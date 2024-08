Cornélio Procópio (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Cornélio Procópio (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Cornélio Procópio (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Ademar Cowboy - 28111 - PRTB - Aguardando Julgamento

Ademir Pintor - 44999 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ademir Voltolini - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Admilson Reciclagem Certa - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Alerrandra Pereira - 45225 - PSDB - Aguardando Julgamento

Alessandra DIDI - 28006 - PRTB - Aguardando Julgamento

Alessandra Parra - 25222 - PRD - Aguardando Julgamento

Ana da Padaria - 27107 - DC - Aguardando Julgamento

Ana Maria do Marta Dequech - 44100 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ana Paula Chagas - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Ana Paula Enfermeira - 25789 - PRD - Aguardando Julgamento

Anderson Araujo - 12369 - PDT - Aguardando Julgamento

Anderson Souza - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Andrea de Souza Marcolini - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Andrea Ramos - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Arthur Frasson (sibim) - 44020 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Badaró - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Bethe Bolzam - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Bigode - 25777 - PRD - Aguardando Julgamento

Bruno Pacheco - 27125 - DC - Aguardando Julgamento

Bruno Petrus - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Buiu da V8 - 12888 - PDT - Aguardando Julgamento

Camila Angelos - 55321 - PSD - Aguardando Julgamento

Carlitos - 25111 - PRD - Aguardando Julgamento

Carlos Bonfim - 12104 - PDT - Aguardando Julgamento

Carlos Trautwein - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Carlos Vai Vai - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Castilho do Depósito São Luiz - 15369 - MDB - Aguardando Julgamento

Cecilio Pozzi - 25022 - PRD - Aguardando Julgamento

Célio Andrade - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Chefinho - 36262 - AGIR - Aguardando Julgamento

Chitão Batista - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Cléucio Martins - 36888 - AGIR - Aguardando Julgamento

Cleusa do Uber - 27961 - DC - Aguardando Julgamento

Créo Pintor - 35215 - PMB - Aguardando Julgamento

Curujinha - 28000 - PRTB - Aguardando Julgamento

Daniela-vila Santa Terezinha - 36789 - AGIR - Aguardando Julgamento

Daniele Mariano - 77456 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Daniely Reghim - 23000 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Deivid Pit - 36520 - AGIR - Aguardando Julgamento

Denise Fuzeto - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Denora do Panorama - 43225 - PV - Aguardando Julgamento

Diego do Valle - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Donizete Batateiro - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Dora Tragueta - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Douglas Jandozo - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Douglas Martins - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Dr Camilo - 43333 - PV - Aguardando Julgamento

Dr Orlando - 22888 - PL - Aguardando Julgamento

Dr. Leandro - 28999 - PRTB - Aguardando Julgamento

Dr. Manoel - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Edilson Muladeiro - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Edson Cunha - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Elizabeth Ladeira Juma - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Emerson Cardoso Bochecha - 43000 - PV - Aguardando Julgamento

Emerson Fonseca - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Emilia Juvencio - 22177 - PL - Aguardando Julgamento

Fabrício Maroz - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Fagner - 55455 - PSD - Aguardando Julgamento

Fernanda Parpinelli - 45455 - PSDB - Aguardando Julgamento

Ferrugem - 27157 - DC - Aguardando Julgamento

Fiô - 13213 - PT - Aguardando Julgamento

Flávio Ribeiro - 77560 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Fraldinha - 27245 - DC - Aguardando Julgamento

Frangão - 27222 - DC - Aguardando Julgamento

Gilberto Prado Coroinha - 13190 - PT - Aguardando Julgamento

Gilmarzão - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Godinho - 11369 - PP - Aguardando Julgamento

Gra do União - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Guilherme Rigon - 55999 - PSD - Aguardando Julgamento

Gustavo Ribeiro - 25001 - PRD - Aguardando Julgamento

Henrique Fotógrafo - 15001 - MDB - Aguardando Julgamento

Idalia Enfermeira - 22223 - PL - Aguardando Julgamento

Israel Bandeira - 77007 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Izabel Ótica - 28500 - PRTB - Aguardando Julgamento

Jackson Medeiros - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Jaimara - 25369 - PRD - Aguardando Julgamento

Jamaica - 27023 - DC - Aguardando Julgamento

Janir Ribeiro - 28028 - PRTB - Aguardando Julgamento

Jenifer Fernandes - 12125 - PDT - Aguardando Julgamento

Jhonathan Ribeiro - 43222 - PV - Aguardando Julgamento

Joãozinho - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Jones Alves - 45045 - PSDB - Aguardando Julgamento

Jonir do Moto Táxi - 35000 - PMB - Aguardando Julgamento

Krlão Aguiar - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Leonardo Rainieri - 15999 - MDB - Aguardando Julgamento

Lorão - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Lú do Torto - 11324 - PP - Aguardando Julgamento

Lucas Monteiro - 35340 - PMB - Aguardando Julgamento

Luiz Rogério Silveira - 35555 - PMB - Aguardando Julgamento

Luizão - 11007 - PP - Aguardando Julgamento

Lurdinha do Forúm - 35001 - PMB - Aguardando Julgamento

Luzia - 15151 - MDB - Aguardando Julgamento

Macarrão - 35333 - PMB - Aguardando Julgamento

Mair da Saúde - 27555 - DC - Aguardando Julgamento

Manassés Bispo - 36555 - AGIR - Aguardando Julgamento

Manu - 44007 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Marcão - 28888 - PRTB - Aguardando Julgamento

Marcelo da Caminhada - 77001 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Marcia do Everaldo - 28007 - PRTB - Aguardando Julgamento

Márcia do Seminário - 28034 - PRTB - Aguardando Julgamento

Márcia dos Assados - 55101 - PSD - Aguardando Julgamento

Márcia dos Santos - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Márcia Mônica - 35010 - PMB - Aguardando Julgamento

Mari Moreira - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Maria Ribeiro (rayanny) - 28222 - PRTB - Aguardando Julgamento

Marianna Amancio - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Marina Silva - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Marlon Silva - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Matheus Agnoletti - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Mayara Vaz - 36111 - AGIR - Aguardando Julgamento

Mazola Mecânico - 43567 - PV - Aguardando Julgamento

Meire Sibim - 27111 - DC - Aguardando Julgamento

Miguel Kituts - 35035 - PMB - Aguardando Julgamento

Mipe Maria - 12789 - PDT - Aguardando Julgamento

Moacir Marcelino Neguinho - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Najara Flores - 12444 - PDT - Aguardando Julgamento

Nayara Reis - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Negri - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Neia Bortolassi - 43033 - PV - Aguardando Julgamento

Nilsinho do Frete - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Noel da Banda - 25552 - PRD - Aguardando Julgamento

Nugget - 35444 - PMB - Aguardando Julgamento

Odair Matias - 25999 - PRD - Aguardando Julgamento

Olga Protética - 35777 - PMB - Aguardando Julgamento

Osman Geha - 44041 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ozélia do Figueira - 35008 - PMB - Aguardando Julgamento

Pastor Willam do Papa-lucro - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Patrícia Lima - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Paulinha da Independência - 12456 - PDT - Aguardando Julgamento

Paulinho do Espeto - 35123 - PMB - Aguardando Julgamento

Paulo Bolachenco - 44010 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Paulo Cigano - 22369 - PL - Aguardando Julgamento

Pedro Araújo - 23233 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Pedro Ribeiro - 27123 - DC - Aguardando Julgamento

Pelé Fiscal - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Pimpolho - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Pirulito - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Popedi - 45445 - PSDB - Aguardando Julgamento

Professor Edinho - 35888 - PMB - Aguardando Julgamento

Professora Lucinha - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Professora Nivanda - 44001 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Pururuca - 27001 - DC - Aguardando Julgamento

Rafael Amin Hannouche - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Raiane Cristina - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Reinaldo Batista - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Reinaldo Chagas - 43747 - PV - Aguardando Julgamento

Ricardo Boca Aberta - 77872 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ricardo Bonfim - 45452 - PSDB - Aguardando Julgamento

Roberto Dentinho - 36001 - AGIR - Aguardando Julgamento

Rodrigo Ruas - 22999 - PL - Aguardando Julgamento

Rosana da Distribuidora - 27027 - DC - Aguardando Julgamento

Rose - 12132 - PDT - Aguardando Julgamento

Sandrinha Canção - 11015 - PP - Aguardando Julgamento

Saulo Mendes - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Silvana do Posto - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Silvio Arruda - 15190 - MDB - Aguardando Julgamento

Sol do Quiosque - 43777 - PV - Aguardando Julgamento

Solange Bertoloto - 12777 - PDT - Aguardando Julgamento

Solange Silva - 25125 - PRD - Aguardando Julgamento

Suzeli Enfermeira - 15155 - MDB - Aguardando Julgamento

Thais Takahashi - 77022 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Tia Cléo - 35105 - PMB - Aguardando Julgamento

Tião da Venda - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Tiãozinho - 12111 - PDT - Aguardando Julgamento

Tio Du(tio da Escola) - 27777 - DC - Aguardando Julgamento

Tonhão - 11254 - PP - Aguardando Julgamento

Valdir Januário - 28190 - PRTB - Aguardando Julgamento

Vanildo Sotero - 45660 - PSDB - Aguardando Julgamento

Victoria Cristina - 15379 - MDB - Aguardando Julgamento

Wagner Pelaco - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Waldir Triana - 27000 - DC - Aguardando Julgamento

Walter Santos - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Will da Pedal Life - 28001 - PRTB - Aguardando Julgamento

William Lucas - 11357 - PP - Aguardando Julgamento

Willian Açougueiro - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Xandão - 28333 - PRTB - Aguardando Julgamento

Yago Pereira - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

Yassuo - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Zé Carlos Ducci - 28123 - PRTB - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

