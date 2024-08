Cruzeiro do Oeste (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Cruzeiro do Oeste (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Cruzeiro do Oeste (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adilson Miotti - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

Alegria - 20190 - PODE - Aguardando Julgamento

Aline - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Almira - 20223 - PODE - Aguardando Julgamento

Angela da Saúde - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Antonio Toth - 40250 - PSB - Aguardando Julgamento

Betinho de Santa Olga - 25100 - PRD - Aguardando Julgamento

Bola do Autopeças - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Carlão do Astra - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Carlinhos - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Casquel - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Cidinho - 11999 - PP - Aguardando Julgamento

Claudemir Garfield - 36022 - AGIR - Aguardando Julgamento

Cleverson Chagas - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Cristiane Gobbi - 36556 - AGIR - Aguardando Julgamento

Daniel Inácio - 55512 - PSD - Aguardando Julgamento

Davi Cordeiro - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Décio Rocha - 36555 - AGIR - Aguardando Julgamento

Diego Souza - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Dona Dora - 23123 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Donizeti do Pão - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Dr. J Pereira - 11100 - PP - Aguardando Julgamento

Edison O Matuzalém - 55969 - PSD - Aguardando Julgamento

Elizeu - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Fernando Becker - 13100 - PT - Aguardando Julgamento

Ferrarezi - 36333 - AGIR - Aguardando Julgamento

Fião da Sobaico - 13498 - PT - Aguardando Julgamento

Firmino - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Gabriela Macedo - 25999 - PRD - Aguardando Julgamento

Gaúcho da Churrascaria - 25025 - PRD - Aguardando Julgamento

Geremias - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Gordinho do Jardim - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Helena Garcia - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Izabel Dechiche - 44200 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Izeli do Ginásio de Esporte - 36111 - AGIR - Aguardando Julgamento

Leo Gomes - 20246 - PODE - Aguardando Julgamento

Lu Proteção Animal - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Luciano Pumma - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Lucimar Gonçalves - 11225 - PP - Aguardando Julgamento

Lurdes Moretto - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Luzineti Agente de Saúde - 44789 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Macarrão - 36789 - AGIR - Aguardando Julgamento

Maria Capoeira - 55973 - PSD - Aguardando Julgamento

Maria do Carmo - 25666 - PRD - Aguardando Julgamento

Maria Eduarda - 36016 - AGIR - Aguardando Julgamento

Mario do Ditália - 25137 - PRD - Aguardando Julgamento

Meire - 23456 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Milton Veiga - 36036 - AGIR - Aguardando Julgamento

Mira - 25102 - PRD - Aguardando Julgamento

Nadir do Postinho - 20220 - PODE - Aguardando Julgamento

Naia - 44487 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Nair - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Nein - 25222 - PRD - Aguardando Julgamento

Nelson Ferreira - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Nelson Toth - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Nena Dosso - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Nilson Coração - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Osório - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Padilha da Farmácia - 23230 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Paganardi Corredor - 23221 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Paroschi - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Paulo Sergio - 40789 - PSB - Aguardando Julgamento

Pedrão - 20999 - PODE - Aguardando Julgamento

Pedro da Massa - 44500 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Pr Rodrigo Ferrarezi - 36466 - AGIR - Aguardando Julgamento

Pretin - 23000 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Pri Chapa Quente - 13191 - PT - Aguardando Julgamento

Priscila Teixeira - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Prof Cleo - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

Prof Kássia Santos - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Prof Marcos Brito - 13444 - PT - Aguardando Julgamento

Rene Galvão - 20200 - PODE - Aguardando Julgamento

Robson Gastaldin - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Rogério da Defesa - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Rosana Beliato - 25256 - PRD - Aguardando Julgamento

Roseli Paulino - 11007 - PP - Aguardando Julgamento

Rosy Anne Bertoco - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Rubão da Mercearia - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Sergio Brunelli - 40888 - PSB - Aguardando Julgamento

Tequinha da Melancia - 13600 - PT - Aguardando Julgamento

Tereza Loução - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Tereza Zorzato - 36515 - AGIR - Aguardando Julgamento

Tete da Lojinha - 13500 - PT - Aguardando Julgamento

Tony da Autoescola - 25321 - PRD - Aguardando Julgamento

Valdir Néri - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Vera Gaúcha - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Wandy Agrotop - 55666 - PSD - Aguardando Julgamento

Zé Branco - 13678 - PT - Aguardando Julgamento

Zé do Transporte - 25150 - PRD - Aguardando Julgamento

Zenati Quintela - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Zezão - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Zezinho do Posto Flor da Mata - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Zoinho - 20300 - PODE - Aguardando Julgamento

Zokas - 44400 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.