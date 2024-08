Garanhuns (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Garanhuns (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Garanhuns (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Acácio do Fórum - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Adeildo Gomes - 22190 - PL - Aguardando Julgamento

Adriano Tavares - 10234 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Alcindo Correia - 40800 - PSB - Aguardando Julgamento

Alê de Adelmo Gama - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Alysson Novato - 77177 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ana Lucia - 45287 - PSDB - Aguardando Julgamento

Ana Paula - 44789 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Analy Araujo - 65010 - PC do B - Aguardando Julgamento

Anderson - 45888 - PSDB - Aguardando Julgamento

Betania da Ação Social - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Bininho Silva Neto - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Bismark - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Boby e Os Sombras - 13345 - PT - Aguardando Julgamento

Bruno da Luz Gustavo - 55999 - PSD - Aguardando Julgamento

Bruno dos Santos - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Bruno Taveira - 77456 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Cabeça Motorista - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Cabo Tenório - 45945 - PSDB - Aguardando Julgamento

Cacilda A Dama da Noite - 44137 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Carla Silva - 45500 - PSDB - Aguardando Julgamento

Célio Professor - 45100 - PSDB - Aguardando Julgamento

Chanel do Lava Jato - 44445 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Cicero Neto Escritor Autista - 10800 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cícero Teixeira - 30333 - NOVO - Aguardando Julgamento

Cláudio Rangel - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Coletiva Cicero Izidorio - 10888 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cristina Filo da Saude - 10500 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cristina Moraes - 77444 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Cynthia Natalia - 13222 - PT - Aguardando Julgamento

Damasio - 40140 - PSB - Aguardando Julgamento

Danilo Barros - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Darliane de Natalicio - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Dayane D Zé - 22088 - PL - Aguardando Julgamento

Delegada Debora Bandeira - 40190 - PSB - Aguardando Julgamento

Didinha do Povo - 44612 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Dr Elisiário - 22322 - PL - Aguardando Julgamento

Dr Pedro Velôso - 13100 - PT - Aguardando Julgamento

Edilson do Cartorio - 10200 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ednaldo de Papa Terra - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Edu Cabral - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Elias Mouret - 65123 - PC do B - Aguardando Julgamento

Elias Victor - 22221 - PL - Aguardando Julgamento

Elton Jonas - 45226 - PSDB - Aguardando Julgamento

Eraldo Caxiado - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Erick Trajano - 77700 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Erineide Massoterapeuta - 13777 - PT - Aguardando Julgamento

Erivan Pita - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Fabiana Pontes - 40100 - PSB - Aguardando Julgamento

Fabiana Zoobi - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Fany Bernal - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Fernanda Limão - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Fernando da Iza - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Flávio da Pamonha - 55100 - PSD - Aguardando Julgamento

Geo da Água - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Germana da Saude - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Gil Pm - 45999 - PSDB - Aguardando Julgamento

Gustavo Aquino - 45045 - PSDB - Aguardando Julgamento

Hilda Agente de Saude - 40888 - PSB - Aguardando Julgamento

Iracema Cardoso - 43333 - PV - Aguardando Julgamento

Irmao Alexandre da Copiadora - 10321 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Israel Costa - 44321 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Itamar Construçoes - 10100 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ivan Montebelo - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ivoneide Jacinto - 77877 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Jefferson Eduardo - 44144 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jehan Oliveira - 13567 - PT - Aguardando Julgamento

Jessé Camilo - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jessica da Assistencia Social - 10400 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jéssica Gouveia - 30016 - NOVO - Aguardando Julgamento

Joaci Laurindo - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

João Bosco Enfermeiro - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

João de Miracica - 30222 - NOVO - Aguardando Julgamento

Johny Albino - 40400 - PSB - Aguardando Julgamento

Jonathan Julian - 30125 - NOVO - Aguardando Julgamento

José Lopes - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Josemar Guga - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Josi Rodrigues - 55145 - PSD - Aguardando Julgamento

Jozete da Cohab II - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Juca Viana - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jucélio Guará - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Junio Figueredo - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Júnior do Uber - 45200 - PSDB - Aguardando Julgamento

Leleu Andrade - 13133 - PT - Aguardando Julgamento

Lidiane A Voz do Povo - 44234 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Lígia Pinheiro - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Liu de São Pedro - 77800 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Lourinho do Hospital - 13111 - PT - Aguardando Julgamento

Lúcia Quilombola - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Luiz Leite - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Luizinho Roldão - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Luzia da Saude - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Magda Alves - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Mago da Farmácia - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Marcella Carioca - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Marcelo Marçal - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

Marcio Hermes - 30000 - NOVO - Aguardando Julgamento

Marcos de Zaqueu - 10610 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Marcos Lourenço - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Mari Cardoso - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Marilia Ferro - 13113 - PT - Aguardando Julgamento

Marinho da Estiva - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Matheus Martins - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Nai de Siqueira - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Natália do Xibata News - 44400 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Neguinha de Zé Candido - 45444 - PSDB - Aguardando Julgamento

Nelma Carvalho - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Nilva Mendes - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Palinha Correia - 77111 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Pastor Marcelo - 22133 - PL - Aguardando Julgamento

Pastor Ricardo - 77400 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Pastora Milenna - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Pimenta - 22001 - PL - Aguardando Julgamento

Professor Arthur - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Professor Flávio Braga - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Professor Jailton - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Professor Marcio - 43555 - PV - Aguardando Julgamento

Professora Alenilsa - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Professora Helena - 40010 - PSB - Aguardando Julgamento

Professora Veronica Costa - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Raquel Charlotte - 22977 - PL - Aguardando Julgamento

Reinaldo Barros - 44244 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Renato Calado - 44666 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Rhuanna Zumba - 77180 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ricardo Pereira - 77211 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Roberto Vilaço - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ronaldo Todinho - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Rosa da Saúde - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Ruber Neto - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

Salvador Silva - 77333 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Sargento Almeida - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Simone da Cohab III - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Suelane Susu - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Sueli de São Pedro - 55321 - PSD - Aguardando Julgamento

Tamires Herculano - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Tarcísio Brito - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Thiago Paes - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Tonho de Belo do Cal - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Valdir do Foco Notícias - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Vando da Honda - 77779 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Vanessa Bezerra - 43999 - PV - Aguardando Julgamento

Verinha do Hospital - 77666 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Walkiria Galdino - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Washington Gomes - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Welington Ferreira - 10900 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Welligton Batatinha - 22999 - PL - Aguardando Julgamento

Wellington do Mercado - 22223 - PL - Aguardando Julgamento

Zé do Povo - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.