Guaraniaçu (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Guaraniaçu (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Guaraniaçu (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Baio - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Cassol - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Cride Cara de Cavalo - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Daniel do Foto - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Darci do Mercadinho - 15415 - MDB - Aguardando Julgamento

Dinarte da Camioneta Azul - 40232 - PSB - Aguardando Julgamento

Edenilson Tigužéra - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Eliseu Duarte - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Elza Ferreira - 10100 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Emerson Cabide - 15765 - MDB - Aguardando Julgamento

Enfermeira Roseli Padilha - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Eni Sinhuri - 13518 - PT - Aguardando Julgamento

Fernando Motta - 15180 - MDB - Aguardando Julgamento

Flavia Santos - 55177 - PSD - Aguardando Julgamento

Fram Felipe - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Frederico Thomé - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Gabriel da Refrigeraçao - 22369 - PL - Aguardando Julgamento

Geovana Santos - 55313 - PSD - Aguardando Julgamento

Gerzi da Credsul - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Helio Moraes - 13789 - PT - Aguardando Julgamento

Irondi Barbeiro - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Jaci Alves Hartt da Silva - 10234 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jairão - 22357 - PL - Aguardando Julgamento

Joao do Salgado - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

João dos Projetos Agrícolas - 40775 - PSB - Aguardando Julgamento

Junior Ziger Repolho - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Katia Moraes - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Leonardo Rigo - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Lorecir Lech - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Luis Pozzolo - 13113 - PT - Aguardando Julgamento

Marcelo Corona - 22580 - PL - Aguardando Julgamento

Marcio - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Mariza Com Z - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Marlene Bonfim - 15212 - MDB - Aguardando Julgamento

Marquinhos do Borman - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Marta do Jardim Real - 15522 - MDB - Aguardando Julgamento

Negão do Sete - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Nilton Braga - 40020 - PSB - Aguardando Julgamento

Professora Adriana - 15215 - MDB - Aguardando Julgamento

Renan Dani - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Renato Dri - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Ricardo Pinaffi - 22678 - PL - Aguardando Julgamento

Rose Barcaro - 13124 - PT - Aguardando Julgamento

Rute Cortes - 40234 - PSB - Aguardando Julgamento

Sandra Mioranza - 20369 - PODE - Aguardando Julgamento

Santin - 15789 - MDB - Aguardando Julgamento

Sidinei Tonial - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Sidnei O Cantor - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Simone Galvan - 22422 - PL - Aguardando Julgamento

Soenir Brandão - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Sônia Modesto - 10576 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Talyson Duarte - 10678 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Taty Queiroz - 22344 - PL - Aguardando Julgamento

Tico da Saúde - 10122 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Toni Açougueiro - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Valtair França - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Vanusa Souza - 40119 - PSB - Aguardando Julgamento

Vitolor Almeida - 20789 - PODE - Aguardando Julgamento

Zé Bombeiro - 20193 - PODE - Aguardando Julgamento

Zé Bratac - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

