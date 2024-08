Francisco Beltrão (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Francisco Beltrão (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Francisco Beltrão (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Ademir Walendolff - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Adolfo Pegoraro - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Adriana Costa - 36189 - AGIR - Aguardando Julgamento

Aline Biezus - 30000 - NOVO - Aguardando Julgamento

Alisson Alano - 30222 - NOVO - Aguardando Julgamento

Alisson Darlan Flores - 22190 - PL - Aguardando Julgamento

Anderson Antonio Agostini - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Anderson Flores - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Andreia Castellani - 45033 - PSDB - Aguardando Julgamento

Angela Paludo - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Antonio Clair Rodrigues - 36022 - AGIR - Aguardando Julgamento

Atanazia Pedron - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Barbara Cella - 45145 - PSDB - Aguardando Julgamento

Bombril - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Botega - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

Bruno Savarro - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Cabo Camargo - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Cabo Oliveira - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Calixto - 22422 - PL - Aguardando Julgamento

Carlos Andrade - 40277 - PSB - Aguardando Julgamento

Casanova - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Catarina Souza da Cruz - 36364 - AGIR - Aguardando Julgamento

Cidao - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Claudia Maio Coletivo Saúde - 43433 - PV - Aguardando Julgamento

Claudia Zanini - 43113 - PV - Aguardando Julgamento

Claudio Ribeiro - 11211 - PP - Aguardando Julgamento

Cleomar Cardoso Malaco - 15666 - MDB - Aguardando Julgamento

Clodoaldo Meireles - 12007 - PDT - Aguardando Julgamento

Cris Demo - 30030 - NOVO - Aguardando Julgamento

Cristiane Freitas do Rosario - 36013 - AGIR - Aguardando Julgamento

Cristiano Bertol - 36777 - AGIR - Aguardando Julgamento

Cristina Polawski - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Daiane Santos - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Daniel Correa - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Deise Karin de Mello - 36136 - AGIR - Aguardando Julgamento

Derli Viana - 30111 - NOVO - Aguardando Julgamento

Dile Tonello - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Diretor Marcos Chocolate - 20888 - PODE - Aguardando Julgamento

Diretora Edna - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Dr Cezar Cabeleireiro - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Dune - 30400 - NOVO - Aguardando Julgamento

Edina dos Santos - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Edna Faust - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Edson Zuchi - 20789 - PODE - Aguardando Julgamento

Eletrecista Riviera - 15115 - MDB - Aguardando Julgamento

Elizeo Lins - 43434 - PV - Aguardando Julgamento

Emanuel Venzo - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Emerson Rocha - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Enfermeira Anelise - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Enfermeiro Junior Nesi - 45100 - PSDB - Aguardando Julgamento

Erick Kulyk - 45321 - PSDB - Aguardando Julgamento

Ester - 22722 - PL - Aguardando Julgamento

Everton Dobner - 13313 - PT - Aguardando Julgamento

Fernanda Crestani - 20258 - PODE - Aguardando Julgamento

Fernando Acosta - 13650 - PT - Aguardando Julgamento

Fernando Oro - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Fernando Parzianello - 30800 - NOVO - Aguardando Julgamento

Fran - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Gildo Nenê - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Gilmar Kerber - 11999 - PP - Aguardando Julgamento

Gilson Reis - 11789 - PP - Aguardando Julgamento

Giovane do Ar Condicionado - 30333 - NOVO - Aguardando Julgamento

Guilherme Delzotto - 45888 - PSDB - Aguardando Julgamento

Guilherme Seifert - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Helio de Oliveira - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Ieda Hellmann - 50123 - PSOL - Aguardando Julgamento

Indi Pontes Filha Cabo Pontes - 20233 - PODE - Aguardando Julgamento

Invelino - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Irineu Wessler - Neu - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Isadora Estrela - 40014 - PSB - Aguardando Julgamento

Itacir Gs Antenas - 36036 - AGIR - Aguardando Julgamento

Itamar Schwingel - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Iza Ferreira - 11167 - PP - Aguardando Julgamento

Izaura Nechel - 15444 - MDB - Aguardando Julgamento

Jacy Martini - 30050 - NOVO - Aguardando Julgamento

Jair Cordeiro - 36061 - AGIR - Aguardando Julgamento

Jair Walter - 36157 - AGIR - Aguardando Julgamento

Janaina Dal Pra - 30200 - NOVO - Aguardando Julgamento

Jean Aguero - 20369 - PODE - Aguardando Julgamento

Jefferson Schmidt - 22789 - PL - Aguardando Julgamento

Joao da Silva - 15113 - MDB - Aguardando Julgamento

Joselma Cabral Jô - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Julinho - 36220 - AGIR - Aguardando Julgamento

Junior Peluso - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Karen Telo - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Lalo Freitas - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Larissa Vieira - 22242 - PL - Aguardando Julgamento

Lenita Machado Antonelli - 20010 - PODE - Aguardando Julgamento

Leo Garcia - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Lidia Vida e Saude - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Luciane Schultz - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Luciano Schmitz - 45080 - PSDB - Aguardando Julgamento

Luis do Couto - 13014 - PT - Aguardando Julgamento

Luiz Carlos Sarara - 30777 - NOVO - Aguardando Julgamento

Maikel Krug - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Mara Fornazari Urbano - 13233 - PT - Aguardando Julgamento

Marcio - 36221 - AGIR - Aguardando Julgamento

Marcio Gross - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Marcio Marques - 15456 - MDB - Aguardando Julgamento

Marcio Ronsani Artesao Palitos - 20444 - PODE - Aguardando Julgamento

Marcos Folador - 13131 - PT - Aguardando Julgamento

Marilda Pilar - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Mariney Trentin - 15500 - MDB - Aguardando Julgamento

Meurer - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Misturini - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Muises - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Naiara Cora - 30555 - NOVO - Aguardando Julgamento

Natalia Brugnago - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Natan Riboli - 30700 - NOVO - Aguardando Julgamento

Natielli Cabral Macedo - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Neguinho do Algodao - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Nelson da Motta - 36176 - AGIR - Aguardando Julgamento

Nildo Gás - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Nutricionista Danize Bitencour - 20012 - PODE - Aguardando Julgamento

Osmar da Norte - 22223 - PL - Aguardando Julgamento

Pachequinho - 11121 - PP - Aguardando Julgamento

Pastor Geraldo - 30500 - NOVO - Aguardando Julgamento

Pastor Julio Spada - 30300 - NOVO - Aguardando Julgamento

Paulo Timbauva - 12190 - PDT - Aguardando Julgamento

Pazzetti - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Pe Airton Crespan - 45999 - PSDB - Aguardando Julgamento

Pedro Maschio - 36888 - AGIR - Aguardando Julgamento

Pedro Tufão Filho - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Policial Oberdan - 45190 - PSDB - Aguardando Julgamento

Prefessora Maria de Fatima - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Preto Prolo - 15530 - MDB - Aguardando Julgamento

Prof Ivonete - 22216 - PL - Aguardando Julgamento

Prof. Catia Basso - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Profe Tere Andrade - 12100 - PDT - Aguardando Julgamento

Professor Celso - 12200 - PDT - Aguardando Julgamento

Professor Denner - 13111 - PT - Aguardando Julgamento

Professor Edilson - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Professor Gednilson Freitas - 12001 - PDT - Aguardando Julgamento

Professor Jose Lucio - 50500 - PSOL - Aguardando Julgamento

Professora Elenir - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Professora Joelma - 20999 - PODE - Aguardando Julgamento

Professora Patricia - 11888 - PP - Aguardando Julgamento

Psicologa Iris - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Quintino Girardi - 20200 - PODE - Aguardando Julgamento

Rafael Silva - 45450 - PSDB - Aguardando Julgamento

Rosely Caramori - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Rudi Czerniaski - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Sabine Personal - 30600 - NOVO - Aguardando Julgamento

Sandra Siqueira - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Santina Lehr - 15452 - MDB - Aguardando Julgamento

Sergio Galvao - 15690 - MDB - Aguardando Julgamento

Silmar Gallina - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Speed - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Taila da Cruz - 36137 - AGIR - Aguardando Julgamento

Tata - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Tatiane Lara - 22220 - PL - Aguardando Julgamento

Tatiane Pezente - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Tiago Correa - 43456 - PV - Aguardando Julgamento

Tiago Montador de Moveis - 12777 - PDT - Aguardando Julgamento

Tio Nene - 15225 - MDB - Aguardando Julgamento

Tonha - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Tony Betiatto - 22888 - PL - Aguardando Julgamento

Tupy Prolo - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Valdecir Matiuzzi - 36555 - AGIR - Aguardando Julgamento

Valdir Strey Alemao - 15888 - MDB - Aguardando Julgamento

Vanderlei Carneiro de Mello - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Vilson Gauchinho - 36333 - AGIR - Aguardando Julgamento

Virlei Welter - 11511 - PP - Aguardando Julgamento

Vitorio de Lima - 45012 - PSDB - Aguardando Julgamento

Willyan Tio Ito Barbieri - 20022 - PODE - Aguardando Julgamento

Zamadei - 30100 - NOVO - Aguardando Julgamento

Ze Medeiros - 12456 - PDT - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

