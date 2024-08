Quedas do Iguaçu (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Quedas do Iguaçu (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Quedas do Iguaçu (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adelar Bernardo da Silva - 50127 - PSOL - Aguardando Julgamento

Adelir Kozak - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Ademar Cordeiro - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Ademir Nego da Saúde - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Adilson da Educação - 30333 - NOVO - Aguardando Julgamento

Adilson Grondek - 30987 - NOVO - Aguardando Julgamento

Adilson Poleze - 15178 - MDB - Aguardando Julgamento

Adolfo Santini Veio Pepe - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Adriane do Negretinho - 30500 - NOVO - Aguardando Julgamento

Ana Lanches - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Ana Maria - 35565 - PMB - Aguardando Julgamento

Andréia Kehrwald - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Andreia Lemos - 20999 - PODE - Aguardando Julgamento

Anibel Litro - 18123 - REDE - Aguardando Julgamento

Aniltao Maier - 20025 - PODE - Aguardando Julgamento

Asa Branca - 50123 - PSOL - Aguardando Julgamento

Berma da Rosa - 20026 - PODE - Aguardando Julgamento

Bonfim da Prainha - 40140 - PSB - Aguardando Julgamento

Carlinhos Pain - 50222 - PSOL - Aguardando Julgamento

Carlise Priscila - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Cheila Aparecida - 70800 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Chupim - 10150 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cidão Cidquedas - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Claudelei Lima - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Claudinei Calamancio - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Cleyton Topografo - 22999 - PL - Aguardando Julgamento

Cris do Hospital - 30321 - NOVO - Aguardando Julgamento

Daniel Motorista da Saúde - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Dione da Farmácia - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Dirceu da Rosa - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Edimir Kozak - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Edith do Salão - 22888 - PL - Aguardando Julgamento

Elaine de Oliveira - 13033 - PT - Aguardando Julgamento

Elaine Reolon Fisioterapeuta - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Elio Eloi Domanski - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Elizete do Cantinho dos Amigos - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Emilia Potulski - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Erica Fachinello - 18018 - REDE - Aguardando Julgamento

Estevao - 35222 - PMB - Aguardando Julgamento

Estilio Taxista - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Fernanda Avila - 35000 - PMB - Aguardando Julgamento

Fran de Mari - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Fran Taborda - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Gabi Klos - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Gelo Davies - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Geneci de Abreu - 50642 - PSOL - Aguardando Julgamento

Heliton Pimentel - 55007 - PSD - Aguardando Julgamento

Henrique Noro - 30000 - NOVO - Aguardando Julgamento

Hilario Surdi - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Ilario Kruczczk Licheski - 50456 - PSOL - Aguardando Julgamento

Ivar Antonio - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Ivo Potulski Saúde e D CIVIL - 10200 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Izaias Campos - 70888 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Izaias Magrão - 13022 - PT - Aguardando Julgamento

Jacir da Assistencia Social - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Janete Ramos - 55665 - PSD - Aguardando Julgamento

Japa - 35444 - PMB - Aguardando Julgamento

Jaque Macagnan - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jefferson Beloto - 43942 - PV - Aguardando Julgamento

Jessé Iagoda - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Jô do Bronze - 30222 - NOVO - Aguardando Julgamento

João Carlos Ferreira - 20789 - PODE - Aguardando Julgamento

Joce Freitas - 50333 - PSOL - Aguardando Julgamento

Joceli Carpes - 70170 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Jora - 22255 - PL - Aguardando Julgamento

Josmar Pezão - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Jozieli Marcondes - 20444 - PODE - Aguardando Julgamento

Juliano da Saúde - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Kainan da Saúde - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Kikão do Esporte - 13444 - PT - Aguardando Julgamento

Leandro da Saúde - 22789 - PL - Aguardando Julgamento

Leila - 13555 - PT - Aguardando Julgamento

Lorival Camargo O Curió - 15160 - MDB - Aguardando Julgamento

Luan da Funerária - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Lucas Queiroz - 10515 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Maga - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Mano - 35321 - PMB - Aguardando Julgamento

Marcia Ferreira - 20650 - PODE - Aguardando Julgamento

Marcio Brizola - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Mari da Ong - 40220 - PSB - Aguardando Julgamento

Marieli da Saúde - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Mario do Correio - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Marlene Drzindzik - 55321 - PSD - Aguardando Julgamento

Mary da Saúde - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Mauricio - 15888 - MDB - Aguardando Julgamento

Mauro Lacerda - 30777 - NOVO - Aguardando Julgamento

Mestre Alex - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Michelle Assistente Social - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Modesto Ferreira - 13642 - PT - Aguardando Julgamento

Nego - 13111 - PT - Aguardando Julgamento

Nego Alessyo - 70999 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Nei - 18111 - REDE - Aguardando Julgamento

Nei Iagoda - 35111 - PMB - Aguardando Julgamento

Nene Bueno - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Neri Cadeirante - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Neto Guerreiro - 50369 - PSOL - Aguardando Julgamento

Neusa Souza - 35333 - PMB - Aguardando Julgamento

Neuza Jacubowski - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Odair Jose Simioni - 35131 - PMB - Aguardando Julgamento

Odair Tumiski Tucho - 10210 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Orley Bife - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Papagaio da Saúde - 20820 - PODE - Aguardando Julgamento

Pastor Valmor - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Pele Meschita - 35555 - PMB - Aguardando Julgamento

Preta - 35099 - PMB - Aguardando Julgamento

Preto Bento - 20321 - PODE - Aguardando Julgamento

Prof Janete - 13032 - PT - Aguardando Julgamento

Prof Kika - 43456 - PV - Aguardando Julgamento

Professor Adélcio - 15677 - MDB - Aguardando Julgamento

Professora Lindinalva - 15999 - MDB - Aguardando Julgamento

Professora Lurdinha - 50227 - PSOL - Aguardando Julgamento

Professora Neiva Zanella - 10624 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Rafaela - 50777 - PSOL - Aguardando Julgamento

Raiane Machado - 35123 - PMB - Aguardando Julgamento

Regui - 10110 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Renato Tureta - 30789 - NOVO - Aguardando Julgamento

Rodolfo Revers - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Rosi - 10369 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ruti Assistente Social - 15148 - MDB - Aguardando Julgamento

Sandra Harca - 15650 - MDB - Aguardando Julgamento

Santa Fé - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Saulo Mototaxi - 35066 - PMB - Aguardando Julgamento

Sebastião Quadros - 70890 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Sergio Doceiro - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Silvano Ribeiro - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Socrates - 22522 - PL - Aguardando Julgamento

Sol - 50050 - PSOL - Aguardando Julgamento

Solange - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Soldado Mataczinski - 10190 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Sonia Kreuz dos Santos - 70700 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Sonia Mara - 43573 - PV - Aguardando Julgamento

Teca - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Tereza Simões - 30345 - NOVO - Aguardando Julgamento

Vald Ooo Professor - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Valentin Taxista - 50555 - PSOL - Aguardando Julgamento

Vanessa Stasczevski - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Vera da Saúde - 30111 - NOVO - Aguardando Julgamento

Vicente Malek Vitka - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Wagner Borracha - 30253 - NOVO - Aguardando Julgamento

Wagner Jean da Rosa - 30999 - NOVO - Aguardando Julgamento

Wilian Bertoncelli - 30254 - NOVO - Aguardando Julgamento

Zeni - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Zequinha da Rádio - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.