Catende (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Catende (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Catende (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adriano de Roçadinho - 44777 - UNIÃO - Deferido

Adriano do Canaã - 20777 - PODE - Deferido

Aline Gouveia - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Amaro Silva do Alto D Jaqueira - 25333 - PRD - Deferido

Andre Produções - 45000 - PSDB - Deferido

Anthony - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Antônio do Egito - 20333 - PODE - Deferido

Batata - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Berega - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Beto Queimado - 25555 - PRD - Deferido

Biano de Roçadinho - 43456 - PV - Deferido

Bilu - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Biu Flor - 20222 - PODE - Deferido

Boréu - 43123 - PV - Deferido

Buda - 45222 - PSDB - Deferido

Bueiro - 10125 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Butão - 18999 - REDE - Aguardando Julgamento

Carla de Nego Piu - 20999 - PODE - Deferido

Carlos Dionízio - 45999 - PSDB - Deferido

Célia de Paudolho - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

César Barros - 43143 - PV - Deferido

César Oliveira - 44555 - UNIÃO - Deferido

Cícera da Baixa Verde - 44333 - UNIÃO - Deferido

Colega - 43777 - PV - Deferido

Cristiano de Ouricuri - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cristina do Canaã - 44888 - UNIÃO - Deferido

Dênis do Avilã - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Dida de Zé Joaquim - 45123 - PSDB - Deferido

Djalma da Saúde - 45777 - PSDB - Deferido

Dora Almeida - 70999 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Dorinha do Avilã - 25888 - PRD - Deferido

Dr Marcos - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Dra Vitória - 43430 - PV - Deferido

Dudu da Padaria - 44666 - UNIÃO - Deferido

Edimilson do Posto - 43333 - PV - Deferido

Elias de Harmonia - 50777 - PSOL - Aguardando Julgamento

Emerson Caiga - 45444 - PSDB - Deferido

Érica do China - 50555 - PSOL - Aguardando Julgamento

Eugênia Carla - 43321 - PV - Deferido

Fabiana Alto da Jaqueira - 20321 - PODE - Deferido

Fabiane da Saude - 25020 - PRD - Deferido

Fatima Campos - 45345 - PSDB - Deferido

Fernando Enfermeiro - 20444 - PODE - Deferido

Genival Cabecinha - 50000 - PSOL - Aguardando Julgamento

George da Farmácia - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Girlene Pimentel - 20666 - PODE - Deferido

Heleno Pedro - 20000 - PODE - Deferido

Herivelton Agreli - 18888 - REDE - Aguardando Julgamento

Hosana de São José da Prata - 50222 - PSOL - Aguardando Julgamento

Índio de Laje Grande - 20111 - PODE - Deferido

Irmã Adriana de Eduardo - 25999 - PRD - Deferido

Irmã Dadinha do Abrigo - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmão Thor - 43000 - PV - Deferido

Irmão Tonho Sem Terra do Canaã - 25456 - PRD - Deferido

Jacaré - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jailton Moto Táxi - 20555 - PODE - Deferido

Jardel Lima - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

João da Loja - 20258 - PODE - Deferido

João do China - 50123 - PSOL - Aguardando Julgamento

Jonas Alves - 45111 - PSDB - Deferido

Jorge da Internet - 44444 - UNIÃO - Deferido

José Pedreiro - 50444 - PSOL - Aguardando Julgamento

Joselma do Mercadinho - 18123 - REDE - Aguardando Julgamento

Josiane Hinode - 45124 - PSDB - Deferido

Júnior do Gap - 44111 - UNIÃO - Deferido

Kebel da Jaqueira - 70888 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Keith da Defesa - 44222 - UNIÃO - Deferido

Lane Menezes - 25100 - PRD - Deferido

Marcílio da Saúde - 45555 - PSDB - Deferido

Marcos do Ônibus da Saúde - 44999 - UNIÃO - Deferido

Maria Isadora - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Mariana de Guizo - 20112 - PODE - Deferido

Mariano dos Portões - 10369 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Marlene Enfermeira - 25222 - PRD - Deferido

Marluce Corretora - 45888 - PSDB - Deferido

Mona Lisa Carvalho - 44000 - UNIÃO - Deferido

Monica do Caps - 45678 - PSDB - Deferido

Nego de Biu - 10232 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Neide da Cohab - 44113 - UNIÃO - Deferido

Nelito Silva - 25777 - PRD - Deferido

Nito do Lava Jato - 25025 - PRD - Deferido

Pablo - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Pastor Eveton - 25111 - PRD - Deferido

Patrícia Santana - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Piau de Laje Grande - 45234 - PSDB - Deferido

Prof Manoel Luís Filho - 18618 - REDE - Aguardando Julgamento

Professora Jeane - 18100 - REDE - Aguardando Julgamento

Professora Lindete - 43222 - PV - Deferido

Rafaela - 44022 - UNIÃO - Deferido

Raquel Lima - 43043 - PV - Deferido

Rian Lins - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Roberval Lima - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Rodrigo Lima - 25000 - PRD - Deferido

Sabrina dos Bilhetes - 10750 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Tamires do China - 45333 - PSDB - Deferido

Tania de Edson da Água - 43140 - PV - Deferido

Ureia de Lage Grande - 43444 - PV - Deferido

Val da Energia - 43111 - PV - Deferido

Vanderlei da Guarda - 44123 - UNIÃO - Deferido

Vicente de Laje Grande - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Vieira - 43666 - PV - Deferido

Vilma de Laje Grande - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Vitoria - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Xavier - 20888 - PODE - Deferido

Xuxa do Canaã - 18000 - REDE - Aguardando Julgamento

Zé do Povo - 25123 - PRD - Deferido

Zeze do Arrocha - 25678 - PRD - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.