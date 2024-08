São João do Triunfo (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

São João do Triunfo (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

São João do Triunfo (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Abimael - 30999 - NOVO - Aguardando Julgamento

Adir Stempinhak - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Airton Guimarães - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Aldino Pancheski - 77333 - SOLIDARIEDADE - Renúncia

Alex Stanski Wience - 55112 - PSD - Aguardando Julgamento

Alice - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Anderson - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Anderson do Prado - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Andreia Vienski - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Aracieli - 30333 - NOVO - Aguardando Julgamento

Ari Cezar - 10244 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ari Novako - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Aroldo - 22654 - PL - Aguardando Julgamento

Bacil - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Bedim - 44888 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Boiani - 10234 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Borcatinho - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cassia - 44100 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Cesar Gralaki - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Cezar Micharki - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Clair Stanski - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Conceição - 13113 - PT - Aguardando Julgamento

Daiane Kuiawa - 55120 - PSD - Aguardando Julgamento

Dalmira Nowakowski - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

David Moreira - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Diego Cordeiro - 11114 - PP - Aguardando Julgamento

Dilvane Vendler - 55232 - PSD - Aguardando Julgamento

Dione Muchinski - 77120 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Eliane Bueno - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Erika Nissen - 10899 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Fran - 55532 - PSD - Aguardando Julgamento

Garcia - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Gilmar Tomasczeski - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Gilson Koslosviski - 10567 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Guinho Ribeiro - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Helito Geliski Pata - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Ivo Wardenski - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Ivonei Voinarski - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Janari - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jo Vieira - 11146 - PP - Aguardando Julgamento

João Gato - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Joãozinho - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jocelita Santana - 30111 - NOVO - Aguardando Julgamento

Joel Costa - 30555 - NOVO - Aguardando Julgamento

Joelma da Conluz - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Joelma Miranda - 13555 - PT - Aguardando Julgamento

Josmar Voinaski - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Ju Schipanski - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Juca do Santo - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Keity Chaves - 15112 - MDB - Aguardando Julgamento

Keli - 44108 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Laercio Levandoski - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Lorena da Ong - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Luiz Augusto Ianhaki - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Luiz Carlos de Lima - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Luiz Roberto Pavilaky - 15444 - MDB - Aguardando Julgamento

Marcela Marques - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Marciano - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Margarete do Trailer - 30000 - NOVO - Aguardando Julgamento

Marisa - 22240 - PL - Aguardando Julgamento

Marta Drabeski - 77095 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Mayson Barbosa - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Mirian Josviak Fagundes, - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Nelson Silva - 77456 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Olivio Batista - 77100 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Paco - 44449 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Pedro Distefano - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Professora Vera - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Psicólogo Guilherme - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Rangel Streit - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Rose da Evinha - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Rudi Dombroski - 13345 - PT - Aguardando Julgamento

Seomara Castro - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Serginho Halila - 77111 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Sidão - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Sirlei Moreira - 30100 - NOVO - Aguardando Julgamento

Soraia - 11999 - PP - Renúncia

Talita - 43555 - PV - Aguardando Julgamento

Toninho do Papelão - 10608 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Tuco - 43333 - PV - Aguardando Julgamento

Val Vieira Cesto - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Valter Golon - 30190 - NOVO - Aguardando Julgamento

Vanderlei Micharki - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Vera - 77999 - SOLIDARIEDADE - Renúncia

Waldomiro Weinhardt - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Zaico - 30222 - NOVO - Aguardando Julgamento

Zeca Mecânico - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.