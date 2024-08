Goioerê (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Goioerê (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Goioerê (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Ademir - 18019 - REDE - Aguardando Julgamento

Adonias - 18009 - REDE - Aguardando Julgamento

Adriana Menezes - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Agilson Flausino - 10100 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Alessandra Salvador - 10013 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Alessandro Tatinho - 23999 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Alex Amaral - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Amarildo do Universitário - 15611 - MDB - Aguardando Julgamento

Ananza da Baggio - 44400 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Angela Machado - 44212 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Bibi Makena - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Brasilia Costureira - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Caio Cardoso - 15295 - MDB - Aguardando Julgamento

Camila Pinheiro - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Celsinho Martelinho de Ouro - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Celso - 18888 - REDE - Aguardando Julgamento

Chico Enfermeiro - 20580 - PODE - Aguardando Julgamento

Cicinha da Vacina - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Cidinho do Bar - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Claudemiro Batata - 23007 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Cláudia Rezende de Souza - 36777 - AGIR - Aguardando Julgamento

Deva da Center - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Dino da Ata - 36033 - AGIR - Aguardando Julgamento

Doraci Piscineiro - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Doutor Bueno - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Drin Leandrin Silvestre - 23000 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Edi Morf - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Edileuza Santos - 36234 - AGIR - Aguardando Julgamento

Elaine Nunhofer - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Eliane da Padaria - 11300 - PP - Aguardando Julgamento

Everson Luiz - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ezequiel Pezão - 55321 - PSD - Aguardando Julgamento

Fabiano Barboza - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Fábio Gabera - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Fabio Plaza - 23123 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Fernando da Amaa - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Flavia Amaral - 23700 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Helton Maia - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Ivonete Rocha - 22522 - PL - Aguardando Julgamento

Jaderson Sena - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Jéssica Fidelis - 36500 - AGIR - Aguardando Julgamento

Joaozinho Cabeleireiro - 23222 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Joaquim da Ambulância - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Joaquim Silverio - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Jose de Souza - 23023 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Léo da Autoescola - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Lidião Construtor - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Lu da Marmitex - 77888 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Lu Gomes - 15677 - MDB - Aguardando Julgamento

Luci Alvino - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Marcelo Gaúcho - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Márcia Tozzi - 20814 - PODE - Aguardando Julgamento

Marcio Lacerda - 36036 - AGIR - Aguardando Julgamento

Maria - 18100 - REDE - Aguardando Julgamento

Mária do Pátio - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Maria Helena - 20430 - PODE - Aguardando Julgamento

Marinez do Jaracatiá - 36456 - AGIR - Aguardando Julgamento

Mario Faria - 15630 - MDB - Aguardando Julgamento

Mayck Vinicius - 36026 - AGIR - Aguardando Julgamento

Mayk da Saude - 22200 - PL - Aguardando Julgamento

Neguinho da Borracharia - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Neguinho João Paulo - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Neguinho Pintor do Jaracatiá - 20190 - PODE - Aguardando Julgamento

Neide Calixto - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Olderlei Luiz - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Osmar - 18013 - REDE - Aguardando Julgamento

Pacheco Magrão - 15190 - MDB - Aguardando Julgamento

Patrik Peloi - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Paulo - 18005 - REDE - Aguardando Julgamento

Paulo da Farmácia - 55743 - PSD - Aguardando Julgamento

Paulo Krachinschi - 18333 - REDE - Aguardando Julgamento

Pedro - 18555 - REDE - Aguardando Julgamento

Prof Tiquinha da Casa da Cultu - 55022 - PSD - Aguardando Julgamento

Professor Guilherme Dutra - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Professor Paraíba - 15615 - MDB - Aguardando Julgamento

Professora Aline - 11888 - PP - Aguardando Julgamento

Profy Odair - 22212 - PL - Aguardando Julgamento

Rachel Orciolli - 23444 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Regina Cruz - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Reinaldo Celio - 23111 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Robson do Hora News - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Rogerio Zumba - 15600 - MDB - Aguardando Julgamento

Roseli do Prestar - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Rosimeire - 18200 - REDE - Aguardando Julgamento

Sargento Ivan - 36190 - AGIR - Aguardando Julgamento

Senisvaldo - 18142 - REDE - Aguardando Julgamento

Simone Fachina - 10500 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Solange da Agodef - 22055 - PL - Aguardando Julgamento

Solangi Silva - 15655 - MDB - Aguardando Julgamento

Tézinha do Jara - 55513 - PSD - Aguardando Julgamento

Thesko - 11666 - PP - Aguardando Julgamento

Thiago do Ar Condicionado - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Tiago Bukovski - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Tina Cardoso - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Tota Jardinagem - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Vareta Personal - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Veronica - 18001 - REDE - Aguardando Julgamento

Viviane da Silva - 15350 - MDB - Aguardando Julgamento

Viviane Kffuri - 23333 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Walter Martins - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Wilson Monteiro - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Zé Lopes - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

