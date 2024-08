Cantagalo (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Cantagalo (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Cantagalo (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Ademar Cabelo - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Airton Pedreiro - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Barrerito - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Brasileiro - 15511 - MDB - Aguardando Julgamento

Carlinho do Iraze - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Chico Piantkoski - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Cida Gonçalves - 77789 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ciele - 44261 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ciro Abreu - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Claudete Dete - 20173 - PODE - Aguardando Julgamento

Cleusa Ramos - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Cris - 22321 - PL - Aguardando Julgamento

Dinho - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Dinho da Van - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Dirlei - 70010 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Edemir Ribeiro (pidão) - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Eliel Zimermann - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Elizeu Rosa de Lima - 77600 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Estel Abreu - 22024 - PL - Aguardando Julgamento

Fabio Dufech Felipe - 15021 - MDB - Aguardando Julgamento

Fernando Abreu - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Gabi Weber Maria - 15234 - MDB - Aguardando Julgamento

Galvão - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Gaúcho Trovador - 77500 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Gecilda - 27222 - DC - Aguardando Julgamento

Gilmar Mala - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Gugu do Los Cunhados - 11380 - PP - Aguardando Julgamento

Helena da Farmacia - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Helia Tia do Lanche - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Home do Sabão - 13300 - PT - Aguardando Julgamento

Ilze Taxista - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Irmão Acenir - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Ivone Domingues - 12550 - PDT - Aguardando Julgamento

Izaias Sirigalli - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

José Miguel - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Jose Pacheco - 70023 - AVANTE - Aguardando Julgamento

José Prestes - 13681 - PT - Aguardando Julgamento

Josiane Gross - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Jota da Saúde - 77234 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Juarez do Posto - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Judith - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Lauri da Saúde - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Lebrão do Povo - 27027 - DC - Aguardando Julgamento

Leno Fagundes - 15157 - MDB - Aguardando Julgamento

Luciano Antonio (tuti) - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Luís Stronchek - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Maria Medeiros - 13031 - PT - Aguardando Julgamento

Marilda Furquim - 77456 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Marilson Macumba - 27000 - DC - Aguardando Julgamento

Marta do Coiote - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Miguel - 15789 - MDB - Aguardando Julgamento

Moraisão - 12612 - PDT - Aguardando Julgamento

Nego Vino - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Neguinha do Borelli - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Neio do Cavaco - 13234 - PT - Aguardando Julgamento

Neiva Patene - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

Nelci Banca da Bruna - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Nelson Veber das Chagas - 77077 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Nena do Chico - 77345 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Pastor Everaldo - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Pelé do Ônibus - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Pirilampo - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Pricilla Lemos - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Professor Edinho - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Professor Rodrigo Cantor - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Professor Sedenir - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Professora Maria Lúcia - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Professora Neusa - 70015 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Professora Tati - 55567 - PSD - Aguardando Julgamento

Ramiro Ramos - 55011 - PSD - Aguardando Julgamento

Reginaldo Calixtro - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Renildo - 11900 - PP - Aguardando Julgamento

Rosangela Viquinho Ambulancia - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Rudão do Povão - 20999 - PODE - Aguardando Julgamento

Samuel Sapateiro - 55345 - PSD - Aguardando Julgamento

Santinor das Capas - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Sargadinho Bigolório - 12111 - PDT - Aguardando Julgamento

Sombra - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Tarsila Petry - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Tere Bueno - 27111 - DC - Aguardando Julgamento

Tere do Lanche - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Tia Neia - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Trajano Eletricista - 12138 - PDT - Aguardando Julgamento

Vagalume do Povo - 27123 - DC - Aguardando Julgamento

Valdivino de Morais - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Valmir Araujo - 27777 - DC - Aguardando Julgamento

Vanda - 70303 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Varlei - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Vera Lucia do Zoca - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Vilmar Ribeiro - 12712 - PDT - Aguardando Julgamento

Vilson (salgadinho) - 22145 - PL - Aguardando Julgamento

Zé da Laje - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Zula - 22166 - PL - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

