Cruz Machado (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Cruz Machado (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Cruz Machado (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adão Szeremeta - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Alceu Tausendfreund - 22220 - PL - Aguardando Julgamento

Ana Dolinski - 55113 - PSD - Aguardando Julgamento

Ana Paula - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Andrey Iusviak - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Angela Silva - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Angelo Stefaniczen - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Antonio Chibernig - 45120 - PSDB - Aguardando Julgamento

Baixinho Marceneiro - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Beta Amaral - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Beto Português - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Buchecha - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Carla Engbruch - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Cesar Nunes Moreira Bujao - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Cesar Tarapata - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Cirtio Iwasenko - 55345 - PSD - Aguardando Julgamento

Daniel Alves - 15051 - MDB - Aguardando Julgamento

Dari Ferreira - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

Deni Ortiz - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Denise Karine Bluch - 45170 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dirceu Marça - 70999 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Dirceu Santana - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Dircinha Litka - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Domingos Guimaraes - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Edgar Fabiano Karaz - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Efraim Sloty - 40520 - PSB - Aguardando Julgamento

Elias Ksenhuk - 44120 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Elizete Syroka - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Ernani Kovalski - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Eva Ferreira - 15375 - MDB - Aguardando Julgamento

Fermino Segurança - 22110 - PL - Aguardando Julgamento

Gemieski - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Gertrudes Petterson - 55100 - PSD - Aguardando Julgamento

Helena da Farmacia - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Herbert Fersch - 40666 - PSB - Aguardando Julgamento

Hulda Brautigam - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Inês Pimentel - 13020 - PT - Aguardando Julgamento

Ingrid Kulinicz - 44220 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ivo Wrublewski - 13120 - PT - Aguardando Julgamento

Izak Lopes - 12234 - PDT - Aguardando Julgamento

Izane Nowak - 22210 - PL - Aguardando Julgamento

Joaquim Oliveira - 45262 - PSDB - Aguardando Julgamento

Joelmir Bituruna - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jonatan Ribeiro - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Josiane Gemieski - 15025 - MDB - Aguardando Julgamento

Juliana Kwapisz - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Julio do Taxi - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Junior Batista - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Kennedy Drumond - 45500 - PSDB - Aguardando Julgamento

Komar - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Lauro Maron - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Linei Podstawka - 45467 - PSDB - Aguardando Julgamento

Luciani Konrath - 44121 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Luiza Bornhoft - 12126 - PDT - Aguardando Julgamento

Luizinho - 55127 - PSD - Aguardando Julgamento

Marilda Schran - 12311 - PDT - Aguardando Julgamento

Mauro Leal - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Metodio Chalamay - 70888 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Nelson Brautigam - 12314 - PDT - Aguardando Julgamento

Nene Matzenbacher - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Nerli Moreira - 15115 - MDB - Aguardando Julgamento

Noeli Pasa - 12312 - PDT - Aguardando Julgamento

Nona - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Osmar - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Osni Mulhmann - 12120 - PDT - Aguardando Julgamento

Pali - 13667 - PT - Aguardando Julgamento

Pastor Darci - 44456 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Patrão Gil - 44125 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Pena - 45121 - PSDB - Aguardando Julgamento

Prof Tati Sembay - 13999 - PT - Aguardando Julgamento

Professor Ezequiel Viana - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Professor Irineu - 12380 - PDT - Aguardando Julgamento

Professora Sandra Nowak - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Professora Terezinha - 13652 - PT - Aguardando Julgamento

Reginaldo Huk - 15438 - MDB - Aguardando Julgamento

Robertinho - 13613 - PT - Aguardando Julgamento

Rogerio Nowak - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Ronei Nadolny - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Segurança Gessi - 13555 - PT - Aguardando Julgamento

Serafim - 22125 - PL - Aguardando Julgamento

Sheila Hutchok - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Silvaninha - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Silvio Borges - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Susana Machado - 45630 - PSDB - Aguardando Julgamento

Tatiane Wachilewski - 45100 - PSDB - Aguardando Julgamento

Vanessa Andrigueto - 70666 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Vermelho - 13113 - PT - Aguardando Julgamento

Zé do Bairro - 12121 - PDT - Aguardando Julgamento

Zeninho - 15190 - MDB - Aguardando Julgamento

Zeno Kaziuk - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

