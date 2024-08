Prudentópolis (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Prudentópolis (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Prudentópolis (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Acir Prates - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Adaozinho Kostecki - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Ademarzinho - 15789 - MDB - Aguardando Julgamento

Adriane da Silva - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Aline Oliveira - 55999 - PSD - Aguardando Julgamento

Amaral - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Amelia Rudnicki - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Amilcar Zezo - 11800 - PP - Aguardando Julgamento

Ana Caroline Batista - 30200 - NOVO - Aguardando Julgamento

Ana Claudia Lopes - 11666 - PP - Aguardando Julgamento

Anderson Alexandre Lemos - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Antonio Michalcheszen - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Arlei Peters - 36789 - AGIR - Aguardando Julgamento

Audio da Saúde - 22666 - PL - Aguardando Julgamento

Augusto Fulgal - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Basilio Prusnal - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Beto da Saúde - 11888 - PP - Aguardando Julgamento

Bicudo - 27322 - DC - Aguardando Julgamento

Budnik - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Camila Witchimichen - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Carlinhos Wolski - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Claudio Michalczuk - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Clovis Gomes - 30321 - NOVO - Renúncia

Dalberto Luis Vier - 30222 - NOVO - Aguardando Julgamento

Darci - 27000 - DC - Aguardando Julgamento

Dojo Gaiteiro - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Donato Taxista - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Dorotei Cebulski Teico - 25333 - PRD - Aguardando Julgamento

Dudo - 27777 - DC - Aguardando Julgamento

Edenilson Muller - 22017 - PL - Aguardando Julgamento

Eder da Saúde - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Edimar Batistel - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Elisange Kuchla - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Enfermeira Silvana - 44789 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Erdmann Pelo Coletivo - 11114 - PP - Aguardando Julgamento

Estela Daciuk - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Etelvina - 22999 - PL - Aguardando Julgamento

Fabi Cardozo - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Felipão - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Fernando Lukasievicz - 44022 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ferreira - 30000 - NOVO - Aguardando Julgamento

Geci Anderle - 25025 - PRD - Aguardando Julgamento

Geovana Repula - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Gisele Lopes - 11122 - PP - Aguardando Julgamento

Guilherme Gluitz - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Guilherme Skvira - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ilda Nascimento Massagista - 13007 - PT - Aguardando Julgamento

Ivo Proczikevicz - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Jair Macedo - 25111 - PRD - Aguardando Julgamento

Jane Poli - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

Janete Nunes - 25222 - PRD - Aguardando Julgamento

Joacir Bobato - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

João da Caçamba - 12223 - PDT - Aguardando Julgamento

João Maguila - 30444 - NOVO - Aguardando Julgamento

Joao Toroski - 44422 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Joilson Oliveira - 36022 - AGIR - Aguardando Julgamento

Jorgito Costa - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Juca Winyk - 25678 - PRD - Aguardando Julgamento

Junior Pontarollo - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Juquinha - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Kady Fornalha - 55215 - PSD - Aguardando Julgamento

Karina Levandoski - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Krik da Saúde - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Leandro Tim Aia - 27027 - DC - Aguardando Julgamento

Leticia Binkoski - 40232 - PSB - Aguardando Julgamento

Leticia Santos - 12154 - PDT - Aguardando Julgamento

Lú da Saúde - 36360 - AGIR - Aguardando Julgamento

Lu Siqueira - 15005 - MDB - Aguardando Julgamento

Lucas Sanches - 55007 - PSD - Aguardando Julgamento

Luciano Matuchenez Banana - 36044 - AGIR - Aguardando Julgamento

Luiz Alceu Ribeiro - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Luizão - 36134 - AGIR - Aguardando Julgamento

Mainha - 36036 - AGIR - Aguardando Julgamento

Marcelo Abacaxi - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Marcelo Lupepsa - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Marcia Chociai - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Marcia Longato - 15165 - MDB - Aguardando Julgamento

Marcio Reffatti - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Marcos Batista dos Santos - 30111 - NOVO - Aguardando Julgamento

Marcos Elmatus Neco - 30456 - NOVO - Aguardando Julgamento

Marcos Evangelista - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Marcos R de Liz - 25888 - PRD - Aguardando Julgamento

Maria Alice da Assistência - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Marlon Espingarda - 15515 - MDB - Aguardando Julgamento

Marlon Mendes - 12344 - PDT - Aguardando Julgamento

Marta Farmacêutica - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Matheus Kurlhak - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Mauricio Bosak - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Miguel Borracheiro - 36567 - AGIR - Aguardando Julgamento

Miguel da Saúde - 36666 - AGIR - Aguardando Julgamento

Monica Polaka - 27277 - DC - Aguardando Julgamento

Nambu do Dog - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Nane Aparecida - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

Neide da Saúde - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Nelson Agropet - 70234 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Nicolau Prus - 70134 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Nilton Zaroski - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Osdival Kordiak - 44234 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Osnei Filho - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Paulo Shelemei - 70070 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Polovei - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Prof Guilherme - 13300 - PT - Aguardando Julgamento

Professor Osni Labiak - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Professora Nilza - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Professora Regi - 15600 - MDB - Aguardando Julgamento

Reginaldo Camargo - 70110 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Rejane Salante - 70200 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Roberto Batista - 40567 - PSB - Aguardando Julgamento

Rodrigo Socolovsk - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Rosa Melnik Kozechen - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Rosangela - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Rose do Táxi - 44142 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Sandra Pastuch - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Sandro Brasil - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Sergio Burakoski - 36333 - AGIR - Aguardando Julgamento

Sergio Miques - 30300 - NOVO - Aguardando Julgamento

Sirlei Lemos - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Sirlete - 27222 - DC - Aguardando Julgamento

Sonia - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Tania Gaspareto - 13360 - PT - Aguardando Julgamento

Tia Marilda - 15155 - MDB - Aguardando Julgamento

Tiago dos Santos - 22888 - PL - Aguardando Julgamento

Valdecir Antonio - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Vane Joias - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Verônica Pelentir - 30520 - NOVO - Aguardando Julgamento

Xororó da Agricultura - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

