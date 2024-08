Paudalho (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Paudalho (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Paudalho (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Abinoã Vasconcelos - 12320 - PDT - Deferido

Alceu Gusmão - 12800 - PDT - Deferido

Aldo Cruz - 33000 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Alex da Ambulância - 10888 - REPUBLICANOS - Deferido

Anderson Moura - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

André Chacal - 10610 - REPUBLICANOS - Deferido

André Luiz Catita - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Beba da Chã do Ouro - 20200 - PODE - Aguardando Julgamento

Benedito - 22622 - PL - Aguardando Julgamento

Beto de Carlinho da Ambulância - 45045 - PSDB - Deferido

Binha do Copia Papai - 45444 - PSDB - Deferido

Biu do Posto - 45656 - PSDB - Deferido

Bolinho Enfermeiro - 10500 - REPUBLICANOS - Deferido

Braga - 15615 - MDB - Aguardando Julgamento

Cainha da Ambulância - 55345 - PSD - Aguardando Julgamento

Cicero Cruz Kit Pão - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Cida Galvão - 20235 - PODE - Aguardando Julgamento

Claudecy da Academia - 45100 - PSDB - Deferido

Claudinha - 22321 - PL - Aguardando Julgamento

Cleide da Saúde - 55655 - PSD - Aguardando Julgamento

Coronel da Saúde - 22324 - PL - Aguardando Julgamento

Cristiano da Saúde - 45654 - PSDB - Deferido

Cristovam da Mista - 45555 - PSDB - Deferido

Daiany de Rildo - 20100 - PODE - Aguardando Julgamento

Daniel Pedro - 22722 - PL - Aguardando Julgamento

Debora Ewerly - 33222 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Dedé do Limão - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Deisy Santana - 55255 - PSD - Aguardando Julgamento

DI Nobaia Carneiro - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Dó da Usina - 10555 - REPUBLICANOS - Deferido

Douglas Pitbull - 33777 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Dr. Mikael - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Dra Malba - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Eduardo do CD - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Edvanfogo Enfermeiro - 12011 - PDT - Deferido

Eliana Macedo - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Elizabete Pinto - 45510 - PSDB - Deferido

Elton - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Elza da Saúde - 12655 - PDT - Deferido

Genef Alves - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Geraldo da Patrol - 12511 - PDT - Deferido

Gisele Santos - 55685 - PSD - Aguardando Julgamento

Guga da Saúde - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Inaldo Naná - 20444 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmã Cleide - 22789 - PL - Aguardando Julgamento

Irmã Erika - 20600 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmã Jéssica do Posto - 45666 - PSDB - Deferido

Irmã Raquel - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Irmã Tamiris - 10666 - REPUBLICANOS - Deferido

Irmão Gerson - 12333 - PDT - Deferido

Irmão Ido - 45645 - PSDB - Deferido

Irmão Miqueas - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Irmão Tão de Chã de Cruz - 12222 - PDT - Deferido

Irmão Val - 10011 - REPUBLICANOS - Deferido

Isabelle Botelho - 15789 - MDB - Aguardando Julgamento

Isaias Ferreira - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Itamar de Chã de Cruz - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Iury da Educação - 55553 - PSD - Aguardando Julgamento

Jaciara de Jr - 15400 - MDB - Aguardando Julgamento

Jobson - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Joelma do Bar - 15022 - MDB - Indeferido

Jorge do Povo - 33772 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Josias da Saúde - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Josimar Cavalcanti - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Julio Cesar - 15456 - MDB - Aguardando Julgamento

Júnior Dona - 45123 - PSDB - Deferido

Leandro de Mussurepe - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Leninha da Sopa - 15024 - MDB - Aguardando Julgamento

LILI Mariscares - 12777 - PDT - Deferido

Lilo de Guadalajara - 12111 - PDT - Deferido

Luiz Carlos Filho do Sindicato - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Luizinho - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Maclaudia Cavalcante - 20620 - PODE - Aguardando Julgamento

Mãe Beta - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Maestro Bico de Pato - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Magna Lacerda - 12100 - PDT - Deferido

Mamão da Primavera - 12500 - PDT - Deferido

Manoel da Padaria - 10456 - REPUBLICANOS - Deferido

Marcelo - 22002 - PL - Aguardando Julgamento

Martinha da Mangueira - 10522 - REPUBLICANOS - Deferido

Martins Construção - 45677 - PSDB - Deferido

Mauriceia A Rainha - 33333 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Maykon Costa - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Mino de Mussurepe - 45456 - PSDB - Deferido

Misael da Saúde - 12000 - PDT - Deferido

Missionária Rafaela - 15888 - MDB - Aguardando Julgamento

Nadege - 45111 - PSDB - Deferido

Nielson do Povo - 10511 - REPUBLICANOS - Deferido

Oséias Geroncio - 12444 - PDT - Deferido

Pastor Nivaldo - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Pastor Reginaldo - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Presbitero Belarmino - 45145 - PSDB - Deferido

Presbitero Irmão Eronildo - 45777 - PSDB - Deferido

Presbitero Irmão Napoleão - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Presbítero Júnior Henrique - 20999 - PODE - Aguardando Julgamento

Primo do Taxi - 15151 - MDB - Aguardando Julgamento

Priscila Ruiva - 10001 - REPUBLICANOS - Deferido

Professora Iva - 20523 - PODE - Aguardando Julgamento

Rafa do Calçamento - 12555 - PDT - Deferido

Roberto Poeta - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Romulo Neto - 55200 - PSD - Aguardando Julgamento

Ruth Vieira - 10678 - REPUBLICANOS - Deferido

Sara Camara - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Sergio Dias - 12123 - PDT - Deferido

Simone de Doda - 33123 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Taty da Assistencia - 12345 - PDT - Deferido

Tchu Ran - 22245 - PL - Aguardando Julgamento

Teto do Povo - 10999 - REPUBLICANOS - Deferido

Thiago Lourenço - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Thiago Menezes - 20022 - PODE - Aguardando Julgamento

Tiago de Chã de Conselho - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Val Rodrigues - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Valquiria de Gustavo - 45000 - PSDB - Deferido

Vania da Inclusão - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Walmir Matuto - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Zé Dinda Filho - 10100 - REPUBLICANOS - Deferido

Zé do Gás - 15620 - MDB - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

