Foz do Iguaçu (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Foz do Iguaçu (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Foz do Iguaçu (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Abel Lopes - 20007 - PODE - Aguardando Julgamento

Adãozinho - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Adleen Vidal - 36222 - AGIR - Aguardando Julgamento

Adnan El Sayed - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Adriana Luiz - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Adriano Rorato - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Aguinaldo Franchin - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Alcir Franco - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Alex Meyer - 11277 - PP - Aguardando Julgamento

Alisson Diego - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Alzira - 33777 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Amélia Fernandes - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Ana Biesek - 70170 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Ane Caroline - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Ane Cristina - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Ane Guettems - 10122 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Anice - 11999 - PP - Aguardando Julgamento

Armando Gilberto Probst - 35335 - PMB - Aguardando Julgamento

Arquiteta Marcia Porto - 22174 - PL - Aguardando Julgamento

Artur Jocteel - 20193 - PODE - Aguardando Julgamento

Athos Florencio - 36111 - AGIR - Aguardando Julgamento

Balbinot - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Bazanela - 35023 - PMB - Aguardando Julgamento

Beba - 12190 - PDT - Aguardando Julgamento

Beni - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Beti Brol - 70227 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Beto de Negro - 77055 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Beto Koelbel - 33034 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Bibiana Orsi - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Borges Foz - 70277 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Bosco Foz - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Bruna Lopez - 43007 - PV - Aguardando Julgamento

Bruna Ravena - 15180 - MDB - Aguardando Julgamento

Cabo Cassol - 22190 - PL - Aguardando Julgamento

Camila Olmedo - 45789 - PSDB - Aguardando Julgamento

Cantor Paulo Sergio - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Carlos Silva - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Carteiro Donizete Zvir - 12007 - PDT - Aguardando Julgamento

Celino Fertrin - 11007 - PP - Aguardando Julgamento

Cintia Bordignon - 44888 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Claiton Costa - 20022 - PODE - Aguardando Julgamento

Claudeir Santos - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Cris Silva - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Dani Locks - 12687 - PDT - Aguardando Julgamento

Daniel Dois MIL - 55190 - PSD - Aguardando Julgamento

Daniel Durci - 45145 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dari Osorio Ou Dario Osorio - 70124 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Darlon Dutra - 33333 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Deni Boy - 36190 - AGIR - Aguardando Julgamento

Dilson Garcia - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Dirceu Tres Lagoas - 10100 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Diretora Salete - 11789 - PP - Aguardando Julgamento

Dr Andre Ricco - 44789 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Dr Celso Fagundes - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Dr Mauricio Castilha - 44777 - UNIÃO - Deferido

Dr Paulo Costa - 44045 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Dr Ranieri Marchioro - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Dr Watson - 22234 - PL - Aguardando Julgamento

Dr. Freitas - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dra Juliane Zubreski - 33123 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Dra Shirley Bueno - 25096 - PRD - Aguardando Julgamento

Dra. Carla Rosane - 22224 - PL - Aguardando Julgamento

Edilio - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Edinho - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Edivaldo Alcantara - 45008 - PSDB - Aguardando Julgamento

Edson Rezende - 43000 - PV - Aguardando Julgamento

Eleandro do Pistaquente - 33357 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Eliane Tashiro - 44123 - UNIÃO - Deferido

Elis de Andrade - 10987 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Elis Reis - 22217 - PL - Aguardando Julgamento

Elisângela Bassanes - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Elisangela Pintora - 35600 - PMB - Aguardando Julgamento

Eliseu Moura - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Eliseu Silva - 23333 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Elizete Navarro - 35222 - PMB - Aguardando Julgamento

Eloide - 23111 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Eneias de Paula - 10500 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Enézio - 70456 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Enf Cris Morceli - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Evandro Ferreira - 55655 - PSD - Aguardando Julgamento

Felipe Barreto - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Franciele Borelli - 36456 - AGIR - Aguardando Julgamento

Gabriela Zappa - 11888 - PP - Aguardando Julgamento

Galhardo - 22789 - PL - Aguardando Julgamento

Gentil Coletivo - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Gessani da Silva - 33033 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Giovani da Cultura - 12667 - PDT - Aguardando Julgamento

Grilo Carvalho - 25025 - PRD - Aguardando Julgamento

Guia Marcelinho - 70007 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Helena França (chapeuzinho) - 33912 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Henrique da Silva Costa - 55755 - PSD - Aguardando Julgamento

Hozana de Oliveira - 36277 - AGIR - Aguardando Julgamento

Ian Vargas - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Ines Weizemann - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Iraci da Maria da Penha - 15153 - MDB - Aguardando Julgamento

Irineu Ribeiro - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Ivan Parô Ficô - 65123 - PC do B - Aguardando Julgamento

Ivete Martines - 70278 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Ivoni Maieron - 40397 - PSB - Aguardando Julgamento

Jaime Gomes - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jairo Cardoso - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Jairo Três Lagoas - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Jajá da Saúde - 36444 - AGIR - Aguardando Julgamento

Jane Buzzin - 22580 - PL - Aguardando Julgamento

Jean Bahiano - 70262 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Jeferson Brayner - 36999 - AGIR - Aguardando Julgamento

João Miranda - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

João Morales - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

João Vieira - 15100 - MDB - Aguardando Julgamento

Joãozinho - 36777 - AGIR - Aguardando Julgamento

Joca - 20187 - PODE - Aguardando Julgamento

Joilson Negão - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Jordan Santos Foz - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

José do Arte - 12022 - PDT - Aguardando Julgamento

Ju Cawboy S - 70254 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Juarez Correa - 33456 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Juliana da Cruz - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Juliana de Faria - 30333 - NOVO - Aguardando Julgamento

Juliana Stumpf - 25500 - PRD - Aguardando Julgamento

Kako - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Kalito - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Keterin Carvalho - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Lacir de Souza - 36888 - AGIR - Aguardando Julgamento

Lady Ana Carolina - 12777 - PDT - Aguardando Julgamento

Laura Samuel - 12789 - PDT - Aguardando Julgamento

Leovan - 15022 - MDB - Aguardando Julgamento

Lis Maier - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Locutor Diego César - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Luciano Lima - 33222 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Lucyana Amaral - 20300 - PODE - Aguardando Julgamento

Lufe Sahn - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Luiz Carlos Wandscheer - 33444 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Luiz Henrique - 13277 - PT - Aguardando Julgamento

Mãe Sandra de Ogum - 12357 - PDT - Aguardando Julgamento

Maestro Naor - 22321 - PL - Aguardando Julgamento

Magrão do Povo - 44567 - UNIÃO - Deferido

Mahatma Gandhi - 44133 - UNIÃO - Deferido

Mamá do Basquete - 55110 - PSD - Aguardando Julgamento

Mané - 33623 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Maninho - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Marcelinho Moura - 15616 - MDB - Aguardando Julgamento

Marcio Rosa - 22678 - PL - Aguardando Julgamento

Marco Antônio - 12133 - PDT - Aguardando Julgamento

Marco do Chopp - 35122 - PMB - Aguardando Julgamento

Marcos Carvalho - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Maria Cida - 45456 - PSDB - Aguardando Julgamento

Maria da Pamonha - 70212 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Maria Felipa - 11711 - PP - Aguardando Julgamento

Marilda Trindade - 45799 - PSDB - Aguardando Julgamento

Marino Garcia - 11660 - PP - Aguardando Julgamento

Marli da Cruz - 18123 - REDE - Aguardando Julgamento

Matheus Venâncio - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Mayko Brita - 33192 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Mazé Saad - 65650 - PC do B - Aguardando Julgamento

Mohamed Ortiz - 44100 - UNIÃO - Deferido

Monica Santos - 13111 - PT - Aguardando Julgamento

Natanael Rede - 18082 - REDE - Aguardando Julgamento

Neuza Witt Assunção - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Ney Morales - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ney Patrício - 20120 - PODE - Aguardando Julgamento

Nilso Rafain Ou Nilso - 70001 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Nilton Rocha - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Noemi - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Olavio Batista - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Olga da Saúde - 36192 - AGIR - Aguardando Julgamento

Osni de Morais - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Pastor Edimar - 45600 - PSDB - Aguardando Julgamento

Pastor Ewerton - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Paula - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Paulinho da Saúde - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Paulo da Gaucha - 15277 - MDB - Aguardando Julgamento

Paulo Debrito - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Paulo Ferreira - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Paulo Jair - 20200 - PODE - Aguardando Julgamento

Paulo Rogerio - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Pedagoga Rejane - 44277 - UNIÃO - Deferido

Peterson Ebenezer - 36789 - AGIR - Aguardando Julgamento

Ph - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Prof Cláudio Miranda - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Prof Rogerio Ojeda - 44999 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Prof. Alcina - 23456 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Prof. Claudinha - 36333 - AGIR - Aguardando Julgamento

Prof. Julio - 23023 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Professor César - 35456 - PMB - Aguardando Julgamento

Professor Osmar - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Professor Rafael Ninja - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Professor Sidney Calixto - 30000 - NOVO - Aguardando Julgamento

Professor Taborda - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Professor William Nunes - 44333 - UNIÃO - Deferido

Professor Xexéu - 12444 - PDT - Aguardando Julgamento

Professora Leila Bencke - 20002 - PODE - Aguardando Julgamento

Professora Luciana Moreira - 13010 - PT - Aguardando Julgamento

Professora Márcia Bachixte - 15190 - MDB - Aguardando Julgamento

Protetor Jorge - 10277 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Protetora Carol Dedonatti - 55205 - PSD - Aguardando Julgamento

Protetora Noely Cassini - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Rafael Miranda - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Repórter Roque Ovelar - 20500 - PODE - Aguardando Julgamento

Robertinho - 33111 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Rodrigo de Oliveira - 18063 - REDE - Aguardando Julgamento

Rogerio Quadros - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Rosane Bonho - 55045 - PSD - Aguardando Julgamento

Rosângela Rô - 20100 - PODE - Aguardando Julgamento

Rute Beck - 44017 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Sandra Agente de Saude - 18888 - REDE - Aguardando Julgamento

Sandra da Ama - 35120 - PMB - Aguardando Julgamento

Sandra Tarabayne - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Sandro - 13521 - PT - Aguardando Julgamento

Sarah do Castelo - 11510 - PP - Aguardando Julgamento

Sargento Mello - 10011 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Schneider - 15800 - MDB - Aguardando Julgamento

Selson da Barbearia - 35234 - PMB - Aguardando Julgamento

Seu Carlos - 40001 - PSB - Aguardando Julgamento

Sidnei Pazza - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Sidnei Prestes - 33000 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Silvio da Oficina - 25456 - PRD - Aguardando Julgamento

Soldado Fruet - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Sub Jussier - 36007 - AGIR - Aguardando Julgamento

Sue Ellen Silva - 10200 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Tarcisio Biasus - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Terapeuta Malbe - 30777 - NOVO - Aguardando Julgamento

Tiago Iturriet - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Tio da Salada de Frutas - 35000 - PMB - Aguardando Julgamento

Tonhão do Abacaxi - 35123 - PMB - Aguardando Julgamento

Toninho Açougueiro - 15456 - MDB - Aguardando Julgamento

Toninho de Freitas - 36555 - AGIR - Aguardando Julgamento

Tuty Pacheco - 33555 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Valdemar Santos - 18000 - REDE - Aguardando Julgamento

Valdevino da Saúde - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Valentina - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Vilson Cavalcante - 77007 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Vitorassi - 13678 - PT - Aguardando Julgamento

Volnei da Fomento - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Wellington Cantor - 15150 - MDB - Aguardando Julgamento

Yasmin Hachem - 43043 - PV - Aguardando Julgamento

Zanza - 33888 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.