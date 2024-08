Petrolina (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Petrolina (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Petrolina (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Ada Araujo - 44212 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Adão Primo do N Cinco - 55113 - PSD - Aguardando Julgamento

Aero Sim - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Ageu Cantor - 11610 - PP - Aguardando Julgamento

Ailton Guimarães - 44144 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Alex de Jesus - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Alex Ferreira - 44744 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Alexandre da Enfermagem - 65100 - PC do B - Aguardando Julgamento

Alexandro Coroinha - 33222 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Aline do Vale Bezerra - 22023 - PL - Aguardando Julgamento

Aline Ražphaella - 23124 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Alvorlande Cruz - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Alysson Monteiro - 80000 - UP - Aguardando Julgamento

Ana da Recarga - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Ana Paula - 11600 - PP - Aguardando Julgamento

Anderson Murilo - 22183 - PL - Aguardando Julgamento

Andrea França - 11022 - PP - Aguardando Julgamento

Angela Sol Posto - 12612 - PDT - Aguardando Julgamento

Antonio do Amendoim - 50118 - PSOL - Aguardando Julgamento

Apostolo Edvaldo Ribeiro - 27012 - DC - Aguardando Julgamento

Arnaldo da Aesa - 12144 - PDT - Aguardando Julgamento

Ary Martins - 12137 - PDT - Aguardando Julgamento

Aurélio Lobo Frutas - 13777 - PT - Aguardando Julgamento

Auxiliadora Dias - 27456 - DC - Aguardando Julgamento

Beguinha do Ceap - 11024 - PP - Aguardando Julgamento

Betão - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Beto Vaqueiro - 13222 - PT - Aguardando Julgamento

Bira da Saúde - 10888 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Brando do N Três - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Bruna da Acerola - 13600 - PT - Aguardando Julgamento

Cabo Cosme - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Candinha - 11244 - PP - Aguardando Julgamento

Capitao Alencar - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Carlos Charles Miranda - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Carlos Enfermeiro - 55124 - PSD - Aguardando Julgamento

Carmem Oliveira - 27333 - DC - Aguardando Julgamento

Ceiça Lopes - 10044 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Chef Guimaraes - 70700 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Chico Fernandes - 12680 - PDT - Aguardando Julgamento

Chiquinho Aguiar - 33133 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Cícero Freire - 70789 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Cigano do Queijo - 36962 - AGIR - Aguardando Julgamento

Claudia Ferreira - 27444 - DC - Aguardando Julgamento

Claudiane Gomes - 11115 - PP - Aguardando Julgamento

Claudio Bodão - 33888 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Cleide Arruda - 43000 - PV - Aguardando Julgamento

Cleide do Jardim Amazonas - 70900 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Cristiane Souza - 11915 - PP - Aguardando Julgamento

Cristiano do Maria Tereza - 10025 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cristina Costa - 13688 - PT - Aguardando Julgamento

Dacio Quirino - 33456 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Dani de Tatu - 33666 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Dário Mororó - 27700 - DC - Aguardando Julgamento

Darlene Jucá - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Darquinha - 50555 - PSOL - Aguardando Julgamento

Davi da Cohab Seis - 27400 - DC - Aguardando Julgamento

Dhiego Serra - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Diaconisa Fanca - 70112 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Diogo Hoffmann - 44010 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Domingos de Cristália - 45045 - PSDB - Aguardando Julgamento

Domingos Libório - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Doutora Rebecca - 27007 - DC - Aguardando Julgamento

Edilsão do Trânsito - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Edilson dos Projetos - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Edinaldo Lima - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Edinaldo Trovão - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Edla Magalhaes - 22025 - PL - Aguardando Julgamento

Edmildo Cabeção - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Edna Oliveira - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Ednaldo Fonseca - 11010 - PP - Aguardando Julgamento

Eduardo do São Jorge - 10001 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Eduardo Souza - 70024 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Edvaldo Landim N4 - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Edvando Rodrigues - 33213 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Elieide do Dom Avelar - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Emidio Anunciação - 50115 - PSOL - Aguardando Julgamento

Enfermeira Ivanilda - 11223 - PP - Aguardando Julgamento

Enzzo Carvalho - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Érika Alves + Coletivo - 65123 - PC do B - Aguardando Julgamento

Erivan Bombeiro - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Evaldo de Dezim - 45007 - PSDB - Aguardando Julgamento

Evangelista da Vila Eduardo - 12112 - PDT - Aguardando Julgamento

Fábio José - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Fausto Alencar - 33111 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Felipe Kalahary da Juventude - 45700 - PSDB - Aguardando Julgamento

Francineide Csu - 12111 - PDT - Aguardando Julgamento

Francisco do João de Deus - 27200 - DC - Aguardando Julgamento

Francivaldo do N Onze - 27011 - DC - Aguardando Julgamento

Gabi da Causa Animal - 45444 - PSDB - Aguardando Julgamento

Gabriel Menezes - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Gaturiano Cigano - 43333 - PV - Aguardando Julgamento

Geiziane Oliveira - 44041 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

George Caitano - 55234 - PSD - Aguardando Julgamento

Georgina do Jardim Maravilha - 10520 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Gilberto Melo - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Gildo Souza - 27222 - DC - Aguardando Julgamento

Girlândio de Izacolândia - 10234 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Girleide Barboza - 27555 - DC - Aguardando Julgamento

Givanaldo Refrigeração - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Hélio Martins - 23000 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Hilario Amorim - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Iana Enfermeira - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Ibamar Fernandes - 10650 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Inalda Cabeleira - 36979 - AGIR - Aguardando Julgamento

Iraci Dias - 27888 - DC - Aguardando Julgamento

Irmã Carmem - 33077 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Irmão Duarte - 10500 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ivete do Boteco - 50111 - PSOL - Aguardando Julgamento

Izis Oliveira - 12700 - PDT - Aguardando Julgamento

Jaca Leite - 22011 - PL - Aguardando Julgamento

Jackson Rosendo - 12777 - PDT - Aguardando Julgamento

Jaiara Lima - 22024 - PL - Aguardando Julgamento

Jailson Locutor - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jair Escobar - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Janubia Irmã da Feijoada - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Jeane Neri - 44001 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jefferson Sammy - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Jerfesson dos Computadores - 36975 - AGIR - Aguardando Julgamento

Joãozinho do Detran - 13613 - PT - Aguardando Julgamento

Joaquim Ancilon - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Jorge Anselmo - 33258 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Jorge da Cohab 6 - 33333 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Jorjão Chaveiro - 50222 - PSOL - Aguardando Julgamento

Josa da Van - 70007 - AVANTE - Aguardando Julgamento

José Paulo - 13700 - PT - Aguardando Julgamento

Josivaldo Barros - 10200 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jr do Brasil - 13500 - PT - Aguardando Julgamento

Jucimaria Ferreira - 33100 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Júlio Cesar - 27001 - DC - Aguardando Julgamento

Junior Gás - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Jussara Rio - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Kassiane Eduarda - 80100 - UP - Aguardando Julgamento

Kita do Jose e Maria - 33300 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Lambriano da Eletromix - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Laura Francisca - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Leane Alves - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Leninha do Sindicato - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Leo Vinicius Leão - 22220 - PL - Aguardando Julgamento

Lidu Alves - 12200 - PDT - Aguardando Julgamento

Lindeberg do Detran - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Lindinalva Agente de Saude - 12244 - PDT - Aguardando Julgamento

Lita do Quati - 70300 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Lu Vaqueira - 33555 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Lucinha Mota - 45500 - PSDB - Aguardando Julgamento

Luisa do H.p.m - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Lulão do Povão - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Luziandra Vieira - 33987 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Magnun Oliveira - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Mailton Cacão - 33201 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Major Enfermeiro - 12444 - PDT - Aguardando Julgamento

Major Mariano - 11190 - PP - Aguardando Julgamento

Malan Júnior - 12500 - PDT - Aguardando Julgamento

Manoel da Acosap - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Manoel Messias Serrote Urubu - 27777 - DC - Aguardando Julgamento

Marcelo Sandes - 44700 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Marciana Freire - 44115 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Maria Elena - 44613 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Maria Helena do José e Maria - 13122 - PT - Aguardando Julgamento

Mario de Bigodão - 70380 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Mariozinho Ribeiro - 50500 - PSOL - Aguardando Julgamento

Marquinhos Amorim - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Marquinhos do N Quatro - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Marta Guedes A Voz Daperiferia - 45200 - PSDB - Aguardando Julgamento

Maurilio Costa Nova Descoberta - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Mendes do Transito - 11500 - PP - Aguardando Julgamento

Mercezinha Araujo - 11001 - PP - Aguardando Julgamento

Messias do Gênesis - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Miriza Dionisia - 10100 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Nando Gol - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Nega Modas - 11300 - PP - Aguardando Julgamento

Negão Divulgaçoes - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Neide de Ferson - 12300 - PDT - Aguardando Julgamento

Nildo Gomes - 23123 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Oseas Fernandes - 70122 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Osinaldo - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Osório Siqueira - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ozeas Eutaquio - 33193 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Padre Juracy - 33789 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Palhaço Chuverinho - 50000 - PSOL - Aguardando Julgamento

Paola Gabriela - 50100 - PSOL - Aguardando Julgamento

Paraiba - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Pastor Junior Pereira - 33777 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Pastora Cida Nunes - 45633 - PSDB - Aguardando Julgamento

Patrícia Bonfim - 45610 - PSDB - Aguardando Julgamento

Paulo Afonso - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Paulo Valgueiro - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Pedro Caldas - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Pedro Gomes - 27844 - DC - Aguardando Julgamento

Pedro Japao - 33000 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Pedro Terra do Sul - 45100 - PSDB - Aguardando Julgamento

Pica Pau - 50333 - PSOL - Aguardando Julgamento

Prof Allan Maux - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Prof Gilmar Santos - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Professor Anderson Wagner - 12044 - PDT - Aguardando Julgamento

Professor Renivaldo - 27000 - DC - Aguardando Julgamento

Professora Adriana Coelho - 12456 - PDT - Aguardando Julgamento

Professora Auzenir - 33196 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Professora Neila Cristina - 10077 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Professora Netynha - 55999 - PSD - Aguardando Julgamento

Professora Rita Regis - 70200 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Professora Rosivania - 10999 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Professora Sônia do N Oito - 27027 - DC - Aguardando Julgamento

Rafael Ferreira - 22321 - PL - Aguardando Julgamento

Rafinha - 27227 - DC - Aguardando Julgamento

Regina Rodrigues - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Reginaldo do Mst - 13100 - PT - Aguardando Julgamento

Reinaldo do N Sete - 55550 - PSD - Aguardando Julgamento

Robério Matos - 70888 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Roberto da Gráfica - 27789 - DC - Aguardando Julgamento

Rodrigo Araujo - 12344 - PDT - Aguardando Julgamento

Rogerio do Vivendas - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Rogerio Passos - 44100 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Romana Fernandes - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Ronaldo Cancão - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ronaldo Silva - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Rosalvo50123 - 50123 - PSOL - Aguardando Julgamento

Rosarinha Coelho - 44456 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Rose Lima - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Rosi Soares - 44431 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ruy Wanderley - 27123 - DC - Aguardando Julgamento

Samara da Visão - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Samuel Vieira - 70190 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Sandeji Nunes - 27300 - DC - Aguardando Julgamento

Sandra Rosa - 33444 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Sargento Thiago - 27190 - DC - Aguardando Julgamento

Sebastião da Santa Fé - 27171 - DC - Aguardando Julgamento

Sergio da Caçamba - 33123 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Sgt Apolonio - 22233 - PL - Aguardando Julgamento

Sgt Roberto Mariano - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Sileia Lacerda - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Sival Damas - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Socorro Ribeirinha - 70010 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Socorro Sousa - 44400 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Stella Freire - 55666 - PSD - Aguardando Julgamento

Subtenente Rocha - 70100 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Tanta da Vila Eduardo - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Thiago do Posto - 70456 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Thiago Saúde Em Primeiro Lugar - 10337 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Tiago Silva Doutor Faz Tudo - 27747 - DC - Aguardando Julgamento

Tina do Pedro Raimundo - 10156 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Val da Saude - 33999 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Veltonproduções - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Vital da Funilaria - 33200 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Wanderley Agente de Saúde - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Wanderley Alves - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Wata Lima - 11122 - PP - Aguardando Julgamento

Wellington do Uber - 44999 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Wenderson Batista Pé de Galo - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Weslley Maia - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Zé Filho - 55121 - PSD - Aguardando Julgamento

Zé Peixoto - 70999 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Zenildo do Alto do Cocar - 12789 - PDT - Aguardando Julgamento

Zezinho de Mindu - 13111 - PT - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h48.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.