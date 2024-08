Rio Negro (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Rio Negro (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Rio Negro (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Ademar Hirt - 44220 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Airton Serapião - 10098 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Alcides Ronczka - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Aline (tuca) - 77520 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ana Carla - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Ana Raquel - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Anderson Kotelak - 15022 - MDB - Aguardando Julgamento

Aristo - 10700 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Bastião - 13330 - PT - Aguardando Julgamento

Bombeiro Josnei - 22101 - PL - Aguardando Julgamento

Borracheiro Teixeira - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Bossi Bombeiro - 28210 - PRTB - Aguardando Julgamento

Bruno Marcacci - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Caboclão da Difusora - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Cabral - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Cantora Deborah - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Carijó - 40022 - PSB - Aguardando Julgamento

Carlão da Barbearia - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Carline Schafhauser - 25015 - PRD - Aguardando Julgamento

Celito do Ja Gas - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Cesar Ritzmann - 44007 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Chalita - 25549 - PRD - Aguardando Julgamento

Chiquinho Veiga - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Claudio Alves Feijão - 10771 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Claudio Negão - 77007 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Cleide Sweigert - 23777 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Cris Oliveira - 11996 - PP - Aguardando Julgamento

Daiane Lima - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Daniel Maess - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Denilson Cascata - 44789 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Derci Araújo - 45444 - PSDB - Aguardando Julgamento

DIDI do Bar - 77111 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

DIDI Lopata - 11951 - PP - Aguardando Julgamento

Diego Andrade - 77129 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Diniz Oliveira - 25666 - PRD - Aguardando Julgamento

Dirceu da Farmacia - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Dirlene Leski - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Dj H Alves - 10009 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Dornell Barbeiro - 55999 - PSD - Aguardando Julgamento

Dra Simone Gondro - 55155 - PSD - Aguardando Julgamento

Edson Ciola - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Edson Souza Edsinho - 15255 - MDB - Aguardando Julgamento

Elaine Neves - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Elcio Colaço - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Eliane Valério - 25222 - PRD - Aguardando Julgamento

Emerson Lourenço - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Eneri Fuchs - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Enfermeira Carol - 20999 - PODE - Aguardando Julgamento

Erdeson de Mello Negão - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Evandro da Evl - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Fabiano Binho - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Fabiola do Mitchuca - 20305 - PODE - Aguardando Julgamento

Fatima do Bar - 77126 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Felipe Stafin Mini - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Fernando Fischer - 20420 - PODE - Aguardando Julgamento

Flavia Braz Reiser - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Gango - 25888 - PRD - Aguardando Julgamento

Geovane Canal C - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Gicele da Uninter - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Gilson Coelho - 11007 - PP - Aguardando Julgamento

Giorgio - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Ilzemeri - 28000 - PRTB - Aguardando Julgamento

Isabel Cristina Grossl - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ivo Greszchuk - 28035 - PRTB - Aguardando Julgamento

Jacira - 13786 - PT - Aguardando Julgamento

Jacó Fuchs Leiteiro - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Jair Cadeirante - 20500 - PODE - Aguardando Julgamento

Jean Hirt - 44022 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Joao Alves - Joao Peludo - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Joao Pedro - Deco - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Joao Vicente Resner Polaquinho - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Jorge Candéo - 10035 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Josias - 55190 - PSD - Aguardando Julgamento

Jucão - 20120 - PODE - Aguardando Julgamento

Juliano Ruthes - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Julio do Gás - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Kelly Lukasinski - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Kely da Venda de Passagens - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Landivo Assistente Social - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Landivo Malinovski - 28555 - PRTB - Aguardando Julgamento

Léia dos Doces - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Leonardo - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Lia Stoeberl - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Liliane da Fundir - 55057 - PSD - Aguardando Julgamento

Lilico - 28028 - PRTB - Aguardando Julgamento

Lucia Agente de Saúde - 25055 - PRD - Aguardando Julgamento

Luciana - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Luis Tibes - 44888 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Marcello Olsen - 25025 - PRD - Aguardando Julgamento

Márcia - 22233 - PL - Aguardando Julgamento

Marcio Cinza - 40203 - PSB - Aguardando Julgamento

Maria Celia Conte - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Milene Stall - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Miro - 20010 - PODE - Aguardando Julgamento

Nelson Pedreiro - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Neusa Swarowski - 23123 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Ni do Bairro Alto - 28999 - PRTB - Aguardando Julgamento

Nico Bombeiro - 22193 - PL - Aguardando Julgamento

Nordson Arten - 15789 - MDB - Aguardando Julgamento

Odair Chiquinho - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Osmar João de Barro - 23300 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Osvair Ribas - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Osvaldo da Megacar - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Pastor Benedito - 28357 - PRTB - Aguardando Julgamento

Patricia de Assis Bastos - 28777 - PRTB - Aguardando Julgamento

Patricia Mikley - 44379 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Paulinho da Gazeta - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Paulinho da Padaria - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

Priscila - 22244 - PL - Aguardando Julgamento

Prof Amanda Stefany - 28147 - PRTB - Aguardando Julgamento

Prof Augustinho - 11999 - PP - Aguardando Julgamento

Prof Júlio Sos Rio Negro - 20100 - PODE - Aguardando Julgamento

Prof Jussara Heide - 15190 - MDB - Aguardando Julgamento

Professor Bruno Hinkel - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Professor Hélio - 13500 - PT - Aguardando Julgamento

Professora Solange - 15211 - MDB - Aguardando Julgamento

Professora Vera Pfeffer - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Psicologa Camila - 77001 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Regina Belote - 22246 - PL - Aguardando Julgamento

Ricardo Furquim - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Rita - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Rivael - 55038 - PSD - Aguardando Julgamento

Rodrigo Marques - 13616 - PT - Aguardando Julgamento

Rogélia Kulka - 10024 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Rogerio Milcheski - Batata - 28123 - PRTB - Aguardando Julgamento

Rosimeri Teixeira - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Rufino Catarina - 44116 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Sandra do Clube - 20407 - PODE - Aguardando Julgamento

Sargento Bakum - 22190 - PL - Aguardando Julgamento

Schmidt - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Schmitz do Calçadão - 23555 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Sergio Fernandes - 40055 - PSB - Aguardando Julgamento

Sérgio Luiz Alves - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Sheila da Amora - 28222 - PRTB - Aguardando Julgamento

Sid Bombeiro - 77193 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Sid Rodrigues Nei - 40100 - PSB - Aguardando Julgamento

Sidney Wolter - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Sueli Dorada - 25068 - PRD - Aguardando Julgamento

Tainha Motoboy - 25984 - PRD - Aguardando Julgamento

Tania Linhares Herzer - 10100 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Tia Cleice - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Tia Derli - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Tio do Churros - 15125 - MDB - Aguardando Julgamento

Vanderlei Cordeiro - 77207 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Vigilante Silvio Alves - 10076 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Xandinho Eletricista - 25769 - PRD - Aguardando Julgamento

Zé Seco - 23000 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

