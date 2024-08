Santa Fé (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Santa Fé (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Santa Fé (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adélia Souza - 13023 - PT - Aguardando Julgamento

Adelino Codógnos - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Adilson da Antena - 30220 - NOVO - Aguardando Julgamento

Adilson Martelinho de Ouro - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Alessandra Grande - 23013 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Alex da Fábrica - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Alexandre Minanti Urso - 30030 - NOVO - Aguardando Julgamento

Antonio Sá - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Bruce - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Camila Mesquita - 27800 - DC - Aguardando Julgamento

Canoa - 44789 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Careca Paraiba - 30630 - NOVO - Aguardando Julgamento

Carlão Pedreiro - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Carlinhos Pilegi - 22100 - PL - Aguardando Julgamento

Carnaúba - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Cassio do Zé Rosa - 13613 - PT - Aguardando Julgamento

Celia Motorista da Saúde - 44100 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Chris Gabella - 15635 - MDB - Aguardando Julgamento

Cido Bicudo - 30999 - NOVO - Aguardando Julgamento

Dacielly Manicure - 20190 - PODE - Aguardando Julgamento

Daiane Paraiba - 44357 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Dani Moris - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Darlene da Padaria - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Dulce Cuidadora - 13018 - PT - Aguardando Julgamento

Edevam Miranda - 23555 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Eleir Pinduca - 11117 - PP - Aguardando Julgamento

Elinho do Bar - 22680 - PL - Aguardando Julgamento

Enéias - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Everson do Q. Delícia Lanches - 20100 - PODE - Aguardando Julgamento

Fabio Santos - 30555 - NOVO - Aguardando Julgamento

Fernando Simião - 23456 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Flavio Zunta Despachante - 20234 - PODE - Aguardando Julgamento

Gabriel do Rodolfo Lanches - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Hiago Motoboy - 23123 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Ilsão - 11666 - PP - Aguardando Julgamento

Índio - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Irene Licce - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Jean Fotógrafo - 44303 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Joao Guerra - 35789 - PMB - Aguardando Julgamento

João Marcos - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

João Marcos Rogério - 27333 - DC - Aguardando Julgamento

João Mauro Simarde - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

José Farias Pedreiro - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Josi Berni - 35555 - PMB - Aguardando Julgamento

Julio Cesar Bisteca - 30333 - NOVO - Aguardando Julgamento

Juninho Rodrigues - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Leila Bernabel - 35222 - PMB - Aguardando Julgamento

Letícia - 10113 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Lino - 35123 - PMB - Aguardando Julgamento

Lourenço - 27123 - DC - Aguardando Julgamento

Lourival da Ambulância - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Lourival Ratti - 44620 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Lu Eletricista - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Luciane Biffi - 23600 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Lucimara da Saúde - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Luiz Fernando - 10208 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Mané do Reciclável - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Márcio Fernandes - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Maria Almeida - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Maria Luiza Costureira - 27789 - DC - Aguardando Julgamento

Maria Rita - 35013 - PMB - Aguardando Julgamento

Mitiko Nonaka - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Nalva Santos - 27000 - DC - Aguardando Julgamento

Néia Silva - 30500 - NOVO - Aguardando Julgamento

Nicollas Licce - 20203 - PODE - Aguardando Julgamento

Nurra - 30800 - NOVO - Aguardando Julgamento

Paulinho Jardineiro - 15150 - MDB - Aguardando Julgamento

Pedro Pedrazzani - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Pelego - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Pernambuco Padeiro - 13550 - PT - Aguardando Julgamento

Prof Célia Marchini - 22580 - PL - Aguardando Julgamento

Professora Simoni - 10115 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ramon Pontin - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Rô Suzuki - 20789 - PODE - Aguardando Julgamento

Robertinho - 27670 - DC - Aguardando Julgamento

Rodrigo Pantaleão - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Rodrigo Pitarelo - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Roni Rodrigues - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Rosa do Povo - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Rosinha Cancão - 20610 - PODE - Aguardando Julgamento

Rosinha Jogador - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Rubinho Silva - 23000 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Ryan Patrick - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Serjão - 27100 - DC - Aguardando Julgamento

Silvana Mendes - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Silvinho do Esporte - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Sônia Raia - 27200 - DC - Aguardando Julgamento

Tati Rodrigues - 23001 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Thamires Coutinho - 10100 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Thiago da Bicicletaria - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Tiago Balão - 27027 - DC - Aguardando Julgamento

Tião Romanato - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Valderi - 13241 - PT - Aguardando Julgamento

Valdir Moreira - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Vandão - 23007 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Viviane Palotta - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Zé da Rodoviária - 27350 - DC - Aguardando Julgamento

Zelia - 30000 - NOVO - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

