Gameleira (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Gameleira (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Gameleira (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Almir da Kombi - 70456 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Amigo Profeta - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

Ana Márcia - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Andrea Cristina - 15000 - MDB - Deferido

Bau do Camarão - 15999 - MDB - Deferido

Berg de Kaleu - 40128 - PSB - Aguardando Julgamento

Bero de Gracinha - 45444 - PSDB - Aguardando Julgamento

Beto Codorna - 44999 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Beto Porco - 40567 - PSB - Aguardando Julgamento

Biu do Canto - 11222 - PP - Deferido

Cacia Nunes - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Carla da Saúde - 55550 - PSD - Aguardando Julgamento

Carlinhos de Olegário - 44144 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Carlos da Farmacia - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Cleide de Nogueira - 45100 - PSDB - Aguardando Julgamento

Clinton Tutelar - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Daiara do Povão - 11123 - PP - Deferido

Daniele Cabelereira - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Deda - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Deise de Babau - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Del Ureião - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Dr Jefferson de Pastor Heleno - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Dra Janaina - 55113 - PSD - Aguardando Julgamento

Dui da Ração - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Edilma - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Edson da Praça - 77456 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Eliane de França - 15242 - MDB - Deferido

Eliane Irmã Ednaldo - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Eliaquin da Saúde - 45888 - PSDB - Aguardando Julgamento

Enildo Agente de Saúde - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Enoc Rações - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Fernando Lima - 11555 - PP - Deferido

Gediane - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Geno da Laranjeira - 70999 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Gilberto Lanterneiro - 40789 - PSB - Aguardando Julgamento

Glayce do Cras - 45200 - PSDB - Aguardando Julgamento

Gordinho da Vila - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Irmã Erica da Educação - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Irmã Lena - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Irmã Luciene - 77444 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Irmã Mauricéia - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Irmã Rosa - 11341 - PP - Aguardando Julgamento

Irmão Bia - 77888 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Irmão Dal - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Irmão Derivaldo Mototaxi - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Irmão Givaldo - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Irmão Joab - 77007 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Irmão Júnior - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ismael da Saúde - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Izabel da Vida São Mateus - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Jadenilson - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Jair da Agricultura - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jorge Ferreira - 11211 - PP - Aguardando Julgamento

Juca do Sesp - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Kariny - 70145 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Kelvinho - 11111 - PP - Deferido

Kinha de Frei Gondim - 44666 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Leguinho - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Leidiane - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Loide Rodrigues - 11611 - PP - Deferido

Lucas Predadores - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Luciano - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Luis das Encomendas - 15333 - MDB - Deferido

Manga - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Mary de Vieira - 40140 - PSB - Aguardando Julgamento

Mercia Enfermeira - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Mero do Portão - 70888 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Nalva do Gesso - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Nalva Feirante - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Nego da Súde - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Neide da Saúde - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Neide de Alegre - 15123 - MDB - Deferido

Neide de Primoroso - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Nenem do Bolo - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Ninho da Vila - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Peta de Dão - 77077 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Peu de Pequeno - 44888 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Polyanna Neto - 11011 - PP - Deferido

Quequel - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Quitéria - 77789 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Rafael do Mercadinho - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Reginaldo Vereador - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Ricardo da Orquestra - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ró - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Romero Urubuzão - 40286 - PSB - Aguardando Julgamento

Rosângela Alves - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Sandra de Adié - 45999 - PSDB - Aguardando Julgamento

Simone Barros - 15113 - MDB - Aguardando Julgamento

Sonildo - 77333 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Vado Bala - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Vaninha da Saúde - 11145 - PP - Aguardando Julgamento

Ze Barbosa - 15220 - MDB - Aguardando Julgamento

Zé do Galo - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.