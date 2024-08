Mangueirinha (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Mangueirinha (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Mangueirinha (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adilson Mengisztki - 45666 - PSDB - Aguardando Julgamento

Adriano Paleta - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Anna Mafioletti - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Antonio Bico Fino - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Ari Malagi - 45456 - PSDB - Aguardando Julgamento

Belo - 65000 - PC do B - Aguardando Julgamento

Benedito - 13131 - PT - Aguardando Julgamento

Beto Vilmar - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Bonito - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Bruna Castanha - 10045 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cabelo - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cacique Gabriel - 11500 - PP - Aguardando Julgamento

Carla Grunitzki - 44454 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Celso Gaiteiro - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cirineu - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Claudinha - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Curitiba - 45789 - PSDB - Aguardando Julgamento

Daiane - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dani Barros - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Daniel Enfermeiro - 11230 - PP - Aguardando Julgamento

Danil - 13130 - PT - Aguardando Julgamento

Dico da Pracidia - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Diego Bortokoski - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Diogo Noll - 45345 - PSDB - Aguardando Julgamento

Doca - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Dra Marcia - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Edivania Alalana - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Elias Cendrom - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Fatima Smolek - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

Gerci Dalmaz - 55455 - PSD - Aguardando Julgamento

Helio da Taisa - 22220 - PL - Aguardando Julgamento

Jacaré - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

James Calgaro - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Japa da Farmácia - 44500 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jaque Brasil - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

João Leiteiro - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

João Vilmar - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Joci Kaygangue - 55250 - PSD - Aguardando Julgamento

Joel Pistola - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Juliana Santos - Ju - 55255 - PSD - Aguardando Julgamento

Jussara - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Leizane - 13040 - PT - Aguardando Julgamento

Leni Carli - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Luis Bilibio - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Luiz Perereca - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Maikon Ivo - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Marly Silvério - 22789 - PL - Aguardando Julgamento

Marquinho - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Mauricio - 45045 - PSDB - Aguardando Julgamento

Miguel Ribeiro - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Noemia Godinho - 44666 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Pastor Adão - 11225 - PP - Aguardando Julgamento

Paula da Saúde - 45192 - PSDB - Aguardando Julgamento

Pedro Alves Ribeiro - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Perlin - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Pijão - 55345 - PSD - Aguardando Julgamento

Professora Adri Dangui - 45444 - PSDB - Aguardando Julgamento

Professora Dirley - 15190 - MDB - Aguardando Julgamento

Purgão - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Regiani Postal - 10101 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Roseli de Fatima - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Rozivete - 13444 - PT - Aguardando Julgamento

Sonia M da Cruz - 55120 - PSD - Aguardando Julgamento

Suza Moraes - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Tânia - 65113 - PC do B - Aguardando Julgamento

Técnica Julcinéia - 11656 - PP - Aguardando Julgamento

Terezinha Dorini - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Tiago Pintor - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Tiago Zolet - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Toninho Emídio - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Valdevino - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Vanderlei - 13023 - PT - Aguardando Julgamento

Vitoria Jantara Serpa - 55521 - PSD - Aguardando Julgamento

Xandão - 15608 - MDB - Aguardando Julgamento

Yeda do Alemão - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Zezinho Cochinski - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

