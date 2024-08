Contenda (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Contenda (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Contenda (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adauto - 12777 - PDT - Aguardando Julgamento

Adriely Rocha - 28234 - PRTB - Aguardando Julgamento

Agostinho Wojcik - 22221 - PL - Aguardando Julgamento

Aleixo Damborowiski Serroteiro - 45200 - PSDB - Aguardando Julgamento

Alexsandro Goiaba - 20345 - PODE - Aguardando Julgamento

Almir Moreira - 44789 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Amarildo Neco - 28228 - PRTB - Aguardando Julgamento

Amir Carlos - 35000 - PMB - Aguardando Julgamento

Ana Tê - 55100 - PSD - Aguardando Julgamento

Anderson Bochene - 22137 - PL - Aguardando Julgamento

Andreia Kiothecka - 44551 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Antonia Fernandes - 28789 - PRTB - Aguardando Julgamento

Antonio Carlos - 45444 - PSDB - Aguardando Julgamento

Antônio Schuhli - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Antonio Zavelinski - 44322 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Arcilio Mazur - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Aroldinho do Futebol - 70070 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Berna - 36555 - AGIR - Aguardando Julgamento

Bianca - 35136 - PMB - Aguardando Julgamento

Carlitinho Lito - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Cayo Padilha - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Celso Kiothecka - 11050 - PP - Aguardando Julgamento

Cesinha do Leite - 28123 - PRTB - Aguardando Julgamento

Chiquinho da Sucata - 77255 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Cida Pinheiro - 35633 - PMB - Aguardando Julgamento

Cirineu - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Coelho - 11369 - PP - Aguardando Julgamento

Deia Marcovicz - 36777 - AGIR - Aguardando Julgamento

Diego da Gráfica - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Dilo Alves - 13113 - PT - Aguardando Julgamento

Dionatan Padilha - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Diretora Maricler - 45789 - PSDB - Aguardando Julgamento

Edson de Moura Pidio - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Eli Negão - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Eliane Ferreira - 45015 - PSDB - Aguardando Julgamento

Elieser Wagner - 22027 - PL - Aguardando Julgamento

Emídio Banana - 15552 - MDB - Aguardando Julgamento

Engenheiro Renan Klenk - 77888 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Erica Alves - 35111 - PMB - Aguardando Julgamento

Fabiano Dolata - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Felix da Ambulância - 36456 - AGIR - Aguardando Julgamento

Fernandinha - 11724 - PP - Aguardando Julgamento

Fio - 36036 - AGIR - Aguardando Julgamento

Gaúcho - 45045 - PSDB - Aguardando Julgamento

Geovani da Saude - 28777 - PRTB - Aguardando Julgamento

Geraldo Sena - 44568 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Gerson Freitas - 22678 - PL - Aguardando Julgamento

Gibi do Lanche - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Grilo do Campestre - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Grilo do Posto - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Gudi - 20789 - PODE - Aguardando Julgamento

Gugu - 70700 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Índia - 55321 - PSD - Aguardando Julgamento

Ivana Cuidadora - 13143 - PT - Aguardando Julgamento

Izabete - 77147 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Jamir - 11789 - PP - Aguardando Julgamento

Japa da Sucata - 13680 - PT - Aguardando Julgamento

Jeferson Silveira - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jenifer - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

João do Dema - 20220 - PODE - Aguardando Julgamento

Joel Taborda - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Joracir - 35535 - PMB - Aguardando Julgamento

Jorge Guacici - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

José Pernambuco - 20219 - PODE - Aguardando Julgamento

Juliana do Bar do Ico - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Julio Tete - 13196 - PT - Aguardando Julgamento

Juventino - 11023 - PP - Aguardando Julgamento

Kaleskinho - 45455 - PSDB - Aguardando Julgamento

Kauane Kotovicz - 22383 - PL - Aguardando Julgamento

Leandro Boizinho - 35555 - PMB - Aguardando Julgamento

Leandro Gaiteiro - 28028 - PRTB - Aguardando Julgamento

Leandro Gonçalves - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Lech Propaganda - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Ledina Maia - 10101 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Léia da Reciclagem - 15722 - MDB - Aguardando Julgamento

Lekinho da Banca - 28888 - PRTB - Aguardando Julgamento

LILI Barbosa - 10118 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Lourdes Massagista - 22226 - PL - Aguardando Julgamento

Luciane Mazur - 55125 - PSD - Aguardando Julgamento

Marcão Stabach - 15151 - MDB - Aguardando Julgamento

Marcia Cardoso - 13447 - PT - Aguardando Julgamento

Márcia Mól - 12111 - PDT - Aguardando Julgamento

Marcio Francistur - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Marcos Fotografo - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Marcos Tchê - 12888 - PDT - Aguardando Julgamento

Mariliz Padilha - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Mario do Espetinho - 28000 - PRTB - Aguardando Julgamento

Marquinho Wojcik - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Marquinhos - 55234 - PSD - Aguardando Julgamento

Marreta - 35123 - PMB - Aguardando Julgamento

Marynho Vieira - 70190 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Mauro Mica - 45147 - PSDB - Aguardando Julgamento

Melchior do Lavacar - 77077 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Michele Camargo - 44242 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Miriã Pereira - 55345 - PSD - Aguardando Julgamento

Néio Ferro Velho - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Nelzi Gremski - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Nena Wojcik - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Newton Padilha - 55102 - PSD - Aguardando Julgamento

Nivaldo Vigilante - 45201 - PSDB - Aguardando Julgamento

Nuno Brisqui - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Oscar Bereu - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Patricia do Mercado - 28255 - PRTB - Aguardando Julgamento

Paulinho - 77277 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Paulinho Maza - 35180 - PMB - Aguardando Julgamento

Paulo Baumel - 35777 - PMB - Aguardando Julgamento

Paulo Segurança - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Paulo Siqueira - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Pedrinho da Batata - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Perizzolo - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Professor Lucas - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Professora Ilda - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Professora Nelci Cadena - 20028 - PODE - Aguardando Julgamento

Professora Silvana Cavalim - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Professora Simone - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Rafael da Saúde - 36999 - AGIR - Aguardando Julgamento

Renato Hortifruti - 10110 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Rodrigo Schinda - 77100 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Rosa Camargo - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Rose Portela - 13120 - PT - Aguardando Julgamento

Rutinha - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Sagui - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Salete Costureira - 12312 - PDT - Aguardando Julgamento

Salvador da Oficina - 12356 - PDT - Aguardando Julgamento

Sandra Lacerda Agente de Saúde - 11211 - PP - Aguardando Julgamento

Sergio Lemes - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Silvio Espinola - 13614 - PT - Aguardando Julgamento

Simone Bojano - 55193 - PSD - Aguardando Julgamento

Tcheco - 77567 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Thiago Fleiter - 70020 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Tia Marcia - 36046 - AGIR - Aguardando Julgamento

Tia Maria - 11332 - PP - Aguardando Julgamento

Toninho Padilha - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Toti - 35035 - PMB - Aguardando Julgamento

Vanessa Figuero - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Vanessa Silveira - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Vanusa Machado - 22789 - PL - Aguardando Julgamento

Vera Lucia Padilha - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Vernik - 45369 - PSDB - Aguardando Julgamento

Vovó Rosana - 12120 - PDT - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.