Moreno (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Moreno (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Moreno (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adilson Wanderley - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Adriana Santana - 55234 - PSD - Aguardando Julgamento

Adriano do Detergente - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Adriano Santos - 18777 - REDE - Aguardando Julgamento

Aldo - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Aldo Guarda - 18800 - REDE - Aguardando Julgamento

Amós Bike - 20101 - PODE - Aguardando Julgamento

André do Galpão - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Aninha de Bonança - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Anne Bonifácio - 22722 - PL - Aguardando Julgamento

Anny Santos - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Armando de Abidias - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Bada - 15100 - MDB - Aguardando Julgamento

Baixinho - 77345 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Barracho - 77221 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Bel de Bonança - 45011 - PSDB - Aguardando Julgamento

Bella - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Berg do Mercadinho - 10610 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Biel da Kombi - 65111 - PC do B - Aguardando Julgamento

Biu Raimundo O Irmão da Banana - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Bombeira Iasmym - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Boneca Dindinha - 65318 - PC do B - Aguardando Julgamento

Boneco da Água - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Calango - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Carlos Guará - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Chico Takayamma - 15822 - MDB - Aguardando Julgamento

China Mototáxi - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

CIDI - 11620 - PP - Aguardando Julgamento

Conia do Gás - 40888 - PSB - Aguardando Julgamento

Crá - 18369 - REDE - Aguardando Julgamento

Cris do Adota - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Dalva Santos - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Danilo Alves - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Denize Peças - 25222 - PRD - Aguardando Julgamento

Diêgo de Romero - 15444 - MDB - Aguardando Julgamento

Doutor Resende Médico do Povo - 10888 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Dr. Vinicius A Voz de Moreno - 77888 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Dra Edilânia - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Dra Edja - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Dra Taynara - 65555 - PC do B - Aguardando Julgamento

Edijane Sena - 18000 - REDE - Aguardando Julgamento

Edivan Carneiro - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Edvan Oliveira - 33123 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Elias Amorim - 33333 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Elson Cadeirinha - 13613 - PT - Aguardando Julgamento

Enfermeira Margareti - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Enildo Del - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

Ericson Cardone - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Ernesto Junior - 40120 - PSB - Aguardando Julgamento

Evandro da Saúde - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Everton Ricardo - 22622 - PL - Aguardando Julgamento

Fabiano Santos - 33777 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Fatima da Saúde - 18050 - REDE - Aguardando Julgamento

Felipe Batera - 55556 - PSD - Aguardando Julgamento

Felipe França - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Ferrugem - 18111 - REDE - Aguardando Julgamento

Flávio Tuxa - 33222 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Flor Locutora - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Galego do Cloro - 55999 - PSD - Aguardando Julgamento

Geane do Engenho - 40400 - PSB - Aguardando Julgamento

Gedson Moreno - 40789 - PSB - Aguardando Julgamento

Gemerson Alves - 11888 - PP - Aguardando Julgamento

Genildo O Novo - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Gerusa Silva - 55465 - PSD - Aguardando Julgamento

Graça - 77120 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Gracinha - 20654 - PODE - Aguardando Julgamento

Irapoan Neves Matuto - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Irmã Luzia - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Irmã Marilia - 22124 - PL - Aguardando Julgamento

Irmão Bença - 25333 - PRD - Aguardando Julgamento

Irmão Dui do Parque - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Irmão Eliziel - 11999 - PP - Aguardando Julgamento

Irmão Hélio Taxista - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmão Izaque - 15122 - MDB - Aguardando Julgamento

Irmão Lourinho - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Irmão Mauro da Olaria - 65775 - PC do B - Aguardando Julgamento

Irmão Samuel - 55155 - PSD - Aguardando Julgamento

Irmão Sancler - 25223 - PRD - Aguardando Julgamento

Irmão Valdemar - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Ivo Bombeiro - 33523 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Ivonildo Queiroz - 50456 - PSOL - Aguardando Julgamento

Jaci Comissária - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jacy Almeida - 15022 - MDB - Aguardando Julgamento

Jadson Lira - 11211 - PP - Aguardando Julgamento

Jane Barreto - 50123 - PSOL - Aguardando Julgamento

Jane do Pernambuco - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Jara do Armazém - 20620 - PODE - Aguardando Julgamento

Jean Barbeiro - 45045 - PSDB - Aguardando Julgamento

Jeane Araújo - 40051 - PSB - Aguardando Julgamento

Jefferson Teté - 45017 - PSDB - Aguardando Julgamento

Jera Coutinho - 18123 - REDE - Aguardando Julgamento

Jesenias Silva - 45117 - PSDB - Aguardando Julgamento

Jessica Lopes - 55031 - PSD - Aguardando Julgamento

Jó do Alto da Maternidade - 11511 - PP - Aguardando Julgamento

João da Grade - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

João do Povo - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

João Rocha - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Joel do Conselho - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Johab Nunes - 43333 - PV - Aguardando Julgamento

Josenildo Santos - 33126 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Karla Frasão - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Keila - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Lau - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Leide Cantora - 10002 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Leno da Fruta - 33456 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Lourdes da Saúde - 50777 - PSOL - Aguardando Julgamento

Lucas Santana - 45456 - PSDB - Aguardando Julgamento

Luciano de Terra Nostra - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Madruga da Sopa - 18033 - REDE - Aguardando Julgamento

Marcelo Vasco - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Marcio Daniel - 13555 - PT - Aguardando Julgamento

Marilia Rufino - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Marion Fraz - 22700 - PL - Aguardando Julgamento

Marivaldo da Galinha Džžagua - 25234 - PRD - Aguardando Julgamento

Maya Oliveira - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Mazinho do Conselho - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Melyssa Araújo - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Messias do Povo - 20100 - PODE - Aguardando Julgamento

Miro Jato - 77678 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Mozart Bruno - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Murilinho - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Natália Véras - 15321 - MDB - Aguardando Julgamento

Niconde de Moreno - 25888 - PRD - Aguardando Julgamento

Nino do Xingú - 40640 - PSB - Aguardando Julgamento

Noé Jato - 33235 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Orlando Prestanista - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Pai Alan - 43743 - PV - Aguardando Julgamento

Pastor Israel - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Patrícia Brasil - 11611 - PP - Aguardando Julgamento

Paula de Bonança - 45789 - PSDB - Aguardando Julgamento

Paulo Motorista - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Paulo Vitor - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Pedro do Sindicato - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Pindoba de Moreno - 25343 - PRD - Aguardando Julgamento

Presbítero Rogério Ferreira - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Prof Vanda do Corte e Costura - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Professor Alberes - 65123 - PC do B - Aguardando Julgamento

Professor Reginaldo Braz - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Professora Arlete da Locadora - 33000 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Professora Aurilene - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Professora Paula - 13318 - PT - Aguardando Julgamento

Rafaela da Magueira - 33007 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Rafaela Figueredo - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Rafaele - 77177 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Raquel Pereirão - 20644 - PODE - Aguardando Julgamento

Ratis - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Ravano do Carmo - 25221 - PRD - Aguardando Julgamento

Regina Lima - 33888 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Rejane França - 33722 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Renato Lopes - 25022 - PRD - Aguardando Julgamento

Rinaldo Ferrovan - 13222 - PT - Aguardando Julgamento

Rosa do Lanche - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Rubem do Bar - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Salminho da Energia - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Sargento Aldo - 25111 - PRD - Aguardando Julgamento

Sargento Lindenberg - 25474 - PRD - Aguardando Julgamento

Sérgio Santana - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Sheila - 45234 - PSDB - Aguardando Julgamento

Simone Tavares - 77013 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Sinhá de Bonança - 25445 - PRD - Aguardando Julgamento

Tiazinha - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Toni do João Paulo - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Totô - 33134 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Tuca do Ônibus - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Uilma Lopes - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Val da Laranja - 20444 - PODE - Aguardando Julgamento

Valdemir da Oficina - 15615 - MDB - Aguardando Julgamento

Valéria da Clínica - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Vanessa Silva - 33555 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Vania Oliveira - 18789 - REDE - Aguardando Julgamento

Vânia Sobrinha de Tonhé - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Vera Letícia - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

Xarope - 50000 - PSOL - Aguardando Julgamento

Zé Capoteiro - 10160 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Zé de Jardim - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Zinho - 18456 - REDE - Aguardando Julgamento

Zuza É Dez - 20002 - PODE - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h48.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.