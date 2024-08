Itaquitinga (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Itaquitinga (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Itaquitinga (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Aderito Guarda - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Ailton - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Alexandro Borracha do Facao - 15412 - MDB - Aguardando Julgamento

Aline de Santo Antônio - 10220 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Andre da Kombi - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Antonio do Caixao - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Bade Neto - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Beto Pacheco - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Biu Pintor - 70134 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Bruno Bença - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Capilé - 70456 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Chico de Ze Aleixo - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Clecia e Cleybson Silva - 20999 - PODE - Aguardando Julgamento

Dani da Saúde - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Daniel da Chã do Fogo - 33777 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Denise da Saúde - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dido de Santo Antônio - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Digo Lopes - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Edna do Maracatu - 55500 - PSD - Aguardando Julgamento

Edson de Carobé - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Eliezer Enfermeiro - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Evivan - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Fabinho de Menezes - 45190 - PSDB - Aguardando Julgamento

Helena Costureira - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Iran - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Iris Pimentel - 20444 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmão Celso - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Izael da Saúde - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Janaina da Saude - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Josias de Sapé - 45545 - PSDB - Aguardando Julgamento

Karol de Juca - 25111 - PRD - Aguardando Julgamento

Leia de Freitas - 10620 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Leli de Teacher Black - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Lenilza de Levi da Ração - 70120 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Leu - 25444 - PRD - Aguardando Julgamento

Levi Pedreiro - 20345 - PODE - Aguardando Julgamento

LIDI Irmã de Bolacha - 25800 - PRD - Aguardando Julgamento

Lu de Sape - 25678 - PRD - Aguardando Julgamento

Maluquete - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Marcela Poliana - 33444 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Marco Reis - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Marquinho Mototáxi - 70180 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Marreta É Massa - 20900 - PODE - Aguardando Julgamento

Mauricio da Saude - 25234 - PRD - Aguardando Julgamento

Moises Nobre - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Monica de Sape - 45500 - PSDB - Aguardando Julgamento

Monica Viana - 33610 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Naldinho Pereira - 25255 - PRD - Aguardando Julgamento

Nando do Bar do Indio - 45666 - PSDB - Aguardando Julgamento

Nazias - 55655 - PSD - Aguardando Julgamento

Negão da Banca - 15888 - MDB - Aguardando Julgamento

Nina Filha de Biu Juquinha - 45999 - PSDB - Aguardando Julgamento

Nino da Cha do Fogo - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Pastor Geronildo - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Pastor Rosimario - 20620 - PODE - Aguardando Julgamento

Pastor Valmir - 15615 - MDB - Aguardando Julgamento

Paulo - 70614 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Pedro de Neco dos Correios - 15444 - MDB - Aguardando Julgamento

Pepeu do Gás - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Peu Merendeira - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Preto da Macaxeira - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Priscila Mãe de Vitinho - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Professora Nita - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Raquel - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Ri Barbeiro - 33456 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Risalva - 70888 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Romulo do Cartorio - 25222 - PRD - Aguardando Julgamento

Rosane Pessoa - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Sandra de Dr. Geovani - 33111 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Sandra Pinto - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Sargento Mauricio - 33333 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Sergio do Sindicato - 25666 - PRD - Aguardando Julgamento

Sheik Elves - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Silvio da Loterica - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Soldado Isaias - 25190 - PRD - Aguardando Julgamento

Sonia de Sapé - 10120 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Tayná - 15610 - MDB - Aguardando Julgamento

Thamiris da Ação - 55234 - PSD - Aguardando Julgamento

Tita da Guarda - 33123 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Tôta de Beatriz - 10101 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Val Pereira - 33133 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Vanio de Sapé - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Vavazinho - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Wando - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h48.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.