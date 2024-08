Santa Terezinha de Itaipu (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Santa Terezinha de Itaipu (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Santa Terezinha de Itaipu (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Alexandre - 45678 - PSDB - Deferido

Aliny Farias - 25000 - PRD - Deferido

Angelina Rabelo - 25222 - PRD - Aguardando Julgamento

Arlênio Boaroli - 25888 - PRD - Deferido

Arthur - 40100 - PSB - Deferido

Becker - 22789 - PL - Aguardando Julgamento

Bola - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Caburé - 11333 - PP - Deferido

Clara Tomasini - 77336 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Claudete Brambatti - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Cláudio Schutz - 45789 - PSDB - Deferido

Cris Rissini - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

Cristiano Fakada - 22000 - PL - Deferido

Dega do Paver - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Edineia - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Egon Neves - 25025 - PRD - Deferido

Elda de Neve - 40789 - PSB - Aguardando Julgamento

Eliane do Saneamento - 55222 - PSD - Deferido

Eliel - 45456 - PSDB - Aguardando Julgamento

Evandro Perin - 55555 - PSD - Deferido

Fábio Pernambuco - 55193 - PSD - Deferido

Fernandão Fernando Hoepers - 40456 - PSB - Deferido

Fernando Carlessi - 11000 - PP - Deferido

Franciely Pelegrini - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido Com Recurso

Gih - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Gil Bola - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Gilmar Michels - 25050 - PRD - Deferido

Giselis Viana Social - 45222 - PSDB - Deferido

Gismara - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Helio Lisiero da Obras - 22345 - PL - Deferido

Inês - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Isoldi do Postinho - 45999 - PSDB - Deferido

Ivonete do Sacolão - 25800 - PRD - Aguardando Julgamento

Jacaré - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Jenny - 11999 - PP - Deferido

João Barulho - 22123 - PL - Deferido

João Zoião - 77555 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Johnny Lanches - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Jorge Neves - 77333 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Jorge Santana - 25678 - PRD - Deferido

Josiane Basczask - 22232 - PL - Aguardando Julgamento

Josué dos Triunfos - 40777 - PSB - Deferido

Julinho - 22333 - PL - Deferido

Junior Dal Pont - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Luizinho - 10999 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Manganeli - 40888 - PSB - Aguardando Julgamento

Marciel Cantor - 77700 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Marcos do Pt - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Marcos Lovera - 45111 - PSDB - Deferido

Margarete Dionísio Saúde - 45450 - PSDB - Deferido

Marita Benedet - 11222 - PP - Deferido

Maurinho - 45555 - PSDB - Deferido

Meri Dinca - 10555 - REPUBLICANOS - Deferido

Nara Spada - 10100 - REPUBLICANOS - Deferido

Neia Barbosa - 77111 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Nenão da Auto Peças - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Neuza Correia - 40123 - PSB - Deferido

Parnoff - 77123 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Paulo Ruppenthal - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Pepe - 25123 - PRD - Deferido

Policial Marcelo Campos - 10111 - REPUBLICANOS - Deferido

Prof. Reginaldo - 11555 - PP - Deferido

Professor Jonas - 11100 - PP - Deferido

Protetora Tina - 45123 - PSDB - Deferido

Pyrukão - 55321 - PSD - Deferido

Rudi Becker - 40000 - PSB - Deferido

Samuel Alves - 10300 - REPUBLICANOS - Deferido

Samuel Samuka - 40333 - PSB - Deferido

Sandra Fofa - 55999 - PSD - Deferido

Selito Mandelli - 40111 - PSB - Deferido

Sely do Mercado - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Sérgio do Posto Téio - 45277 - PSDB - Aguardando Julgamento

Sidiney Linguiça - 25111 - PRD - Aguardando Julgamento

Tessaro - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Umuarama - 10277 - REPUBLICANOS - Deferido

Valdecir Bueno - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Vanessa Zanette - 77999 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Varli - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Wagner 100% - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Waner Xavier - 77777 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Zé Barbieri - 13131 - PT - Deferido

Zélia Carrão Cantora Gospel - 77888 - SOLIDARIEDADE - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.