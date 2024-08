Catanduvas (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Catanduvas (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Catanduvas (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Airtinho - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Airton da Saude - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Alcemir - 11345 - PP - Aguardando Julgamento

Ana Trindade - 22435 - PL - Aguardando Julgamento

Antenor Farias - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Betão - 11407 - PP - Aguardando Julgamento

Bia do Salão - 44707 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Bilo - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Cardoso - 44666 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Carlos da Viola - 13237 - PT - Aguardando Julgamento

Claudia Lopes - 11388 - PP - Aguardando Julgamento

Douglas Araujo - 44140 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Edinho Alves - 22355 - PL - Aguardando Julgamento

Eraldo Lopes - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Eva Almeida - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Giovane Porochniak - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Guego - 55610 - PSD - Aguardando Julgamento

Irmão Daniel - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Itacir de Lara - 55650 - PSD - Aguardando Julgamento

João Marcos Sutil - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Joares Meira - 44220 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Juliana - 11145 - PP - Aguardando Julgamento

Julico - 55655 - PSD - Aguardando Julgamento

Leocir Reck - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Luiz Leite - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Lurdinha - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Mara - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Matheus da Auto Escola - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Miltinho - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Milton Construtor - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Neguinho Potratz - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Neri Gauchinho - 11611 - PP - Aguardando Julgamento

Neta Dal Bosco Pandini - 55021 - PSD - Aguardando Julgamento

Professora Sandra - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Ricardo Barreto - 55191 - PSD - Aguardando Julgamento

Roberto Oliveira - 13121 - PT - Aguardando Julgamento

Rosa - 44234 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Shirley - 44642 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Sueli - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Tatiane Anders - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Zé - 11250 - PP - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

