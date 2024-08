Olinda (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Olinda (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Olinda (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Abiezer Freitas - 22300 - PL - Deferido

Acely Vitor - 11076 - PP - Deferido

Adolfo - 11211 - PP - Deferido

Adriana Pimenta - 77000 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Adson Chaveiro - 28000 - PRTB - Deferido

Agápito Júnior - 12543 - PDT - Aguardando Julgamento

Ailson Alcantara - 11333 - PP - Deferido

Alaide Enfermeira - 36500 - AGIR - Aguardando Julgamento

Alciole do Coco - 30530 - NOVO - Renúncia

Alex Moreira - 27111 - DC - Aguardando Julgamento

Alexandre Correia - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Alexsandra - 27100 - DC - Aguardando Julgamento

Allison Tenório - 20000 - PODE - Deferido

Almir Cunha - 40100 - PSB - Deferido

Amigo Bodão - 15777 - MDB - Deferido

Andre - 12345 - PDT - Deferido

André Belarmino de Beto Lopes - 22622 - PL - Deferido

André Cocão - 70666 - AVANTE - Deferido

Andre Galo - 12112 - PDT - Deferido

Andrea Cartaxo - 70222 - AVANTE - Deferido

Andreia Neves - 11000 - PP - Deferido

Antonio Bonfim - 11007 - PP - Deferido

Arthur Luiz - 28999 - PRTB - Deferido

Aruá do Gás - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Aurélio da Portuguesa - 45778 - PSDB - Aguardando Julgamento

Barbara Lustosa - 55678 - PSD - Deferido

Batata Jogador - 22555 - PL - Deferido

Biai - 70234 - AVANTE - Deferido

Bianca - 12777 - PDT - Deferido

Bigode do Brega - 28055 - PRTB - Renúncia

Bob Lanches - 30135 - NOVO - Deferido

Bruno D Melo - 70678 - AVANTE - Deferido

Cantor Izaias Guimaraes - 11123 - PP - Deferido

Carol Paz Flor do Mangue - 11377 - PP - Deferido

Castellar - 40240 - PSB - Deferido

Cecilia Paz - 11999 - PP - Deferido

César Porto - 65111 - PC do B - Deferido

Chris Andrade - 65013 - PC do B - Deferido

Churro - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Cida Rafael Elas No Poder - 40180 - PSB - Aguardando Julgamento

Claudionor - 28030 - PRTB - Aguardando Julgamento

Comissario Nielson Bié - 15180 - MDB - Deferido

Coronel Fentes - 11611 - PP - Deferido

Cristiane Carvalho - 15304 - MDB - Deferido

Daniel Ferreira - 28777 - PRTB - Deferido

Dea do Bronze - 30555 - NOVO - Deferido

Deborah Rocha - 20620 - PODE - Deferido

Deivson de Baiaco - 36222 - AGIR - Deferido

Denise Almeida - 55180 - PSD - Deferido

Denise Lima - 18123 - REDE - Aguardando Julgamento

Denise Silva - 20010 - PODE - Deferido

Dete Silva - 65035 - PC do B - Deferido

Dinho do Coco - 18000 - REDE - Aguardando Julgamento

Dinho Em Acao - 30333 - NOVO - Deferido

Djalma Ibrahym - 15111 - MDB - Deferido

Djanira Silva - 18455 - REDE - Aguardando Julgamento

Don do Gás - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Doutor Paulo Sales - 12666 - PDT - Deferido

Dr Ari Nunes - 45633 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dra Jessica Medeiros - 50050 - PSOL - Deferido

Dra Luciana Pacheco Bolinho - 22303 - PL - Deferido

Dra Vânia - 70123 - AVANTE - Deferido

Edilene Belz - 22002 - PL - Deferido

Edinaldo Eletricista - 25500 - PRD - Deferido

Edinho de Sapucaia - 65513 - PC do B - Deferido

Edinho Doido - 27027 - DC - Deferido

Edite Vieira Filha da Manchete - 15977 - MDB - Deferido

Edmilson Fernandes - 15000 - MDB - Deferido

Eduardo Silva - 30111 - NOVO - Deferido

Eliel Lima - 20111 - PODE - Deferido

Elizangela Ramos - 11677 - PP - Deferido

Espadinha de Delson do Plano - 22322 - PL - Deferido

Eugênia Lima - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Eugênio Santos - 70333 - AVANTE - Deferido

Everaldo da Mudança - 36111 - AGIR - Deferido

Everaldo Silva - 55055 - PSD - Deferido

Fabiana Lima - 33456 - MOBILIZA - Deferido

Fabiano Cultura Sustenta - 13223 - PT - Deferido

Fábio Barbosa - 55622 - PSD - Aguardando Julgamento

Fábio do Tuiti - 33111 - MOBILIZA - Deferido

Felipe Francinha - 50112 - PSOL - Deferido

Felipe Nascimento - 55555 - PSD - Deferido

Fernando Alves - 30244 - NOVO - Aguardando Julgamento

Ferrugem - 77999 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Flávio Gomes - 18620 - REDE - Aguardando Julgamento

Flávio Nascimento - 55655 - PSD - Deferido

Flávio Urquisa - 22222 - PL - Deferido

Foguinho - 25013 - PRD - Deferido

Galega dos Oculos - 12799 - PDT - Deferido

Gaspar Filho de Neide Cabral - 27800 - DC - Deferido

Geragols - 55456 - PSD - Deferido

Gilberto Silva - 50000 - PSOL - Aguardando Julgamento

Gilson Braga - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Gisele Tavares - 43555 - PV - Deferido

Giselia Florentino - 22822 - PL - Deferido

Gleice Kelly - 27180 - DC - Aguardando Julgamento

Gleyciane da Ong - 50155 - PSOL - Aguardando Julgamento

Gugu - 15222 - MDB - Deferido

Guila - 27000 - DC - Deferido

Hailton Lima - 40615 - PSB - Aguardando Julgamento

Herminia - 28607 - PRTB - Deferido

Ighor de Jadson Jacinho - 11111 - PP - Deferido

Inês Dias - 36000 - AGIR - Deferido

Ingrid Correia - 25999 - PRD - Aguardando Julgamento

Iolanda Silva - 13222 - PT - Deferido

Iran Barbosa - 27222 - DC - Deferido

Irmã Aldiene - 30021 - NOVO - Deferido

Irma Conceiçao - 12033 - PDT - Aguardando Julgamento

Irmã Jaqueline - 27177 - DC - Deferido

Irmão Biá - 27123 - DC - Deferido

Irmão Paulo Cândido - 36777 - AGIR - Deferido

Irmão Samuel - 36123 - AGIR - Deferido

Irmão Severino do Gás - 36100 - AGIR - Deferido

Irmao Victor - 12333 - PDT - Deferido

Irmão Zinha - 45077 - PSDB - Aguardando Julgamento

Ivison dos Ambulantes - 36789 - AGIR - Deferido

Jacira Fialho - 15333 - MDB - Deferido

Jaco Projeto de Deus - 15615 - MDB - Deferido

Jacque de Pedro Silva - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Jadilson Bombeiro - 22193 - PL - Aguardando Julgamento

Jailson O Enfermeiro - 30321 - NOVO - Deferido

Janaina Almeida - 55560 - PSD - Deferido

Jaqueline Cabral - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Jeniffer Albuquerque - 25111 - PRD - Aguardando Julgamento

Jesuino Araújo - 55123 - PSD - Deferido

Joab Teodoro - 15015 - MDB - Deferido

Joao Luiz dos Carros - 12222 - PDT - Deferido

João Mamede - 65000 - PC do B - Deferido

Joãozinho da Saúde - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Jojó Guerra - 22522 - PL - Deferido

Jorge Federal - 65100 - PC do B - Renúncia

Jorge Luiz - 50444 - PSOL - Aguardando Julgamento

Jorge Prestanista - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

Josafa Macario - 30630 - NOVO - Deferido

Joselia da Saude - 45888 - PSDB - Aguardando Julgamento

Josi do Pastel - 55100 - PSD - Deferido

Juliana do Almoço - 20555 - PODE - Deferido

Juninho da Dama da Noite - 77067 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Junior Alves Coletivo do Bem - 15500 - MDB - Deferido

Junior Baú - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Katinguelê - 20123 - PODE - Deferido

Kiko - 22260 - PL - Deferido

Labanca - 43999 - PV - Aguardando Julgamento

Leide da Base Rural - 20967 - PODE - Deferido

Lela do Monte - 20644 - PODE - Deferido

Leu Maria - 22022 - PL - Deferido

Lindoso do Plano de Saúde - 20020 - PODE - Deferido

Lourival Pontes - 30222 - NOVO - Renúncia

Lucia da Saude - 12888 - PDT - Aguardando Julgamento

Lúcia Moura - 45066 - PSDB - Aguardando Julgamento

Luciano Comissario - 12555 - PDT - Deferido

Lúcio Godoy - 33313 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Luis Regueira - 11225 - PP - Deferido

Luiz Carlos - 28330 - PRTB - Deferido

Luiz Carlos Pó - 20222 - PODE - Deferido

Lula do Povo - 77191 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Luluca - 20231 - PODE - Deferido

Macaxeira - 27333 - DC - Deferido

Magda Pimentel - 12100 - PDT - Deferido

Mara Santiago - 27777 - DC - Deferido

Marcelo da Financeira - 40500 - PSB - Aguardando Julgamento

Marcia Manget - 25777 - PRD - Deferido

Márcia Souza - 22777 - PL - Deferido

Márcio - 77868 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Márcio Barbosa - 70655 - AVANTE - Deferido

Marconi Ferreira - 45345 - PSDB - Aguardando Julgamento

Marconi Nascimento - 40123 - PSB - Deferido

Marcos Campos - 28222 - PRTB - Deferido

Marcos da Benção - 20232 - PODE - Deferido

Marcos da Verdura - 77777 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Marcos do Treta - 25554 - PRD - Aguardando Julgamento

Maria Helena - 20999 - PODE - Deferido

Marreco Louco - 11540 - PP - Deferido

Marta de Lima - 33333 - MOBILIZA - Deferido

Marta do Lamarca - 36200 - AGIR - Deferido

Mateus Olinda Ordinária - 36036 - AGIR - Deferido

Mauro do Tetra - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Me Ajude Por Favor - 45469 - PSDB - Aguardando Julgamento

Meire Silva - 30300 - NOVO - Deferido

Miguel - 55235 - PSD - Deferido

Miguel Coletivo da Esperança - 13111 - PT - Aguardando Julgamento

Milcon Rangel - 15666 - MDB - Deferido

Miqueias do Povo - 30122 - NOVO - Deferido

Mirinha Aragão - 40013 - PSB - Aguardando Julgamento

Missionária Milka Tavares - 45611 - PSDB - Aguardando Julgamento

Mizael Prestanista - 55630 - PSD - Deferido

Mô da Barraca - 27010 - DC - Deferido

Monica Valeria - 28444 - PRTB - Deferido

Nady Morais - 30400 - NOVO - Aguardando Julgamento

Naíla Ramos - 22112 - PL - Deferido

Naldinho da Bença - 20777 - PODE - Deferido

Nália Batista - 12789 - PDT - Deferido

Napoleão do Mst - 13100 - PT - Deferido

Nedilson Amigo Tota - 15999 - MDB - Deferido

Negão Jorge Andrade - 50111 - PSOL - Deferido

Negona Alessandra Santos - 70444 - AVANTE - Deferido

Nehemias Júnior dos Projetos - 45745 - PSDB - Aguardando Julgamento

Nequinho do Povo - 28321 - PRTB - Deferido

Neto da Beira Rio - 70000 - AVANTE - Deferido

Ney do Povo - 30888 - NOVO - Deferido

Nice - 28111 - PRTB - Deferido

Nino Lins - 15444 - MDB - Deferido

Okki das Olinda - 50420 - PSOL - Aguardando Julgamento

Oséas Rodrigues - 25191 - PRD - Deferido

Ozelia e Vera Prestanista - 15123 - MDB - Deferido

Pablo Rocha - 22200 - PL - Deferido

Pai Ivo de Xambá - 50555 - PSOL - Aguardando Julgamento

Pastor Esdras do Purim - 11190 - PP - Deferido

Pastor Rodrigo Otavio - 20622 - PODE - Aguardando Julgamento

Pastor Solano - 20333 - PODE - Deferido

Pastor Valdemir Costa - 33633 - MOBILIZA - Deferido

Pastor Washington - 33523 - MOBILIZA - Deferido

Pastora Quesia - 28599 - PRTB - Deferido

Patrícia de Biti - 36366 - AGIR - Deferido

Patricia Olinda - 27444 - DC - Deferido

Patrícia Viúva - 45881 - PSDB - Aguardando Julgamento

Paula Amiga da Praça - 55222 - PSD - Deferido

Paula Maria - 33123 - MOBILIZA - Deferido

Paulinha Cavalcanti - 70555 - AVANTE - Deferido

Paulo Deerre - 45545 - PSDB - Aguardando Julgamento

Pedro Rogério - 27700 - DC - Deferido

Pedro Silva - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Pedro Wilson - 77477 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Péricles Maguinho - 22123 - PL - Deferido

Piu do Bolo - 30123 - NOVO - Deferido

Policial Alyne Anne - 40190 - PSB - Aguardando Julgamento

Professor Alex - 11622 - PP - Deferido

Professor Assunção - 12012 - PDT - Deferido

Professor Helton - 18100 - REDE - Aguardando Julgamento

Professor Hugão - 36456 - AGIR - Deferido

Professor Jean Diniz - 70777 - AVANTE - Deferido

Professor Joao Dindo - 30678 - NOVO - Deferido

Professor Marcelo - 55111 - PSD - Deferido

Professor Paulo Roberto - 70013 - AVANTE - Deferido

Professora Otávia Aragão - 55550 - PSD - Deferido

Professora Priscila Couto - 27555 - DC - Deferido

Professora Rosa Helena - 40626 - PSB - Aguardando Julgamento

Rafael Leitão - 11011 - PP - Deferido

Rafael Rodrigo - 55155 - PSD - Deferido

Rafaela Crispim - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Rejane da Farmacia - 15300 - MDB - Deferido

Renne Galindo - 22422 - PL - Deferido

Rhayanne Representa - 13000 - PT - Deferido

Ricardo Miranda - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Ricardo Sousa - 70100 - AVANTE - Deferido

Ricardo Tricolor - 27500 - DC - Deferido

Roberta Beltrão - 65555 - PC do B - Deferido

Robertinho - 30001 - NOVO - Deferido

Roberto Ataíde - 12000 - PDT - Deferido

Roberto Leal - 12123 - PDT - Deferido

Robson de Paula - 12612 - PDT - Deferido

Rosa do Caic - 70180 - AVANTE - Deferido

Rosangela Almeida - 77888 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Sardinha - 36333 - AGIR - Deferido

Sargento Francisco - 20444 - PODE - Deferido

Sargento Rogério do Atlético - 70190 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Sarmento - 22122 - PL - Deferido

Saulo Holanda - 15555 - MDB - Deferido

Sérgio Gonçalves - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Sérgio Vital - 27999 - DC - Deferido

Sheilane Soares - 15276 - MDB - Deferido

Silvana de Odin - 45444 - PSDB - Aguardando Julgamento

Simplicio - 43333 - PV - Deferido

Sinvaldo Patrick Florencio - 11222 - PP - Deferido

Sivuca - 77111 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Soll Teixeira - 50100 - PSOL - Deferido

Tânia Holanda - 40233 - PSB - Aguardando Julgamento

Tatiana Campos - 77123 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Téio - 36555 - AGIR - Deferido

Tenente Rose Viana - 11777 - PP - Deferido

Thiago Peixoto - 30222 - NOVO - Aguardando Julgamento

Thiane Feitosa - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Tizinho do Povo - 36888 - AGIR - Deferido

Toco Enfermeira - 30100 - NOVO - Deferido

Tonny Magalhães - 40400 - PSB - Deferido

Toró - 25555 - PRD - Deferido

Tostão de Olinda - 70070 - AVANTE - Deferido

Túlio Soares - 36999 - AGIR - Deferido

Vanuza - 30666 - NOVO - Deferido

Verinha Protetora dos Animais - 70888 - AVANTE - Deferido

Vital - 18999 - REDE - Aguardando Julgamento

Viviane Cirino - 65065 - PC do B - Deferido

Vovó Baby - 36400 - AGIR - Deferido

Waléria do Barros Barreto - 36442 - AGIR - Deferido

Wandson Aragão - 33244 - MOBILIZA - Deferido

Wellington Cândido - 40360 - PSB - Deferido

Wellington Silva - 28123 - PRTB - Deferido

Will - 20799 - PODE - Deferido

Xande Olinda - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Xuxu do Povo - 44009 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Zeca da Vila São Bento - 27888 - DC - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.