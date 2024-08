Pesqueira (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Pesqueira (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Pesqueira (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Açucar - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Adelmo do Óleo - 70888 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Alexandre do Sofá - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Aluizio do Eucalipto - 13578 - PT - Aguardando Julgamento

Ana Paula - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Analice - 45045 - PSDB - Aguardando Julgamento

Anderson Magno - 25222 - PRD - Aguardando Julgamento

Andre das Maquinas - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Antônio Guarda - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Aparecida da Enfermagem - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Arinete de Jó - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Arnaldo Fuminho - 11100 - PP - Aguardando Julgamento

Biá Cabral - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Bia India - 25800 - PRD - Aguardando Julgamento

Bruna Biomédica - 65444 - PC do B - Aguardando Julgamento

Camila da Causa Animal - 20999 - PODE - Aguardando Julgamento

Capitão Mauricio - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Capitú - 45666 - PSDB - Aguardando Julgamento

Carlinhos Mendes - 65123 - PC do B - Aguardando Julgamento

Carlos do Bolsa - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Carlos Galvão - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Carlos Santana - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Celia de Mutuca - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Cicera Guarda - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cicinho de Mimoso - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Clara Mendes - 25888 - PRD - Aguardando Julgamento

Clayton Lira - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Cleide do Pastel - 22105 - PL - Aguardando Julgamento

Conceição Catolé - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Culino - 45456 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dani - 25550 - PRD - Aguardando Julgamento

Daniela Oliveira - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Demilson Xukuru - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Diego de Mutuca - 10999 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Dr Mauricio Pontes - 20060 - PODE - Aguardando Julgamento

Duque da Saude - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Eder Professor - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Eduardo da Enfermagem - 45444 - PSDB - Aguardando Julgamento

Eliane Agente de Saúde - 10200 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Eliane da Cohab - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Elizabete do Doce - 25600 - PRD - Aguardando Julgamento

Eraldo Guedes - 11612 - PP - Aguardando Julgamento

Ercinho da Nordetina - 55345 - PSD - Aguardando Julgamento

Evando Junior - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Fernando Gonçalves - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Gal da Santa Terezinha - 70701 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Gean da Toyota - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Geane Rodrigues - 13200 - PT - Aguardando Julgamento

Gel Napoleão - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Genildy de Lima - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Geralda e Galego Juntos - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Gerarddy Xavier - 10100 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Gerusa Elisa - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Givaldo Macena - 25700 - PRD - Aguardando Julgamento

Greyce Kelly - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Guila Araújo - 12300 - PDT - Aguardando Julgamento

Hilda Acs - 45888 - PSDB - Aguardando Julgamento

Igor Feitosa - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Iricleide da Saúde - 12340 - PDT - Aguardando Julgamento

Isabela Braúna - 12777 - PDT - Aguardando Julgamento

Izabel Estima - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Izabela Lins - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Janaína Silva - 13105 - PT - Aguardando Julgamento

Jessica do Xucurus - 25250 - PRD - Aguardando Julgamento

João dos Móveis - 55666 - PSD - Aguardando Julgamento

João Galindo - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

João Jardim - 70600 - AVANTE - Aguardando Julgamento

João Paulo de Papagaio - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

João Wellington - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Jodair Leão - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Jorge do Sinal - 65111 - PC do B - Aguardando Julgamento

Junior do Mercado - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Junior Zumba - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Juntas - 22145 - PL - Aguardando Julgamento

Jurandir do Samu - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Ká de Salobro - 11300 - PP - Aguardando Julgamento

Karla Professora - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Katia Matos - 12500 - PDT - Aguardando Julgamento

Keka - 70500 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Leandro Xukuru - 25777 - PRD - Aguardando Julgamento

Leni de Mimoso - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Lenildo do Tomate - 22232 - PL - Aguardando Julgamento

Luciano de Roçadinho - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Lucilio de Eraldo - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Luedna Sheila Cantora - 20444 - PODE - Aguardando Julgamento

Luiz Gogó - 10888 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Maria Gorette - 12444 - PDT - Aguardando Julgamento

Mateus Leite - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Mendonça - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Miguel do São Sebastião - 13100 - PT - Aguardando Julgamento

Mizilene Pontes - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Nega de Bil - 11888 - PP - Aguardando Julgamento

Neném Paes - 22999 - PL - Aguardando Julgamento

Niedson Cabeludo - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Niel de Mimoso - 70999 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Nildo Lucena - 22580 - PL - Aguardando Julgamento

Ninha do Xucurus - 70200 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Orlando de Lagoa do Felix - 70800 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Pai Felipe - 12888 - PDT - Aguardando Julgamento

Pastinha Xucuru - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Pastor Evanildo - 25999 - PRD - Aguardando Julgamento

Patricio Treca - 13555 - PT - Aguardando Julgamento

Paulo Campos - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Paulo Xukuru - 25111 - PRD - Aguardando Julgamento

Professor Bruno do If - 65232 - PC do B - Aguardando Julgamento

Professor Edilson - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Professor Thiago Juntos - 20888 - PODE - Aguardando Julgamento

Professor Vavá - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Raquel Brito - 65777 - PC do B - Aguardando Julgamento

Rochevania Rocha - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Rodrigo Medeiros - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Rona de Manezinho - 20678 - PODE - Aguardando Julgamento

Ronaldo Enfermeiro - 11999 - PP - Aguardando Julgamento

Ruzia Sá Barreto - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Sandra de Mutuca - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Sandra Marques - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Sandra Mototaxista - 70300 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Sandro de Tatinha - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

Sargento Arlindo - 22666 - PL - Aguardando Julgamento

Seane Neube - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Sebinha - 65555 - PC do B - Aguardando Julgamento

Severino do Remedio - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Sil Xukuru - 13500 - PT - Aguardando Julgamento

Silas da Reciclagem - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Simone Siqueira - 55999 - PSD - Aguardando Julgamento

Socorro da Associação - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Tetê Aragão - 12999 - PDT - Aguardando Julgamento

Thiago Torres - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Toinho da Farmácia - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Tonny da Saúde - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Tór - 25500 - PRD - Aguardando Julgamento

Torreiro Indio - 25444 - PRD - Aguardando Julgamento

Uara Moto Taxi - 10124 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Vado Serralheiro - 12111 - PDT - Aguardando Julgamento

Valdeane Quilombola - 65222 - PC do B - Aguardando Julgamento

Valdir Cavalcanti - 22223 - PL - Aguardando Julgamento

Valdir do Mercadinho - 10232 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Valter Vigilante - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Vitoria Mendes - 45999 - PSDB - Aguardando Julgamento

Wagner Cordeiro - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Washington do Calçamento - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Wesley - 25333 - PRD - Aguardando Julgamento

Wilson Feitosa - 12100 - PDT - Aguardando Julgamento

Yago Ceguinho - 25666 - PRD - Aguardando Julgamento

Zé Carlos dos Ônibus - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Zé Tintino - 12423 - PDT - Aguardando Julgamento

Zezinho da Briboca - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Zito de Ipanema - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

