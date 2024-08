Ipojuca (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Ipojuca (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Ipojuca (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adelmo Alves - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Adriano da Internet - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Alberes - 20444 - PODE - Aguardando Julgamento

Albérico da Cobal - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Alcione Castro - 70999 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Ana de Kaylla - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Anny Sales - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Araújo Eletricista - 70170 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Arley de Curió - 27900 - DC - Aguardando Julgamento

Bethiane Milena - 45444 - PSDB - Aguardando Julgamento

Bryck Eletricista - 18111 - REDE - Aguardando Julgamento

Carlos Mendonça - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Carol - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Carol Lira - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cicero Romário - 18555 - REDE - Aguardando Julgamento

Cleiton Carlos - 70070 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Cris dos Animais - 20247 - PODE - Aguardando Julgamento

Dalva - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Danda Positivo - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Danilo Lins - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Dário Filho - 50000 - PSOL - Aguardando Julgamento

Deoclécio Lira - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Deomaci - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Diego do Gás - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Dr Jairo da Saude - 27555 - DC - Aguardando Julgamento

Dweison Nunes - 70013 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Edilaine Mendes - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Edna da Farmacia - 36110 - AGIR - Aguardando Julgamento

Eli Roberto - 11411 - PP - Aguardando Julgamento

Elias de Santa Rosa - 36555 - AGIR - Aguardando Julgamento

Elisangela Correia - 18000 - REDE - Aguardando Julgamento

Engenheiro Arlon - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Etiene das Tranças - 50192 - PSOL - Aguardando Julgamento

Fernanda França - 36133 - AGIR - Aguardando Julgamento

Flávio do Cartório - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Gil da Barraca - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Gilmar - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Gledson Pimentel - 27123 - DC - Aguardando Julgamento

Irmã Magaly - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Irmã Marta - 70789 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Irmã Rosy - 10700 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Irmã Vanda - 36999 - AGIR - Aguardando Julgamento

Irmão Abel - 55655 - PSD - Aguardando Julgamento

Irmão Aluísio - 50123 - PSOL - Aguardando Julgamento

Irmão Clécio Trindade - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Irmão Dário - 70976 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Irmão Genival - 11114 - PP - Aguardando Julgamento

Irmão Jó - 27333 - DC - Aguardando Julgamento

Irmão Josias - 27777 - DC - Aguardando Julgamento

Irmão Lucas - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Irmão Reginaldo - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Irmão Ricardo - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Ivavel - 18333 - REDE - Aguardando Julgamento

Ivonete do Povo - 27044 - DC - Aguardando Julgamento

Jó da Kombi - 36333 - AGIR - Aguardando Julgamento

Josy do Bolsa Família - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Juliana Menezes - 50444 - PSOL - Aguardando Julgamento

Julinho Marinho - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Júnior de Valtinto - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Lázaro - 27111 - DC - Aguardando Julgamento

Lilito Campo do Avião - 18123 - REDE - Aguardando Julgamento

Lucas Medeiros - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Macaxeira - 18888 - REDE - Aguardando Julgamento

Magal Nascimento - 10100 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Marcio Galo Véio - 50150 - PSOL - Aguardando Julgamento

Maria dos Gatos - 18777 - REDE - Aguardando Julgamento

Marinho de Caetes - 36444 - AGIR - Aguardando Julgamento

Mario Pilar - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Marlo Pimentel - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Marluce Ferreira - 20704 - PODE - Aguardando Julgamento

Marrom Quilombola - 70733 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Michele Silva - 18345 - REDE - Aguardando Julgamento

Missionária Vera - 45645 - PSDB - Aguardando Julgamento

Moises da Star Micro - 36789 - AGIR - Aguardando Julgamento

Nal Enfermeira - 27222 - DC - Aguardando Julgamento

Nando de Santa Rosa - 10190 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Nataly de Deco - 55511 - PSD - Aguardando Julgamento

Neto de Leno - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Neto Gordo - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Oziel Lira - 36036 - AGIR - Aguardando Julgamento

Oziel Maestro - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Pastor Gilberto - 11611 - PP - Aguardando Julgamento

Pastor Neto - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Pastor Rildo - 27000 - DC - Aguardando Julgamento

Pastor Rubenildo - 36777 - AGIR - Aguardando Julgamento

Pastora Virgínia - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Pêu de Gaucho - 27011 - DC - Aguardando Julgamento

Philipe Melo - 10610 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Presbítero Eduardo - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Primo - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Professor Eduardo - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Professor Luiz Flávio - 27444 - DC - Aguardando Julgamento

Professora Selma Ribeiro - 11999 - PP - Aguardando Julgamento

Rafaela - 45455 - PSDB - Aguardando Julgamento

Rafaela Silva - 36222 - AGIR - Aguardando Julgamento

Raiza Correia - 55155 - PSD - Aguardando Julgamento

Ramiro - 27999 - DC - Aguardando Julgamento

Roze do Brechó - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Sandro do Bar - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Sergio Henrique - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Silvania Mãe dos Gêmeos - 27027 - DC - Aguardando Julgamento

Sonia de Irene Grande - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Tata Bebidas - 36456 - AGIR - Aguardando Julgamento

Telma Lima É da Gente - 11211 - PP - Aguardando Julgamento

Teresinha do Passe e Fique - 55666 - PSD - Aguardando Julgamento

Unidas Por Ipojuca - 55300 - PSD - Aguardando Julgamento

Val de Luisa - 45454 - PSDB - Aguardando Julgamento

Vevé do Pitu - 20235 - PODE - Aguardando Julgamento

Washington - 11031 - PP - Aguardando Julgamento

Wedna de Branca - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Welligton Seguros - 18222 - REDE - Aguardando Julgamento

Xié de Camela - 36111 - AGIR - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h48.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.