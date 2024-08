Igarassu (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Igarassu (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Igarassu (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Abraão Barros - 44456 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Adolfo Baracho - 22010 - PL - Aguardando Julgamento

Aguilar Futebol de Cruz - 36543 - AGIR - Aguardando Julgamento

Alex Eder - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Alexandre Gomes - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Alexandre Soares - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Aluizio Porquinho - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Ana Carreteira - 20002 - PODE - Aguardando Julgamento

Ana Consuelo - 22722 - PL - Aguardando Julgamento

Anacris - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Anaias Menezes - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Anderson da Creche - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Anderson Trindade - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

André Braz da Ong - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Aurelio da Gente - 55007 - PSD - Aguardando Julgamento

Aurélio Duarte - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Bada do Povão - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Baygon Sim - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Bellatrix - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Berg Fernando - 11624 - PP - Aguardando Julgamento

Bete do Encanto - 11245 - PP - Aguardando Julgamento

Beth Mandú - 77167 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Biruca - 15612 - MDB - Aguardando Julgamento

Biu de Inhamã - 20621 - PODE - Aguardando Julgamento

Cal do Gás - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Carlinhos - 45888 - PSDB - Aguardando Julgamento

Cecinha Morais - 45045 - PSDB - Aguardando Julgamento

China - 55432 - PSD - Aguardando Julgamento

Claudemir - 55890 - PSD - Aguardando Julgamento

Claudenia Pepa - 65100 - PC do B - Aguardando Julgamento

Claudia da Saúde - 20077 - PODE - Aguardando Julgamento

Clecio da Farmacia - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Cleiton Biscoito - 11888 - PP - Aguardando Julgamento

Cristina Ramos - 11600 - PP - Aguardando Julgamento

Dão Araujo - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Diego Borba - 77500 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Diretor Claudio de Sá - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Dricka Andrade - 13100 - PT - Aguardando Julgamento

Duda - 15322 - MDB - Aguardando Julgamento

Edriana do Conselho - 44177 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Edvaldo do Povão - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Elias da Camboa - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Elvis Henrique - 45444 - PSDB - Aguardando Julgamento

Enok Vilarim - 43190 - PV - Aguardando Julgamento

Érica Uchôa - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Erineide Moreira - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Etevaldo Rodrigues - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Everton Vasconcelos - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

F Macêdo - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Fernanda Mota - 43110 - PV - Aguardando Julgamento

Fernando China - 36023 - AGIR - Aguardando Julgamento

Ferreira dos Animais - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Fofa - 11224 - PP - Aguardando Julgamento

Galega da Cortegada - 10615 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Galego da Burra - 10999 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Geiminho Risadinha - 10007 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Geovane Anastacio - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Gera do Povo - 11601 - PP - Aguardando Julgamento

Gil Albuquerque - 77177 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Gilmário Cícero - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Gizelly Felix - 44321 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Gui - 22322 - PL - Aguardando Julgamento

Humberto Almeida - 20321 - PODE - Aguardando Julgamento

Irapuam - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Irene Marques - 36655 - AGIR - Aguardando Julgamento

Irmã Cleide Mainha do Hospital - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmã Cristina da Saúde - 44888 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Irmã Jessica - 36036 - AGIR - Aguardando Julgamento

Irmã Ninha de Tabuleiro - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Irmã Regina da Ong Ação - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Irmão Almir - 77700 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Irmão Darlan - 36789 - AGIR - Aguardando Julgamento

Irmão do Bolo - 55234 - PSD - Aguardando Julgamento

Irmão Enoch Junior - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Irmão Gessé - 44323 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Irmão Gildo Brandão - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Irmão José - 11611 - PP - Aguardando Julgamento

Irmão Moisés Eurico - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Irmão Naate - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Irmão Silvano - 11767 - PP - Aguardando Julgamento

Izabel Projeto Somar - 43000 - PV - Aguardando Julgamento

Jacilene do Coco - 36033 - AGIR - Aguardando Julgamento

Joalyson Copino - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Joelma Maria - 22888 - PL - Aguardando Julgamento

Jonas do Ifopi - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Joselia do Cortegada - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Josué Dário - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Josuel Gago - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Juliane Benigna - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Julio Falcão - 43166 - PV - Aguardando Julgamento

Júnior Barros - 11612 - PP - Aguardando Julgamento

Júnior do Habitat Pe - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Júnior Uchôa - 20190 - PODE - Aguardando Julgamento

Leandro Dornelas - 36444 - AGIR - Aguardando Julgamento

Leandro Ramos - 36222 - AGIR - Aguardando Julgamento

Léo dos Deficientes - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Leônidas Bruno Fofão - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Letícia Poetisa - 22714 - PL - Aguardando Julgamento

Luis da Saúde - 36111 - AGIR - Aguardando Julgamento

Luiz dos Passos Junior - 10601 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Luizinho Filho de Igarassu - 77120 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Lula do Lazerão - 11666 - PP - Aguardando Julgamento

Lulinha - 15615 - MDB - Aguardando Julgamento

Mac Zero Nove - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Maguila - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Manasses Sonhador - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Marcelo da Farmacia Juntos - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Marcos da Fruta - 36560 - AGIR - Aguardando Julgamento

Marcos Oliveira - 43500 - PV - Aguardando Julgamento

Maria Arruda da Educação - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Marta da Sulanca - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Mestre Jorge - 45345 - PSDB - Aguardando Julgamento

Murilo Lima - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Naldinho - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Naninho do Haras - 10700 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Neinho do Povo - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Neta - 15666 - MDB - Aguardando Julgamento

Nidinho Batente - 10110 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Nilda Alves - 77677 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ninha Vasconcelos - 55500 - PSD - Aguardando Julgamento

Osvaldo Tamba - 36333 - AGIR - Aguardando Julgamento

Pablo Cesar - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Pai Wilson - 13111 - PT - Aguardando Julgamento

Pastora Daniela - 36656 - AGIR - Aguardando Julgamento

Pastora Erika - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Patrícia Amélia - 20620 - PODE - Aguardando Julgamento

Paulinho das Neves - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Paulinho de Nova Cruz - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Paulo Fidelis - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Prazeres - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Preta da Tenda - 77444 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Professor Helmilton - 65111 - PC do B - Aguardando Julgamento

Professor Robson Lira - 20677 - PODE - Aguardando Julgamento

Professora Jailma - 13613 - PT - Aguardando Julgamento

Professora Joseilda - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Professora Sandra - 55345 - PSD - Aguardando Julgamento

Raphaella de Doutor Washington - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Raphaella Ribeiro - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Renaldo Emyllegas - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Renato Carteiro - 44644 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Reuri - 45189 - PSDB - Aguardando Julgamento

Ricardo da Elshaday - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Riva da Saúde - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Romario Filho - 43604 - PV - Aguardando Julgamento

Roosivel - 20610 - PODE - Aguardando Julgamento

Rosalia Psicologa - 15013 - MDB - Aguardando Julgamento

Rosário do Hospital - 77227 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Rouse Índia - 10102 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Sadoc Martins - 77233 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Sandra da Boa Vista - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Saúba do Povão - 77077 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Son Albuquerque - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Steffanno Silva - 45145 - PSDB - Aguardando Julgamento

Suelen Arcanjo - 10001 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Tan Santiago - 45666 - PSDB - Aguardando Julgamento

Thiago Caldinho do Mago - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Tita da Cultura - 15195 - MDB - Aguardando Julgamento

Tonho de Taepe - 55378 - PSD - Aguardando Julgamento

Tote - 15611 - MDB - Aguardando Julgamento

Uda Santos - 43333 - PV - Aguardando Julgamento

Val do Côco - 44544 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Val do Ferro Velho - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Valma da Pesca - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Virginia Barros - 15677 - MDB - Aguardando Julgamento

Waldete - 15105 - MDB - Aguardando Julgamento

Washington de Tonha - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Wendell Braga - 10610 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Wendell Nascimento - 22622 - PL - Aguardando Julgamento

Wilka Alves - 10310 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Williane Projeto de Deus - 45645 - PSDB - Aguardando Julgamento

Wilson Marques - 36777 - AGIR - Aguardando Julgamento

Wolverine Pernambucano - 22610 - PL - Aguardando Julgamento

Xico Gomes - 77613 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Yara do Posto - 20520 - PODE - Aguardando Julgamento

Zé da Galinha - 36456 - AGIR - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h48.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

