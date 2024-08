Rolândia (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Rolândia (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Rolândia (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adinaldo Fio Som - 28280 - PRTB - Aguardando Julgamento

Adriano Araujo - 11112 - PP - Aguardando Julgamento

Adriano Iê - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Adriano Santana - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ageu Martin - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Alex Kundera - 28222 - PRTB - Aguardando Julgamento

Ana Carolina - 40440 - PSB - Aguardando Julgamento

Ana Concato - 30333 - NOVO - Aguardando Julgamento

Andrezinho da Farmacia - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Antonio Soltys - 25111 - PRD - Aguardando Julgamento

Arruda - 15007 - MDB - Aguardando Julgamento

Batista - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Benedito Moura - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Brigida Silva - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

Bruna Deliberto - 28777 - PRTB - Aguardando Julgamento

Bruninho - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Bruninho da Barbearia - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Bruno Navalha - 25720 - PRD - Aguardando Julgamento

Cabo Jairo - 30300 - NOVO - Aguardando Julgamento

Cabo Neto - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Capacete do Caldo de Cana - 40245 - PSB - Aguardando Julgamento

Carlos Eduardo Gaspari - 20007 - PODE - Aguardando Julgamento

Carol - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Carol Almeida - 43222 - PV - Aguardando Julgamento

Cassemiro Motorizado - 44043 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Cavalo - 28140 - PRTB - Aguardando Julgamento

Cirene do Buteco - 15051 - MDB - Aguardando Julgamento

Cleber Santos Rodrigues - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Cristina Pieretti - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Dagmar Lachner - 22192 - PL - Aguardando Julgamento

Daniel Mendonça - 10120 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Darci Cirino - 10113 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Delegado Lara - 20190 - PODE - Aguardando Julgamento

Diego Augusto - 44999 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Douglas Rodrigues - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Doutora Arlete - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Eliete Serafim - 55020 - PSD - Aguardando Julgamento

Elivelto Entregador - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Elton Morais - 10007 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Eneias Galvão - 15670 - MDB - Aguardando Julgamento

Eric Fernandes - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Erida Franco - 25250 - PRD - Aguardando Julgamento

Eugenio Serpeloni - 25678 - PRD - Aguardando Julgamento

Fabio do Lago - 40001 - PSB - Aguardando Julgamento

Fernanda do Bazar Rolandia - 30456 - NOVO - Aguardando Julgamento

Fernanda Salgueiro Dario - 11220 - PP - Aguardando Julgamento

Fernando da Alexandras Lanches - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Gesiel Araujo - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Gilberto Zé da Roça - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Gilini - 65069 - PC do B - Aguardando Julgamento

Gilmar Rodrigues - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Guilherme Spanguemberg - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Hércules Vieira - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Homero - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Irene Entringer - 25122 - PRD - Aguardando Julgamento

Irene Lopes - 25025 - PRD - Aguardando Julgamento

Isaac Altino - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Jaime Mineiro do Ferro Velho - 40067 - PSB - Aguardando Julgamento

Janaína Andreza Beneli - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Janete Borges - 13953 - PT - Aguardando Julgamento

Jefferson Faiska - 40015 - PSB - Aguardando Julgamento

Jenifer Torres - 44105 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

João Ardigo - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Joao Dario - 28888 - PRTB - Aguardando Julgamento

Joao do Taxi - 28030 - PRTB - Aguardando Julgamento

Joicy Rufino - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Junior Tk - 30700 - NOVO - Aguardando Julgamento

Ketlylin Ferreira - 25999 - PRD - Aguardando Julgamento

Leandro Rodrigues da Cavalgada - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Letícia da Silva - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Lilian Hundsforfer - 13715 - PT - Aguardando Julgamento

Lima Borracheiro - 20567 - PODE - Aguardando Julgamento

Lucas Schauff - 30303 - NOVO - Aguardando Julgamento

Luciano Nogueira - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Maicon Douglas - 40023 - PSB - Aguardando Julgamento

Marcos Personal - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Miltinho Alves - 55840 - PSD - Aguardando Julgamento

Mineiro - 28321 - PRTB - Aguardando Julgamento

Mirâo - 11011 - PP - Renúncia

Miro do Bar - 30040 - NOVO - Aguardando Julgamento

Neninho - 43007 - PV - Aguardando Julgamento

Nicacio Sem Terra - 30100 - NOVO - Aguardando Julgamento

Noemia - 65180 - PC do B - Aguardando Julgamento

Patricia Pires Massoterapeuta - 11020 - PP - Aguardando Julgamento

Professor Marcos Fernandes - 13579 - PT - Aguardando Julgamento

Professor Vamberto Vamba - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Professora Silvia Motta - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Quelcio Rodrigues - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Ratolino - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Regina Amorim - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Regina Cabral - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Reginaldo Burhoff - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Reginaldo Silva - 25777 - PRD - Aguardando Julgamento

Ricardo Vigilante - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Roberto de São Martinho - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Roberto Muller - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Rodrigão - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Rogério das Dores - 44144 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ronaldo Bifinho - 28123 - PRTB - Aguardando Julgamento

Rose Moraes - 44100 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Rossimar da Rádio - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Sabine - 28555 - PRTB - Aguardando Julgamento

Samara Caroline - 11321 - PP - Aguardando Julgamento

Sandra Reis - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Sandro Leonardi - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Sargento Ferreira - 22369 - PL - Aguardando Julgamento

Shirley - 30520 - NOVO - Aguardando Julgamento

Silvana Teodoro - 15999 - MDB - Aguardando Julgamento

Silvia Flores - 28594 - PRTB - Aguardando Julgamento

Silvia Unbehaun - 28001 - PRTB - Aguardando Julgamento

Sirlei Gomes - 22611 - PL - Aguardando Julgamento

Sonia Santos - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Sueli Becari - 55500 - PSD - Aguardando Julgamento

Tatiana Leandro - 10169 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Tatiane Benazi - 30789 - NOVO - Aguardando Julgamento

Teco - 22190 - PL - Aguardando Julgamento

Ted da Radio - 11007 - PP - Aguardando Julgamento

Tia Daiana - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Tiago Ferreira - 30030 - NOVO - Aguardando Julgamento

Toninho Construtor - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Valdei Mineiro - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Vanessa Machado - 44321 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Vera Micheletti - 55100 - PSD - Aguardando Julgamento

Vilmar Boy - 55999 - PSD - Aguardando Julgamento

Zé Luís Polvani - 22580 - PL - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.