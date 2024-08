Pombos (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Pombos (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Pombos (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adriano da Pedra - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Adriano de Miringabas - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Aglailson da Carne - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Alfredo de Biu Batista - 10234 - REPUBLICANOS - Deferido

Almir Eletricista - 77220 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ana de Ronda - 15444 - MDB - Aguardando Julgamento

Andorinha - 70122 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Aninha de Zé Baé - 15888 - MDB - Aguardando Julgamento

Atos Gomes - 18777 - REDE - Aguardando Julgamento

Baibado da Fruta - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Beto da Ambulância - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Beto Lanche - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Cristiane Santos - 44464 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Danielle Melo - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Dido Plantas - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Djalma do Hospital - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Doquinha de Coronel - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Edilson da Rusilha - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Edilson de Manoel Mulato - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Edson Negão da Saúde - 77333 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Eliane da Pamonha - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Elivania do Sindicato - 18234 - REDE - Aguardando Julgamento

Erundina - 13117 - PT - Aguardando Julgamento

Ezequias dos Teclados - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Fábio Santos - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Fatima Vitor - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Felipão de Manoel Mulato - 70999 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Felipe Gouveia - 18123 - REDE - Aguardando Julgamento

Gabriel Galo Cego - 18888 - REDE - Aguardando Julgamento

Galeguinho do Bolo - 10110 - REPUBLICANOS - Deferido

Garrafa de Romeu - 18456 - REDE - Aguardando Julgamento

Gilda de Moça - 10010 - REPUBLICANOS - Deferido

Gildete do São Gustavo - 77613 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Gordo Produções - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Irmã Rose - 11232 - PP - Aguardando Julgamento

Irmã Sandra - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Irmão Amaro - 13221 - PT - Aguardando Julgamento

Irmão Liro - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Irmão Val do Boto - 11122 - PP - Aguardando Julgamento

Ivo de Cajoca - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jo do Açaí - 77456 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Joás de Pombos - 18111 - REDE - Aguardando Julgamento

Josias do Mercado - 13222 - PT - Aguardando Julgamento

Jota Mendes - 13190 - PT - Aguardando Julgamento

Kel da Maternidade - 10999 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Laudiceia - 70321 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Leo Nascimento - 50123 - PSOL - Aguardando Julgamento

Luana da Farmácia - 15999 - MDB - Aguardando Julgamento

Lucas da Água Azul - 77232 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Luciana de Minuto - 18321 - REDE - Aguardando Julgamento

Luciana de Zé da Água - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Luciano de Abdias - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Lucinha da Maternidade - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Luis O Amigo de Sempre - 77677 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Luiz Filho - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Marcelo do Bar - 10678 - REPUBLICANOS - Deferido

Marcelo Silva - 18555 - REDE - Aguardando Julgamento

Marcos de Porteiras - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Michelle Correia - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Milka da Farmácia - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Misso do Armazém - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Moises da Água - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Mônica do Povo - 18180 - REDE - Aguardando Julgamento

Naldo de Pé de Serra - 15533 - MDB - Aguardando Julgamento

Nalva Bonita - 77111 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Nandinho de Zezo - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Naninho Baé - 11635 - PP - Aguardando Julgamento

Natalício do Caminhão - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Nego Dão da Saúde - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Nenê da Loja - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Nida de Manga Rosa - 10555 - REPUBLICANOS - Deferido

Osmar Advogado - 11678 - PP - Aguardando Julgamento

Paulo de Tamanduá - 77234 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Professor Arlan - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Professor Vagner - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Rafaela Calçados - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Rivelino Santos - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Rodrigo Baé - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Ronaldo do Caminhão - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Samuel Dedetização - 44144 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Sandrinho Pintor - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Sargento Diomédio - 44007 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Taci Silva - 70666 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Tia Jane do Canoés - 50180 - PSOL - Aguardando Julgamento

Tiao de Dois Leões - 10111 - REPUBLICANOS - Falecimento

Vando Marceneiro - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Vasconcelos - 70190 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Vinicius Descascando Abacaxi - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Washington Lanches - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Wilma de Pombos - 13777 - PT - Aguardando Julgamento

Zé de Furnas - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Zé Maria do Gás - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.