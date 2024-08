Cabrobó (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Cabrobó (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Cabrobó (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Albino da Lotação - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Allefer Gomes - 12444 - PDT - Aguardando Julgamento

Almir Rogerio - 50456 - PSOL - Aguardando Julgamento

Ana Karla - 13777 - PT - Aguardando Julgamento

Ana Maria Truká - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Analice Menezes - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Anísio do Salão - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Antônio de Nestor - 27777 - DC - Aguardando Julgamento

Antonio do Galo - 15888 - MDB - Aguardando Julgamento

Antonio Neto - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Arnaldo do Caldeirão - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Arnóbio do Hospital - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Benivaldo Freire - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Bertinho Truka - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Bispa Neide - 50023 - PSOL - Aguardando Julgamento

Carmelita do Hospital - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Cenilaine - 50101 - PSOL - Aguardando Julgamento

Chico Ferreira - 27666 - DC - Aguardando Julgamento

Cicero da Temperatura - 15332 - MDB - Aguardando Julgamento

Claudia - 50123 - PSOL - Aguardando Julgamento

Claudinéa de Bidia - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Cris Beira Rio - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Cristina de Jesso - 44100 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Daniel da Autoescola - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Davi da Cachoeirinha - 44244 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

DIM Saraiva - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Dorval Torres - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Dr Dermeval - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Dr Jorge - 43333 - PV - Aguardando Julgamento

Dywillamys Santos - 27555 - DC - Aguardando Julgamento

Edezio Filho - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Edvaldo Motos - 12888 - PDT - Aguardando Julgamento

Elni Lins - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Erlândio Pereira - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Evandra Zuza - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Fábio Freire - 12456 - PDT - Aguardando Julgamento

Fabio Viana - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Fabíola Souza - 65555 - PC do B - Aguardando Julgamento

Fatinha Frazão - 27222 - DC - Aguardando Julgamento

Fernando da Jibóia - 13100 - PT - Aguardando Julgamento

Florentino Ferraz - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Francisca do Coronel Trapiá - 15234 - MDB - Aguardando Julgamento

Gabriel Fontes - 44422 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Galeguinho de Juscelino - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Gideilson Nigrande - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Glênio Rodrigues - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Henriqueta Torres - 70666 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Hosanete de Lourival Russso - 15556 - MDB - Aguardando Julgamento

Irenice Nunes - 40789 - PSB - Aguardando Julgamento

Irmã Marineide - 12455 - PDT - Aguardando Julgamento

Irmão Helio Gomes - 44999 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jaciara Lopes - 70999 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Jailson da Cachoeirinha - 27444 - DC - Aguardando Julgamento

Jane Cancão - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

Jeciane Vaqueira - 12999 - PDT - Aguardando Julgamento

João da Saúde - 65000 - PC do B - Aguardando Julgamento

João Pedro Novaes - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

João Pires - 50013 - PSOL - Aguardando Julgamento

José Torres - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Joseane Nayara - 44888 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Josuel Grajau - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Junior Nogueira - 15444 - MDB - Aguardando Julgamento

Karla Amando - 27123 - DC - Aguardando Julgamento

Leonardo Torres - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Lu Gomes - 13666 - PT - Aguardando Julgamento

Luclécia Vieira - 15024 - MDB - Aguardando Julgamento

Marcondes da Lotação - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Marcos de Neuma - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Mário Barros - 70456 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Matson Saraiva - 70789 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Missionaria Ninha - 43222 - PV - Aguardando Julgamento

Missionário Edivaldo - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Nero Esporte - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Nice - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Nilson de Celina - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Ninha da Jiboia - 27333 - DC - Aguardando Julgamento

Ninha de Nazinha - 12666 - PDT - Aguardando Julgamento

Novo Boqueirão - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Paulo Gonçalves - 13444 - PT - Aguardando Julgamento

Professor Audeni - 44001 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Professora Neuzete - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Rafael Gonçalves - 27000 - DC - Aguardando Julgamento

Romildo - 13555 - PT - Aguardando Julgamento

Ronaldo Freire - 12777 - PDT - Aguardando Julgamento

Rony Russo - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Rose - 13222 - PT - Aguardando Julgamento

Salviano Gonçalves - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Sargento Davi - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Sarinho - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Silvana da Enfermagem - 15999 - MDB - Aguardando Julgamento

Suzana de Ezequias - 70888 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Teliane Truká - 40888 - PSB - Aguardando Julgamento

Tiago Atikum - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Tinanan - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Ulisses Bione - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Wagner Sarapó - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Waleska Caldas - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Wedson Rodrigo - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Zeca do Boqueirão - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Zélia Saldanha - 12111 - PDT - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

