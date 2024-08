Caruaru (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Caruaru (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Caruaru (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adilson Brindes - 11789 - PP - Aguardando Julgamento

Adilson do Posto Agamenon - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Adriana de Paula - 30030 - NOVO - Aguardando Julgamento

Adriano Enfermeiro - 44192 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Adrielle Penedo - 20519 - PODE - Aguardando Julgamento

Alberi dos Caminhoneiros - 15666 - MDB - Aguardando Julgamento

Alemão do Povo - 65317 - PC do B - Aguardando Julgamento

Alex Monteiro - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Aline Florêncio - 15115 - MDB - Aguardando Julgamento

Aline Morgana - 22888 - PL - Aguardando Julgamento

Aline Nascimento - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Allyson da Farmácia - 20500 - PODE - Aguardando Julgamento

Almir Salsicha - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Almir Silva - 50123 - PSOL - Aguardando Julgamento

Ana Azevedo - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Ana Maria - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Anacélia Vasconcélos - 20279 - PODE - Aguardando Julgamento

Anchieta - 40234 - PSB - Aguardando Julgamento

Anderson Correia - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

André do Povo - 15240 - MDB - Aguardando Julgamento

André do Sofá - 25999 - PRD - Aguardando Julgamento

Andréa Maria - 40669 - PSB - Aguardando Julgamento

Andresinho - 15456 - MDB - Aguardando Julgamento

Ariela Cursino - 45444 - PSDB - Aguardando Julgamento

Arimateia de Lajes - 55145 - PSD - Aguardando Julgamento

Ayane Moura - 55511 - PSD - Aguardando Julgamento

Bafo Amigo do Povo - 11015 - PP - Aguardando Julgamento

Belarmino Junior - 25005 - PRD - Aguardando Julgamento

Bizunga - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Brício Ribeiro - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Brother da Rendeiras - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Bruno Lambreta - 45604 - PSDB - Aguardando Julgamento

Cabo Cardoso - 70190 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Cabo Miguel - 44190 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Caio Queiroz Alves - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Carla Felix - 50000 - PSOL - Aguardando Julgamento

Carlinhos da Ceaca - 20780 - PODE - Aguardando Julgamento

Carlinhos de Malhada - 12512 - PDT - Aguardando Julgamento

Carlos Eletricista - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Carminha da Galinha - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Clarice Guedes - 30222 - NOVO - Aguardando Julgamento

Cláudia da Água - 10022 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Clécio do Povo - 12232 - PDT - Aguardando Julgamento

Clívia Assistente Social - 12300 - PDT - Aguardando Julgamento

Clovis do Lbt - 77890 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Cobrinha - 10015 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Conceição Gadelha - 45045 - PSDB - Aguardando Julgamento

Cris Cazé - 25444 - PRD - Aguardando Julgamento

Cristina - 22999 - PL - Aguardando Julgamento

da Pedra - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Dalapa - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Daniel da Escócia - 12344 - PDT - Aguardando Julgamento

Daniel do Povo - 40022 - PSB - Aguardando Julgamento

Delegado Lessa - 10190 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Dido do Cristina - 70789 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Dilson Oliveira - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Diogo Tradição - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

Dorgival da Borracharia - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Dorinha do Vassoural - 44227 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Doté Rogério - 50444 - PSOL - Aguardando Julgamento

Dr João Rodrigues - 30300 - NOVO - Aguardando Julgamento

Dra Any Fernandes - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Dra Nayhara Lima - 70745 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Dra. Katryan Vasconcelos - 10622 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Duda do Vassoural - 20007 - PODE - Aguardando Julgamento

Edilson do Mst - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Edinaldo Maluco - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Edivanildo Verissimo - 15677 - MDB - Aguardando Julgamento

Edjailson da Caru Forró - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Edmilson do Salgado - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Ednaldo Silva - 80123 - UP - Aguardando Julgamento

Elenildo Arraes - 77456 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Eliabe Animais Caruaru - 77111 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Eliana Cakees do Xique Xique - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Elisvaldo do Morada Nova - 65111 - PC do B - Aguardando Julgamento

Emanuel Mendes - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Enfermeira Thaíse Torres - 12444 - PDT - Aguardando Julgamento

Enio e Magno Mandato Coletivo - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Ercio da Tv Caruaru - 44532 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ernestiane Bombeira - 30193 - NOVO - Aguardando Julgamento

Eugênio e Canca do Gás Juntos - 12312 - PDT - Aguardando Julgamento

Evinha Lima - 20522 - PODE - Aguardando Julgamento

Fabio Ramos do Regional - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Fagner Fernandes - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Fátima Sabino - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Felipe de Tasso - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Fernando Acessibilidade - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Fia Mototáxi - 15888 - MDB - Aguardando Julgamento

Filipe José - 20120 - PODE - Aguardando Julgamento

Flávia Tavares - 25789 - PRD - Aguardando Julgamento

Fran Silva - 55360 - PSD - Aguardando Julgamento

Furão da Coletiva - 65444 - PC do B - Aguardando Julgamento

Gabriel Camara - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Gaby da Casa Rosa - 70300 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Galego Cantarelli - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Galego de Lajes - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Galego do Reboque - 11022 - PP - Aguardando Julgamento

George Barros - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Gessica da Saúde - 45232 - PSDB - Aguardando Julgamento

Gil e Dael Juntos - 40140 - PSB - Aguardando Julgamento

Gilberto de Dora - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Gilvan Manoel - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Glauco Maqueta - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Gleyce Kelly Cruz Azul - 20520 - PODE - Aguardando Julgamento

Gordo da Feira - 50555 - PSOL - Aguardando Julgamento

Gorete da Vila Padre Inácio - 44112 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Guilherme do Agreste Waterpark - 12777 - PDT - Aguardando Julgamento

Heleno Oscar - 20145 - PODE - Aguardando Julgamento

Héllyda Enfermeira - 15900 - MDB - Aguardando Julgamento

Helton Rodrigues - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Hiago Promoções - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Higor Silva - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Hivson do Xique Xique - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Hugo Leonardo Chaves - 20678 - PODE - Aguardando Julgamento

Iara Nascimento - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Inocêncio Santos - 25255 - PRD - Aguardando Julgamento

Iracilda do Salgado - 77192 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Irmã Betânia - 50050 - PSOL - Aguardando Julgamento

Irmão Cícero - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Irmão Edmilson - 30777 - NOVO - Aguardando Julgamento

Irmão João - 44187 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Irmão Júlio - 44999 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Irmão Ronaldo - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Iron da Canjica - 77100 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Israel do Alto do Moura - 44544 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Italo Henrique - 22422 - PL - Aguardando Julgamento

Ítalo Rossine - 30000 - NOVO - Aguardando Julgamento

Ivanize da Freira do Troca - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Izaac da Saúde - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Jaciel da Água - 30199 - NOVO - Aguardando Julgamento

Jack Araújo - 55038 - PSD - Aguardando Julgamento

Jacy - 15102 - MDB - Aguardando Julgamento

Jadiel - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Jailson da Net - 15627 - MDB - Aguardando Julgamento

Jajá - 44244 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Janaina do São João da Escócia - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Jaqueline da Saúde - 25666 - PRD - Aguardando Julgamento

Jeferson Tepo - 55045 - PSD - Aguardando Julgamento

Jefferson Tavares - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Joana Darc - 50180 - PSOL - Aguardando Julgamento

João do Sindicato - 10610 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

João Neto - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

João Peru - 10577 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

João Salu - 10234 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

João Vitória - 65222 - PC do B - Aguardando Julgamento

John Hebert - 30333 - NOVO - Aguardando Julgamento

Jorge Casagrande - 12112 - PDT - Aguardando Julgamento

José Elias Deda - 25580 - PRD - Aguardando Julgamento

Josélia Enfermeira - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Josildo Leal - 50550 - PSOL - Aguardando Julgamento

Josy Lanches - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Júnior do Ferro Velho - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Júnior Letal - 11232 - PP - Aguardando Julgamento

Kaka Kantarelli - 25222 - PRD - Aguardando Julgamento

Kátia das Rendeiras - 44010 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Kátia Flávia - 13500 - PT - Aguardando Julgamento

Katyene do Habitat - Pe - 25333 - PRD - Aguardando Julgamento

Lairton Vieria - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Larissa do Petrópolis - 77444 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Leandro da Saúde - 25001 - PRD - Aguardando Julgamento

Leidi Silva - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Leo Bulhões - 13613 - PT - Aguardando Julgamento

Leo São Gabriel - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Léo Torres - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Liliane Araújo - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Linaldo Motorista - 10888 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Lisania Melo - 30024 - NOVO - Aguardando Julgamento

Lisboa Jr - 65000 - PC do B - Aguardando Julgamento

Louizianeh Delgado - 22522 - PL - Aguardando Julgamento

Louro do Juá - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Lucélia Lima - 44012 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Lucélio Lulu - 30288 - NOVO - Aguardando Julgamento

Luciel Emerson - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Luciene do Povo - 15444 - MDB - Aguardando Julgamento

Lucinha Bulhões - 25234 - PRD - Aguardando Julgamento

Luiz da Feira - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Lula Tôrres e Paulinho - 45614 - PSDB - Aguardando Julgamento

Major Alberaci - 22190 - PL - Aguardando Julgamento

Mano do Som - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Marcão do Povo - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Marcello Novo Mundo - 70500 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Marcelo Gomes - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Marcio Encanto da Serra - 45278 - PSDB - Aguardando Julgamento

Marcos Florêncio - 40147 - PSB - Aguardando Julgamento

Marcyo Back - 44232 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Maria do Espetinho - 40232 - PSB - Aguardando Julgamento

Maria Moranguinho - 44422 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Maria Vilma - 44593 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Marilene da Saúde - 12666 - PDT - Aguardando Julgamento

Marília Mota - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Marinho do Gás - 70100 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Marlene Santos - 25266 - PRD - Aguardando Julgamento

Marta do Alto do Moura - 55300 - PSD - Aguardando Julgamento

Mauricio Caruaru - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Mery da Saúde - 45999 - PSDB - Aguardando Julgamento

Mestre Damião - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Michelly Laurentino - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Mikaias Costa - 15321 - MDB - Aguardando Julgamento

Mila Vasconcelos - 65100 - PC do B - Aguardando Julgamento

Mirian do Morro - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Monaliza da Quentinha - 70200 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Mônica Pereira da Silva - 25125 - PRD - Aguardando Julgamento

Nadjaelson da Farmácia - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Natalia Régis - 22644 - PL - Aguardando Julgamento

Nayara Santos - 20620 - PODE - Aguardando Julgamento

Negão do Povo - 13800 - PT - Aguardando Julgamento

Nego do Caldinho - 40888 - PSB - Aguardando Julgamento

Neide Enfermeira - 12134 - PDT - Aguardando Julgamento

Neide Lima - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Neide Motorista - 11999 - PP - Aguardando Julgamento

Neidinha Furacão - 65333 - PC do B - Aguardando Julgamento

Neiton Uber - 77135 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Nelson Diniz - 45789 - PSDB - Aguardando Julgamento

Neto Sales - 15232 - MDB - Aguardando Julgamento

Nildo Caruaru - 25232 - PRD - Aguardando Julgamento

Nildo Som - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Nilsin da Lavanderia - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Ninho Com O Povo - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Núbia Felix - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Núbia Rafaella - 70145 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Osnan Cavalcante - 22232 - PL - Aguardando Julgamento

Osvaldo Filho - 30007 - NOVO - Aguardando Julgamento

Palhaço Chapuleta - 25111 - PRD - Aguardando Julgamento

Panks Bar - 44155 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Pastor do Veneza - 30025 - NOVO - Aguardando Julgamento

Pastor Etervaldo Silva - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Pastor Frazão - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Pastor Manoel Lourivan - 11888 - PP - Aguardando Julgamento

Pastora Widaline - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Patricia do Povo - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Paulo Morato - 13813 - PT - Aguardando Julgamento

Pedro Bezerra - 77177 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Pedro Serafim - 22822 - PL - Aguardando Julgamento

Perpétua Dantas - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Pierson Leite - 22001 - PL - Aguardando Julgamento

Pneu da Gente - 25610 - PRD - Aguardando Julgamento

Presbitero Bastos - 11567 - PP - Aguardando Julgamento

Presbitero Marquinho - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Priscila Oliveira - 45023 - PSDB - Aguardando Julgamento

Prof Cícero Givonaldo - 50024 - PSOL - Aguardando Julgamento

Professor Flávio Carlos - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Professor John - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Professor Jorge Quintino - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Professor Juru - 55200 - PSD - Aguardando Julgamento

Professor Marcos Galvão - 44321 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Professor Miguel - 65777 - PC do B - Aguardando Julgamento

Professor Paulo Abençoado - 40678 - PSB - Aguardando Julgamento

Professor Tomé - 12999 - PDT - Aguardando Julgamento

Professora Ana Marluce - 13555 - PT - Aguardando Julgamento

Professora Ana Paula - 12831 - PDT - Aguardando Julgamento

Professora Egirlene - 70888 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Professora Flor - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Professora Margarida Ferraz - 65123 - PC do B - Aguardando Julgamento

Professora Patrícia - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Rafa Barcelo - 13100 - PT - Aguardando Julgamento

Rafael - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Rafinha - 10023 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Raiana Rodrigues - 80000 - UP - Aguardando Julgamento

Raissa Vitória - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Raminho Xavier - 55321 - PSD - Aguardando Julgamento

Ramon Velmonnt - 77700 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ranilson Enfermeiro - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Regina Medeiros - 30175 - NOVO - Aguardando Julgamento

Regis Construção - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Renato Lyra - 11611 - PP - Aguardando Julgamento

Ricardo Liberato - 45888 - PSDB - Aguardando Julgamento

Rivaldo Soares - 65232 - PC do B - Aguardando Julgamento

Roberta Ambulante - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

Roberta Costa - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Roberta Fontes - 43010 - PV - Aguardando Julgamento

Robson do Gás - 22711 - PL - Aguardando Julgamento

Rogério de Ramiro - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Rogério do Riachão - 10052 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Rogério Lima - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Rogério Meneses - 12456 - PDT - Aguardando Julgamento

Romildo Dias - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Romildo Oscar - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Roselito Mineral - 25025 - PRD - Aguardando Julgamento

Roselma Roque - 12755 - PDT - Aguardando Julgamento

Rosimery da Apodec - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Rozael do Divinópolis - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Sandra Anselmo - 77888 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Sandro Correia - 70700 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Sandro e Melqui Juntos - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Santos Crediário - 25058 - PRD - Aguardando Julgamento

Sargento Eloi - 77190 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Sargento Márcio Santos - 12100 - PDT - Aguardando Julgamento

Sérgio Siqueira - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Seu Lesso - 25678 - PRD - Aguardando Julgamento

Sheila Nunes - 55220 - PSD - Aguardando Julgamento

Silvania do Cedro - 22002 - PL - Aguardando Julgamento

Silvio Nascimento - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Simone da Saúde - 45245 - PSDB - Aguardando Julgamento

Su do Povo - 77333 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Suelâyne Gomes - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Susy Amancio - 40148 - PSB - Aguardando Julgamento

Tadeu Tour - 15013 - MDB - Aguardando Julgamento

Tafarel - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Tâmara Jéssica - 40321 - PSB - Aguardando Julgamento

Tamyres Silva - 45145 - PSDB - Aguardando Julgamento

Tárcio do Salgado - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Thiago Macaco - 20999 - PODE - Aguardando Julgamento

Tia Rock - 20001 - PODE - Aguardando Julgamento

Tiago Bombeiro - 77500 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Tiago Lopes Jacaré - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Titio Junior - 77666 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Val da Internet - 11300 - PP - Aguardando Julgamento

Val do Abatedor - 55100 - PSD - Aguardando Julgamento

Val Lima - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Valdinho do Alto do Moura - 10999 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Valéria Cristina - 10679 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Vandeilson Protetor de Animais - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Vânia Ralph - 12789 - PDT - Aguardando Julgamento

Vanuzia dos Animais - 40013 - PSB - Aguardando Julgamento

Vicentinho do Trio Tabajara - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Vovô da Feijoada - 30022 - NOVO - Aguardando Julgamento

Wagner do Santa Rosa - 12111 - PDT - Aguardando Julgamento

Wallyson de Riacho Doce - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Wallyson Henrique - 55155 - PSD - Aguardando Julgamento

Wanderley da Saúde - 15101 - MDB - Aguardando Julgamento

Wanessa do Povo - 77151 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Wedna do Hospital - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Wellker - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Wesley Gouveia - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Wesley Personal - 13420 - PT - Aguardando Julgamento

Weverton da Jardinar - 30711 - NOVO - Aguardando Julgamento

Wilon Sobral - 77369 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Wilton Rodrigues - 40789 - PSB - Aguardando Julgamento

Wyllames Alecrim - 22622 - PL - Aguardando Julgamento

Yolanda Rocha - 22466 - PL - Aguardando Julgamento

Yscub do Povo, - 77999 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Zé do Murici - 55255 - PSD - Aguardando Julgamento

Zé Roberto - 25888 - PRD - Aguardando Julgamento

Zé Tampinha - 40442 - PSB - Aguardando Julgamento

Zezé Parteira - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.