Salgueiro (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Salgueiro (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Salgueiro (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adonaria do Hospital - 25123 - PRD - Deferido

Adriana Gomes - 55644 - PSD - Aguardando Julgamento

Aguiar - Visão da Coletividade - 77100 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Alexandre Sá - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Allana Nunes - 55111 - PSD - Deferido

Ana Lídia - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ana Maria Sabino - 11400 - PP - Deferido

Anderson Dias - 15888 - MDB - Aguardando Julgamento

Anna Paula Marins - 15777 - MDB - Deferido

Antonio Baixinho - 40408 - PSB - Deferido

Aparecida Pereira - 33002 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Augusto Matias - 10630 - REPUBLICANOS - Deferido

Auremar - 25333 - PRD - Deferido

Baldin - 25222 - PRD - Deferido

Batistinha - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Bruno Marreca - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Cezar do Negreiro - 13333 - PT - Deferido

Chico Coletiva de Conceição - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Cicinho do Prado - 10002 - REPUBLICANOS - Deferido

Cláudia Santos - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Cleber Freitas - 11789 - PP - Deferido

Cleide - 10300 - REPUBLICANOS - Deferido

Cleytson Enfermeiro - 77888 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Có - 55025 - PSD - Deferido

Coletiva Tiririca Moto Boy - 77001 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Damiana Lima - 77007 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Daniel de Airinho - 11444 - PP - Deferido

Danúbio da Auto-escola - 11111 - PP - Deferido

Dr Darlyson Torres - 11333 - PP - Deferido

Dra Paula Valença - 15001 - MDB - Aguardando Julgamento

Edilson Xerife - 33456 - MOBILIZA - Deferido

Edson Amorim - 33333 - MOBILIZA - Deferido

Eduarda Sampaio - 10555 - REPUBLICANOS - Deferido

Eliane Alves - 40100 - PSB - Deferido

Erivaldo Pereira - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Eugenio Bezerra - 40000 - PSB - Deferido

Eugênio de Biu Benício - 15000 - MDB - Deferido

Fábio do Peixe - 55333 - PSD - Deferido

Fábio Leite - 77111 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Fátima Carvalho - 40111 - PSB - Deferido

Flavinho - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Fofo de Eloi - 77222 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Francisco do Taxi - 33360 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Fred Rialva - 13100 - PT - Aguardando Julgamento

Gambiarra - 25444 - PRD - Deferido

Geane Paixão Agente de Saúde - 15015 - MDB - Deferido

Gilberto - 55257 - PSD - Deferido

Gilvan Unias - 55444 - PSD - Deferido

Gracinha do Pronto Socorro - 25125 - PRD - Deferido

Guilherme Silva - 25022 - PRD - Deferido

Henrique Leal Sampaio - 55321 - PSD - Deferido

Isabel Gondim - 77040 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Jacó da Canoa - 15100 - MDB - Aguardando Julgamento

Jandson Vinícius - 15222 - MDB - Deferido

Jânio - 55551 - PSD - Aguardando Julgamento

João de Sá Parente - 13113 - PT - Deferido

João Filho - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

João Gotinha - 13111 - PT - Deferido

João Kiba - 11000 - PP - Deferido

João Ronaldo - 15500 - MDB - Aguardando Julgamento

Juliano Bronquinha - 25111 - PRD - Deferido

Lalá de Dr Severino - 11345 - PP - Aguardando Julgamento

Lala Novaes - 55222 - PSD - Deferido

Léo Parente - 25555 - PRD - Deferido

Letícia e Sandro - 13777 - PT - Deferido

Lourdinha de Conceição - 13123 - PT - Deferido

Luciana do Posto - 40444 - PSB - Deferido

Luiz Lindian - 77555 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Mael do Divino - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Márcio Nemédio - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Marcos da Lojinha - 33222 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Mariano Barros - 40140 - PSB - Deferido

Marilia Carvalho - 11713 - PP - Aguardando Julgamento

Mary Moreira - 77333 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Michellzinho - 55190 - PSD - Deferido

Miguel do Hospital - 15550 - MDB - Aguardando Julgamento

Nadja Lira - 11040 - PP - Deferido

Negão do Maracujá - 40707 - PSB - Aguardando Julgamento

Nelminha - 33157 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Nildo Bezerra - 11100 - PP - Deferido

Orisvaldo Matias - 55123 - PSD - Deferido

Orlando Parente - 15444 - MDB - Deferido

Paizinha Patriota - 55000 - PSD - Deferido

Papai Noel - 40004 - PSB - Deferido

Pastinha - 11222 - PP - Deferido

Pastor Fan - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Pastor Gilson - 33033 - MOBILIZA - Deferido

Pauliana Malaquias - 25777 - PRD - Deferido

Pebinha - 15123 - MDB - Deferido

Pedro de Ananias - 33123 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Pedro de Compadre - 25666 - PRD - Deferido

Piene Tanhanha - 40001 - PSB - Deferido

Pitel - 15190 - MDB - Deferido

Prof Verlene - 15555 - MDB - Deferido

Prof. Antenor - 77444 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Prof(a) Lucrécia Alves - 11234 - PP - Deferido

Professor Agaeudes - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Professor Joaques - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Professora Élrica Daiane - 25000 - PRD - Deferido

Professora Nicelma - 25025 - PRD - Deferido

Professora Simone - 40333 - PSB - Deferido

Professora Solange - 10999 - REPUBLICANOS - Deferido

Regina Bezerra - 11190 - PP - Deferido

Reginaldo da Compesa - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Renatinha Sampaio - 10190 - REPUBLICANOS - Deferido

Robinho Miranda - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ronaldo Gomes - 11515 - PP - Deferido

Rosa Silva - 15220 - MDB - Aguardando Julgamento

Roseli - 25789 - PRD - Deferido

Salim Rocha - 40640 - PSB - Aguardando Julgamento

Sávio Pires - 25600 - PRD - Deferido

Socorro Braz - 55999 - PSD - Aguardando Julgamento

Socorro Lopes - 77077 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Tânia da Van - 10444 - REPUBLICANOS - Deferido

Tiago Arraes - 15333 - MDB - Deferido

Vadinho - 10111 - REPUBLICANOS - Renúncia

Valdeci Ceci - 33013 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Valmir da Pousada - 77999 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Veronaldo Gonçalves - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Zé Carlos - 10001 - REPUBLICANOS - Deferido

Zé Carlos Santana - 25100 - PRD - Deferido

Zé Nilton Ribeiro - 40110 - PSB - Deferido

Zezito Magalhães - 77765 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.