Rio Formoso (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Rio Formoso (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Rio Formoso (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Aires Sopa - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Alexandre Lixa - 33145 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Amiga Sandrinha - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Aninha Professora - 45666 - PSDB - Aguardando Julgamento

Barbosa Construtor - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Bau - 33321 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Bete do Povo - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Biinha - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Boneco - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Camille de Conceição - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Carneiro da Agrovila - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Célio do Reduto - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Chico da Colônia - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Chiquinho - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Claudio Santana - 22128 - PL - Aguardando Julgamento

Cleidinha - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Cosmo da Bela Vista - 65556 - PC do B - Aguardando Julgamento

Creuzinha de Eva - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dalva Sena - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Denise e Roberto da Unicap - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Deyvidiane Enfermeira - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

Dida da Prestação - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Doda Motorista - 40100 - PSB - Aguardando Julgamento

Doutora Irinea - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Dr Alexandre - 44040 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Dr Joca - 11236 - PP - Aguardando Julgamento

Edlene Professora - 65123 - PC do B - Aguardando Julgamento

Edmilson do Sitio Estado - 65512 - PC do B - Aguardando Julgamento

Eduardo da Kombi - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Edvane - 33456 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Elda de Dr Edvaldo - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Emilia - 65670 - PC do B - Aguardando Julgamento

Eraldo de Ana - 40789 - PSB - Aguardando Julgamento

Êta - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Fofo Baratão - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Francisco Batatinha - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Geise Quilombola - 10112 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

George de Primavera - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Gilmar Show - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Irma Jessica - 11224 - PP - Aguardando Julgamento

Irmã Maria Lira - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

Irmão Agnaldo - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Irmão da Farinha - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Irmao Edson da Saude - 11211 - PP - Aguardando Julgamento

Irmão Edson Pai Elinho - 33033 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Irmão Ivaldo Pedro - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Irmão Ivanildo - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Irmão Jaelson - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Irmão Juca - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Irmão Paulino - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Isinho de Conceição - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Ita Eletricista - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ivan Ferreira - 55345 - PSD - Aguardando Julgamento

Jaelma - 33222 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Jane - 44666 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jane Cabelereira - 40321 - PSB - Aguardando Julgamento

Jesildo Júnior - 55234 - PSD - Aguardando Julgamento

Jociel - 33123 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Jorge da Saúde - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Kiko Malucao - 65111 - PC do B - Aguardando Julgamento

Laércio da Reciclagem - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Landinho de Lau - 45645 - PSDB - Aguardando Julgamento

Lisete Enfermeira - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Loura de Conceição - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Lucas Quirino - 45225 - PSDB - Aguardando Julgamento

Luiz Drinks - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Luzia - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Magna de Aldeia - 10888 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Marcelo de Limão - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Marcelo Rubens - 40400 - PSB - Aguardando Julgamento

Marcely - 55225 - PSD - Aguardando Julgamento

Marcondes da Farmácia - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Martinha de Genilda - 65555 - PC do B - Aguardando Julgamento

Mauro Augusto - 33333 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Miguel do Estado - 65200 - PC do B - Aguardando Julgamento

Misso - 44210 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Moises Correia - 10300 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Moral - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Nando Oliveira - 33146 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Nenê - 33111 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Neném Paciência - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Nivea Barros - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Pastor Benício - 22623 - PL - Aguardando Julgamento

Patricia Santana - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Peba Coveiro - 10666 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Pepê de Dra Isabel Cristina - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Pim da Unicap - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Pingo Cabeleleiro - 11999 - PP - Aguardando Julgamento

Renan Cabo - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Ricardo Enfermeiro - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Sandra Maria - 10003 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Sargento Hulk - 44190 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Sargento Ral - 40190 - PSB - Aguardando Julgamento

Sergia Rocha - 11500 - PP - Aguardando Julgamento

Severino Servsol - 65000 - PC do B - Aguardando Julgamento

Simone de Bel - 45110 - PSDB - Aguardando Julgamento

Sioi do Povão - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Taisa Alves e Erivelto - 33000 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Tiuí - 45789 - PSDB - Aguardando Julgamento

Vinicius Cabeçao - 33244 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Viviane Calado - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Waguinho Show - 44244 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h48.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.