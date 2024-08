Paulista (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Paulista (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Paulista (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adevon Julião - 11100 - PP - Aguardando Julgamento

Adilson Ramos - 50222 - PSOL - Aguardando Julgamento

Adriana Lima - 50000 - PSOL - Aguardando Julgamento

Agora É Val - 12500 - PDT - Aguardando Julgamento

Agrailson de Ramos - 45112 - PSDB - Aguardando Julgamento

Alemão - 65555 - PC do B - Aguardando Julgamento

Alexandre Tokiwa - 36999 - AGIR - Aguardando Julgamento

Alfredo Santana - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Aline Castro - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Allan Siqueira - 70999 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Ana Paula - 55455 - PSD - Aguardando Julgamento

Ana Rosa - 35225 - PMB - Aguardando Julgamento

Andre do Gas - 12111 - PDT - Aguardando Julgamento

André do Taekwondo - 35123 - PMB - Aguardando Julgamento

Andreia Rosa - 35214 - PMB - Aguardando Julgamento

Anmerson da Uber - 36789 - AGIR - Aguardando Julgamento

Antonio Damazio - 27666 - DC - Aguardando Julgamento

Antonio Junior - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Arlete Bezerra - 65222 - PC do B - Aguardando Julgamento

Artur - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Augusto Costa - 40100 - PSB - Aguardando Julgamento

Babú - 44500 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Baiano - 11789 - PP - Aguardando Julgamento

Beth Agora Sim - 36555 - AGIR - Aguardando Julgamento

Betinha Lins - 27444 - DC - Deferido

Beto da Ong União Por Paulista - 12180 - PDT - Aguardando Julgamento

Bezinho - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Bianca Pinho Alves - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Bill do Janga - 33456 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Biratan Dennys - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Cacau - 22922 - PL - Aguardando Julgamento

Cailson Alves - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Calebre Muniz - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Camelo do Seguro - 43210 - PV - Aguardando Julgamento

Cassiane e Iranildo - 43031 - PV - Aguardando Julgamento

Celso Lobo - 27700 - DC - Deferido

Charles Pau Na Máquina - 11190 - PP - Aguardando Julgamento

Cida Freire - 13500 - PT - Aguardando Julgamento

Cinthya Nascimento - 22522 - PL - Aguardando Julgamento

Claudia Cilene - 50111 - PSOL - Aguardando Julgamento

Cleide Andrade - 50123 - PSOL - Aguardando Julgamento

Clovis Ramos - 25222 - PRD - Aguardando Julgamento

Coronel Tiberio - 70190 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Cristiane Freitas - 25777 - PRD - Aguardando Julgamento

Cristina Santana - 50457 - PSOL - Aguardando Julgamento

Daniel Siqueira Lima da Silva - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Denise Vilarim - 36010 - AGIR - Aguardando Julgamento

Diácono Jozenildo Ramos - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

DIDI do Gas - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Dinho - 35111 - PMB - Aguardando Julgamento

Dinho e Os Menino da Jaguarana - 10122 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Dr Dayvison Lima - 36231 - AGIR - Aguardando Julgamento

Dr Fernando Neto - 27777 - DC - Deferido

Dr Marconi Eugenio - 15415 - MDB - Aguardando Julgamento

Dr Misael - 10011 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Dr Nido Amigo do Povo - 36444 - AGIR - Aguardando Julgamento

Dr Vinicius Campos - 15615 - MDB - Aguardando Julgamento

Dra Aparecida - 45666 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dra Juliana Dionizio - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Dra Priscyla Gomes - 44544 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Edmilson do Pagode - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ednaldo Motorista - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Edson Carneiro - 45445 - PSDB - Aguardando Julgamento

Eliane Salustiano - 10477 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Eliel Alves O Apresentador - 30190 - NOVO - Aguardando Julgamento

Elisabeth Soares - 25444 - PRD - Aguardando Julgamento

Eliz Gonçalves - 55155 - PSD - Aguardando Julgamento

Elson Sales - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Elton Victor - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Epaminondas Epa - 30333 - NOVO - Aguardando Julgamento

Esdras Raline - 50555 - PSOL - Aguardando Julgamento

Eudes Farias - 15999 - MDB - Aguardando Julgamento

Evanil Belem - 10400 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Everton Bertino - 30000 - NOVO - Aguardando Julgamento

Everton Vigilante - 33000 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Fabi Ferreira - 55007 - PSD - Aguardando Julgamento

Fabiano Paz - 40640 - PSB - Aguardando Julgamento

Fabio Augusto - 70700 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Fábio Barros - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Fabíola Ferreira - 12300 - PDT - Aguardando Julgamento

Fabrina Juliana - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Felipe da Associação - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Felipe Gracinha - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Fenicia Meira - 22100 - PL - Aguardando Julgamento

Fernanda de Edinho - 22500 - PL - Aguardando Julgamento

Fernando do Salve - 50420 - PSOL - Aguardando Julgamento

Flávia - 30234 - NOVO - Aguardando Julgamento

Flávia Beltrão - 50299 - PSOL - Aguardando Julgamento

Flavia Freire - 30111 - NOVO - Aguardando Julgamento

Flávia Hellen - 40180 - PSB - Aguardando Julgamento

Flávio - 35935 - PMB - Aguardando Julgamento

Francisco de Assis - 36111 - AGIR - Aguardando Julgamento

Gabriel Fish - 33244 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Gabriel Lopes - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Gabriel Victor - 44156 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

George Freitas - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Geraldo Melo - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Gilberto Cristovao - 50333 - PSOL - Aguardando Julgamento

Giorgio da Água e Mercadinho - 30193 - NOVO - Aguardando Julgamento

Gleise Ferreira - 44120 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Grace Enfermeira - 33697 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Gustavo do Gd - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Helber Cláudio - 11180 - PP - Aguardando Julgamento

Heliton da Academia - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Hezania Pimentel - 12380 - PDT - Aguardando Julgamento

Irmã Alexsandra do Posto - 36200 - AGIR - Aguardando Julgamento

Irma Angela - 45888 - PSDB - Aguardando Julgamento

Irmã Eliene - 15444 - MDB - Aguardando Julgamento

Irma Fabiana - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Irmã Jeane de Pantera - 27300 - DC - Aguardando Julgamento

Irmão Braz - 12018 - PDT - Aguardando Julgamento

Irmão do Peixe - 11191 - PP - Aguardando Julgamento

Irmão e Amigo Adailton Silva - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Irmão Fal - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Irmão Gilvandro Perna - 33633 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Irmão Jorge - 35000 - PMB - Aguardando Julgamento

Irmão Josimar - 30630 - NOVO - Aguardando Julgamento

Irmão Kleber - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Irmao Mano - 27789 - DC - Deferido

Irmão Mano - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Isabela Santos - 18889 - REDE - Renúncia

Isabely Lira - 50234 - PSOL - Aguardando Julgamento

Ita da Verdura - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Italo Feijó - 30030 - NOVO - Aguardando Julgamento

Itamar das Montanhas - 40500 - PSB - Aguardando Julgamento

Ivanildo Rodrigues - 27627 - DC - Deferido

Ivone - 50999 - PSOL - Aguardando Julgamento

Jabes de Nadinias - 36333 - AGIR - Aguardando Julgamento

Jaedson Vianna - 15190 - MDB - Aguardando Julgamento

Jaja da Felicidade - 15888 - MDB - Aguardando Julgamento

Jane de Bocão - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jarrão - 27333 - DC - Deferido

Jeremias A Voz da Comunidade - 55321 - PSD - Aguardando Julgamento

Joana Juntas Por Paulista - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Joao Pereira - 40654 - PSB - Aguardando Julgamento

Joas Xavier - 27027 - DC - Deferido

Joedes - 27000 - DC - Deferido

Joel do Habitat Pe - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Joelma Isídio - 70070 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Jonas da Prestaçao - 10610 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jônatas Pereira - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Jordana Bombeiro - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jorge Luiz - 35678 - PMB - Aguardando Julgamento

José Cavalcanti - 27222 - DC - Deferido

Judite Ramos - 27355 - DC - Renúncia

Juliana da Saúde - 70180 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Júnior Buda - 44345 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Junior Carteiro - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Junior da Paixao - 25033 - PRD - Aguardando Julgamento

Junior de Irmã Linda - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Junior Enfermeiro - 43333 - PV - Aguardando Julgamento

Karla de Carlindo Batista - 27111 - DC - Deferido

Katia Oliveira - 25999 - PRD - Aguardando Julgamento

Keila Irmã da Cestinha - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Kelly - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Kelly Tavares - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Kennyo Miguel - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Kethuly Álvaro Menina de Davi - 44999 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Lelei do Povo - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Lene da Barraca - 25678 - PRD - Aguardando Julgamento

Leo de Paulista - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Lidiane Gomes - 30222 - NOVO - Aguardando Julgamento

Ligeirinho - 70040 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Lisinny Coletivo Por Paulista - 12121 - PDT - Aguardando Julgamento

Liziê Franco - 40140 - PSB - Aguardando Julgamento

Lucia Rego - 22422 - PL - Aguardando Julgamento

Lula Foto - 27123 - DC - Deferido

Manoel - 65111 - PC do B - Aguardando Julgamento

Manoel Dodoia - 23111 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Manu - 22615 - PL - Aguardando Julgamento

Marcela Damazio - 70128 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Marcelly da Aquarela - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Márcia Álvaro - 11611 - PP - Aguardando Julgamento

Márcia Vigilante - 33033 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Marcio Freire - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

Márcio Tanús - 35007 - PMB - Aguardando Julgamento

Marco Quevedo - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Marcos Alencar - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Marcos Hernandes - 25007 - PRD - Aguardando Julgamento

Marcos Oliveira - 70500 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Marlene Mô - 33215 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Marly Santos - 55021 - PSD - Aguardando Julgamento

Marquinho Orelha - 70140 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Marquinhos de Dona Hilda - 12601 - PDT - Aguardando Julgamento

Max Douglas - 70100 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Messias Silva - 15620 - MDB - Aguardando Julgamento

Mestre Willams - 25665 - PRD - Aguardando Julgamento

Michela Queblas - 50100 - PSOL - Aguardando Julgamento

Micheline - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Missionaria Maria - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Miza - 33123 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Moises Pereira - 55210 - PSD - Aguardando Julgamento

Monica Cordoville - 50888 - PSOL - Aguardando Julgamento

Mônica da Jaguarana - 27234 - DC - Aguardando Julgamento

Nando da Associação - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Neide do Bolo - 15500 - MDB - Aguardando Julgamento

Neto - 45645 - PSDB - Aguardando Julgamento

Ney do Delta - 33130 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Nildo do Mian - 36192 - AGIR - Aguardando Julgamento

Nilson da Irmã Iolanda - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Ninha da Saude - 25044 - PRD - Aguardando Julgamento

Oziel Pessoa - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Pablo Oxaguiam - 65100 - PC do B - Aguardando Julgamento

Pai Henrique - 50777 - PSOL - Aguardando Julgamento

Pastor Egpison - 25300 - PRD - Aguardando Julgamento

Pastor João Antonio - 12125 - PDT - Renúncia

Pastor Mão - 36777 - AGIR - Aguardando Julgamento

Pastor Robsten Ferreira - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Pastor Vando Gonçalves - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Patrícia Guedes - 35135 - PMB - Aguardando Julgamento

Paulo Fernando - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Pedro Marinho - 10700 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Pedro Salviano - 13130 - PT - Aguardando Julgamento

Peu do Povo - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Pingo LDM - 33555 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Poli do Povo - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Pompeu Ferreira - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Pr Bruno Cruz - 10022 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Pr Ivan Nascimento - 15001 - MDB - Aguardando Julgamento

Prof. Sâmia Véras - 11800 - PP - Aguardando Julgamento

Professor Kleyton Ferreira - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Professor Murilo - 45045 - PSDB - Aguardando Julgamento

Professor Nascimento - 35777 - PMB - Aguardando Julgamento

Professor Sabino - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Professora Ruty de Castro - 65000 - PC do B - Aguardando Julgamento

Rafaela Alana - 36190 - AGIR - Aguardando Julgamento

Raul - 65777 - PC do B - Aguardando Julgamento

Reinaldo Gordinho do Janga - 12007 - PDT - Aguardando Julgamento

Renato Pikachu - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Renato Tomas Shelby - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Rhuan da União - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Ricardo Big John - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Ricardo Carvalho - 27999 - DC - Renúncia

Ricardo do Povo - 45113 - PSDB - Aguardando Julgamento

Roberta Nunes - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Robertinho - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Robson Cabral - 27888 - DC - Aguardando Julgamento

Ronaldo Rey - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Ronaldo Ureia - 36036 - AGIR - Aguardando Julgamento

Ruan do Gas - 25025 - PRD - Aguardando Julgamento

Rubenita - 22007 - PL - Aguardando Julgamento

Samuel Obama - 22722 - PL - Aguardando Julgamento

Sandra Rangel - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Sandrinha - 45224 - PSDB - Aguardando Julgamento

Sargento Maraiza - 40190 - PSB - Aguardando Julgamento

Sargento Moura - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Sergio Brites - 12744 - PDT - Aguardando Julgamento

Sérgio Leite - 13111 - PT - Aguardando Julgamento

Sheila Lima - 35155 - PMB - Aguardando Julgamento

Sheylla Albuquerque - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Sil do Tururu - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Silvinho - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Silvio Albuquerque - 11110 - PP - Aguardando Julgamento

Simone Lima - 33325 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Sônia Campos - 36222 - AGIR - Aguardando Julgamento

Souza do Ar - 35035 - PMB - Aguardando Julgamento

Susy Racinha - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Talba Ventura - 33133 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Tania do Passo A Passo - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Taty Pereira - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Tavares - 25024 - PRD - Aguardando Julgamento

Tiago Lima - 11700 - PP - Aguardando Julgamento

Tiririca - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Tony - 35222 - PMB - Aguardando Julgamento

Topó - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Tulio A Voz do Povo - 55221 - PSD - Aguardando Julgamento

Valdir Junior - 10500 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Vanvan - 40130 - PSB - Aguardando Julgamento

Veinho Locutor - 25333 - PRD - Aguardando Julgamento

Vera da Orla - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Virgínia Bruna Mãos Q Acolhem - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Viviane Fernandes - 27555 - DC - Deferido

Washington do Povo - 20620 - PODE - Aguardando Julgamento

Wellington Enfermeiro - 44192 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Will Feitoza - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Wilson Campos - 22622 - PL - Aguardando Julgamento

Winne Oliveira - 35555 - PMB - Aguardando Julgamento

Zanza - 50444 - PSOL - Aguardando Julgamento

Zé Matuto - 35789 - PMB - Aguardando Julgamento

Zeza Enfermeira - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h48.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.