto dos Transportes - 70170 - AVANTE - Deferido

Irmã Miriãn - 77333 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Irmão Anderson - 45444 - PSDB - Aguardando Julgamento

Irmão Branco do Abreu - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Irmão Marcos - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Irmão Valter Barbosa - 10109 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Israel da Charque - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jonas Vilela - 22022 - PL - Deferido

Jonatas de Tentugal - 70222 - AVANTE - Deferido

Josias - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Josue de Tentugal - 22333 - PL - Deferido

Josué Taxista - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Juliana de Salomão - 13613 - PT - Aguardando Julgamento

Junior de Batista - 10110 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Kelly Flor - 28888 - PRTB - Deferido

Lally Bandeira - 15345 - MDB - Aguardando Julgamento

Leia Freitas - 45888 - PSDB - Aguardando Julgamento

Lia Costureira - 77077 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Lucy do Bar da Piscina - 15666 - MDB - Aguardando Julgamento

Luide - 13130 - PT - Renúncia

Lula Brasil - 28240 - PRTB - Deferido

Luquinha Pressão - 15647 - MDB - Aguardando Julgamento

Macarrão É Massa - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Manoel do Espetinho - 70777 - AVANTE - Deferido

Marcela - 40234 - PSB - Deferido

Marcondes Enfermeiro - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Marcos do Abreu - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Marinho Jogador - 22000 - PL - Deferido

Mario - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Mauro da Guarda - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Miqueias do Sofa - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Moema - 55201 - PSD - Aguardando Julgamento

Monica do Mercado - 15567 - MDB - Aguardando Julgamento

Myrelly da Pesca - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Nabuco Lopes - 40123 - PSB - Deferido

Nanan - 22222 - PL - Deferido

Natan do Casa Mar - 20444 - PODE - Aguardando Julgamento

Nega de Tentugal - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Nego da Nalva - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Nenem do Abreu - 40233 - PSB - Deferido

Netinho do Society - 40888 - PSB - Deferido

Neto da Van - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Neto Motorista - 22111 - PL - Deferido

Nilton Isidio - 10666 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Osmario - 13500 - PT - Aguardando Julgamento

Pastor Isael - 70040 - AVANTE - Deferido

Paulinho - 15126 - MDB - Aguardando Julgamento

Paulinho de Pedro - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Pedro do Posto - 20456 - PODE - Renúncia

Pedro Padeiro - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Preta da Policlínica - 28111 - PRTB - Deferido

Professora Luciana - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Quatro Kilos - 70444 - AVANTE - Deferido

Rael de Del - 40000 - PSB - Deferido

Rafa da Banca - 45234 - PSDB - Aguardando Julgamento

Raissa Buarque - 10120 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ray de Odacir - 55655 - PSD - Aguardando Julgamento

Regi da Várzea - 12122 - PDT - Aguardando Julgamento

Rejane Marinho - 22269 - PL - Deferido

Renan da Poupa - 28999 - PRTB - Deferido

Reysa - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Roberto Chaveiro - 28600 - PRTB - Indeferido

Roberto Garoto - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Rosa Doida - 13789 - PT - Aguardando Julgamento

Rosa Tatto - 28628 - PRTB - Deferido

Rubinha do Peixe - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Sandoca de Tony - 55999 - PSD - Aguardando Julgamento

Sheyla de Cazaca - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Sinara - 40333 - PSB - Deferido

Sindiclecio do Jiujitsu - 12111 - PDT - Aguardando Julgamento

Sirleide - 40110 - PSB - Deferido

Sivuca Eletronica - 13113 - PT - Aguardando Julgamento

Sukita do Samu - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Tainá Ravana - 70270 - AVANTE - Deferido

Temistocles Aguiar - 22777 - PL - Deferido

Tenorio - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Thallison Henrique - 22321 - PL - Deferido

Thamires do Irmão Bira - 12344 - PDT - Aguardando Julgamento

Thauan - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Tiago do Gesso - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Tiago do Ovo - 70111 - AVANTE - Deferido

Tio - 13300 - PT - Aguardando Julgamento

Tio Sam - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Toinho do Povo - 45228 - PSDB - Renúncia

Vanderson Melo - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Vera Lucia do Sem Terra - 15789 - MDB - Aguardando Julgamento

Vera Vasconcelos - 22123 - PL - Deferido

Vertinho Silva - 15888 - MDB - Aguardando Julgamento

Xande da Lotação - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Xuxu - 13123 - PT - Renúncia

Zanza do Conselho - 77456 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Zé Ramos - 40111 - PSB - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.