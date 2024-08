Gravatá (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Gravatá (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Gravatá (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adeildo do Abacaxi - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Adeildo e Nando Juntos - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Adelma da Saúde - 11026 - PP - Aguardando Julgamento

Adelson Simão - 18333 - REDE - Aguardando Julgamento

Alaine Melo - 43444 - PV - Aguardando Julgamento

Alda Valtenir - 70070 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Aldair Gari - 30777 - NOVO - Aguardando Julgamento

Aldilene do Turismo - 55455 - PSD - Aguardando Julgamento

Aldo La Massa - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Amara Tereza - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Ana Alice Professora - 70999 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Ana do Artesanato - 30999 - NOVO - Aguardando Julgamento

Anastácio - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Anderson Lippo Pedroza - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Angelica de Ademir de Gonçalo - 70621 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Angelita dos Agricultores - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Aninha Professora - 33233 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Arapiraca - 77333 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Arlindo Taxista - 10250 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Bel da Inclusão - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Bel de Nelson Barbudo - 40400 - PSB - Aguardando Julgamento

Belarmino do Sítio Valentim - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Bia do Transporte Alternativo - 33332 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Bibi Mototaxi - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Bola Som - 27888 - DC - Aguardando Julgamento

Bolo da Areia - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cabritinha - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Caloi Taxista - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Carlinhos das Bicicletas - 10110 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Carlinhos de Amaro João - 77111 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Celio do Acabamento - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Celso do Jucá - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Ciça da Flor - 33333 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Cinthia Almeida - 35022 - PMB - Aguardando Julgamento

Claudinha da Banca - 77127 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Cosmo do Sítio Azeite - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cremilda - 35232 - PMB - Aguardando Julgamento

Dadal Pedreiro - 27123 - DC - Aguardando Julgamento

Damiana Guerreiro - 45444 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dany Melo - 70670 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Deda de Perseverança - 55113 - PSD - Aguardando Julgamento

Dilia de Uruçu - 43333 - PV - Aguardando Julgamento

Doca da Cavalhada - 35678 - PMB - Aguardando Julgamento

Dr. José Rodrigues - 45125 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dra. Valéria de Sá - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Drazio Advogado - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dudu da Live - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Edecarlos de Miranda - 70666 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Edenilson Gaivota - 18123 - REDE - Aguardando Julgamento

Eder do Bar - 33555 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Edilene do Assentamento - 43611 - PV - Aguardando Julgamento

Edmundo Porteiro - 30333 - NOVO - Aguardando Julgamento

Edson Rações - 10022 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Eduardo Cassapa - 33444 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Eduardo Junio - 30030 - NOVO - Aguardando Julgamento

Eldissa Arantes - 33133 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Elisângela Neves - 11130 - PP - Aguardando Julgamento

Eninho do Futebol Solidário - 27555 - DC - Aguardando Julgamento

Eydson Capy - 27222 - DC - Aguardando Julgamento

Fatima Cunha - 50222 - PSOL - Aguardando Julgamento

Fernanda Tavares - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Fernandinho Albuquerque - 40700 - PSB - Aguardando Julgamento

Fernando Araujo - 65666 - PC do B - Aguardando Julgamento

Fofa - 77069 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Galego da Prestação - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Georgia - 45145 - PSDB - Aguardando Julgamento

Geruza de Maroquinha - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Gil Dantas - 45045 - PSDB - Aguardando Julgamento

Gil Enfermeira - 65464 - PC do B - Aguardando Julgamento

Gustavo da Serraria - 33123 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Hellem Sales - 30700 - NOVO - Aguardando Julgamento

Huia Barbeiro - 33111 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Iris da Ong Afappe - 43777 - PV - Aguardando Julgamento

Irmão Antonio da Limeira - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Irmão Preto - 33000 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Irmão Sebastião - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Irmão Valter - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Ivalda Pontes - 40340 - PSB - Aguardando Julgamento

Ivan da Serraria - 30222 - NOVO - Aguardando Julgamento

Jailson de Tia Jô - 30444 - NOVO - Aguardando Julgamento

Jane Mendes - 11666 - PP - Aguardando Julgamento

Jessica Modas - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Joao Gabriel - 30234 - NOVO - Aguardando Julgamento

Joele - 35010 - PMB - Aguardando Julgamento

Jojó Povão - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Jonathas da Volta do Rio - 50050 - PSOL - Aguardando Julgamento

José da Associação do Cruzeiro - 77444 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Josildo Moto Taxi - 35444 - PMB - Aguardando Julgamento

Josy do Rabitos - 10234 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jota Eletricista - 77393 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ju da Regulação - 40789 - PSB - Aguardando Julgamento

Juliana Assistente Social - 70010 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Junio da Saúde - 77192 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Junior da Saude - 40070 - PSB - Aguardando Julgamento

Junior de Paulo - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Jura da Barraca - 65500 - PC do B - Aguardando Julgamento

Kiara Soares - 30000 - NOVO - Aguardando Julgamento

Kiko Por Ká - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Larissa da Digital - 65222 - PC do B - Aguardando Julgamento

Leandro do Transporte Alternat - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Leandro Karioka - 10122 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Lêda - 27232 - DC - Aguardando Julgamento

Leila - 27027 - DC - Aguardando Julgamento

Léo do Ar - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Léo Povão - 35111 - PMB - Aguardando Julgamento

Leonardo Araujo - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Lidia - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Lucas da Floresta - 33710 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Lucas Melo - 27777 - DC - Aguardando Julgamento

Luis Rufino - 13500 - PT - Aguardando Julgamento

Lurdinha do Cruzeiro - 77666 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Maduh Ramos - 27000 - DC - Aguardando Julgamento

Maía da Centelha - 70031 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Major Jucelino - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Manoel Jurema - 77999 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Marcelo Motos - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Marcia da Farmacia - 30555 - NOVO - Aguardando Julgamento

Marcio Flanelinha - 30111 - NOVO - Aguardando Julgamento

Marcos da Venda - 77232 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Maria Vilar - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Marquinhos de Russinha - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Mary Rocha - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Minininho - 27212 - DC - Aguardando Julgamento

Mirelle Conceicao - 30180 - NOVO - Aguardando Julgamento

Miro Pintor - 35122 - PMB - Aguardando Julgamento

Monica dos Gatos da Estação - 70007 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Monica Gleite - 50007 - PSOL - Aguardando Julgamento

Mônica Maria - 10244 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Nado Eletricista - 70888 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Nega Cássia - 18111 - REDE - Aguardando Julgamento

Nego Suino - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Nenem de Uruçu - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Néo do Boi - 33033 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Neto da Banca - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Newelton do Pipa - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Ninha Professora - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Nininho da Goiaba - 10150 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Nininho de Zé Mamão - 40888 - PSB - Aguardando Julgamento

Nino da Gaiola - 11567 - PP - Aguardando Julgamento

O Filho de Gravatá - 40007 - PSB - Aguardando Julgamento

Oliver Luz - 18222 - REDE - Aguardando Julgamento

Pastor Epaminondas Ferreira - 33345 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Patrícia - 27010 - DC - Aguardando Julgamento

Paulo Farias - 45644 - PSDB - Aguardando Julgamento

Paulo Mendes Corretor - 77888 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Paulo Padeiro - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Penha Cabeleleira - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Percinho Vilar - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Peu do Disk Carro - 33456 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Poli Costa - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Prof Policial Marcos Dourado - 30190 - NOVO - Aguardando Julgamento

Professor Carlos Barbosa - 11999 - PP - Aguardando Julgamento

Professor Fabio Lima - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Professor Fernando Junior - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Professor Paulo - 45455 - PSDB - Aguardando Julgamento

Professora Karlla - 77277 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Quilito do Barrio Novo - 50555 - PSOL - Aguardando Julgamento

Rafael Leite - 35777 - PMB - Aguardando Julgamento

Rafael Prequé - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ramom - 35000 - PMB - Aguardando Julgamento

Raquel Aciole - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Regi Matuto - 35888 - PMB - Aguardando Julgamento

Régis - 11890 - PP - Aguardando Julgamento

Ricardo da Assistência e Saúde - 65123 - PC do B - Aguardando Julgamento

Ricardo Machado - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Ricardo Malta - 40640 - PSB - Aguardando Julgamento

Rinaldo Construtor - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Rinaldo Soares - 30022 - NOVO - Aguardando Julgamento

Robson Motos - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Rodrigo do Turismo - 35222 - PMB - Aguardando Julgamento

Rosildo da Madalena Em Folia - 45789 - PSDB - Aguardando Julgamento

Rufino Pula Pula - 77130 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ruy do Carro de Som - 27444 - DC - Aguardando Julgamento

Sandra Calazans - 30007 - NOVO - Aguardando Julgamento

Sandro do Caic - 27111 - DC - Aguardando Julgamento

Sandro Eletricista - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Sandro Negão - 33220 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Sandro Quirino - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Serginho Cassundé - 27100 - DC - Aguardando Julgamento

Severino da Laje - 35234 - PMB - Aguardando Julgamento

Silmara Enfermeira - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Silvana - 33777 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Soares da Escolinha - 11233 - PP - Aguardando Julgamento

Tadeuzinho - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Tarcio Romario - 43222 - PV - Aguardando Julgamento

Tatiana Fradique - 45999 - PSDB - Aguardando Julgamento

Telma - 35999 - PMB - Aguardando Julgamento

Thiago do Hamburgão - 22622 - PL - Aguardando Julgamento

Tia Rose do Ballet - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Tino Montenegro - 35135 - PMB - Aguardando Julgamento

Tio Vera de Casa Nova - 33232 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Tonho da Rodoviária - 70234 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Ubiraci de Bila do Bode - 43112 - PV - Aguardando Julgamento

Val do Ônibus - 35123 - PMB - Aguardando Julgamento

Valeria - 35333 - PMB - Aguardando Julgamento

Vania do Porta Florada - 35235 - PMB - Aguardando Julgamento

Vanva do Balão - 40345 - PSB - Aguardando Julgamento

Vera de Mandacaru - 33222 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Vera de Orlando - 11013 - PP - Aguardando Julgamento

Vilma de Russinhas - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Vovo Moto Taxi - 30888 - NOVO - Aguardando Julgamento

Walter Cabelereiro - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Welington Taxista - 45234 - PSDB - Aguardando Julgamento

William Monteiro - 30300 - NOVO - Aguardando Julgamento

Zé da Áster - 10156 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Zé da Saúde - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Zé do Piçarro - 35035 - PMB - Aguardando Julgamento

Zé do Povo - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Zé Guede da Flor - 33666 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Zezé Taxista - 65700 - PC do B - Aguardando Julgamento

Zezinho Klima - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h48.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

