Cabo de Santo Agostinho (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Cabo de Santo Agostinho (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Cabo de Santo Agostinho (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Abimael do Armazem - 25100 - PRD - Aguardando Julgamento

Abner - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Adeildo da Saude - 15077 - MDB - Aguardando Julgamento

Adilson Santana - 35040 - PMB - Aguardando Julgamento

Adriano Sal - 45674 - PSDB - Aguardando Julgamento

Adriele de Luciano - 25111 - PRD - Aguardando Julgamento

Aguinaldo Cabeleireiro - 25600 - PRD - Aguardando Julgamento

Aguinaldo do Uber - 25500 - PRD - Aguardando Julgamento

Albania Rayane - 36200 - AGIR - Aguardando Julgamento

Alberes e Melo das Praias - 12724 - PDT - Aguardando Julgamento

Alcione do Povo - 55500 - PSD - Aguardando Julgamento

Alexandra da Saúde - 77177 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Alexandre da Banda - 12111 - PDT - Aguardando Julgamento

Aline Costa da Ama - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Aline Ferraz - 25700 - PRD - Aguardando Julgamento

Aline Melo - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Amélia Grazielle - 11511 - PP - Aguardando Julgamento

Ananias Prestamista - 35900 - PMB - Aguardando Julgamento

Anderson Bocão - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Andre das Praias - 11013 - PP - Aguardando Julgamento

Andréa de Pirapama - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Andreia Kattyllyn - 18240 - REDE - Aguardando Julgamento

Andreza Maria - 18999 - REDE - Renúncia

Antonio Instrutor - 18000 - REDE - Aguardando Julgamento

Ardonny Anderson - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Ariel Melo - 13900 - PT - Aguardando Julgamento

Arnaldo Junior - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Aziel - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Balbino da Mista - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Barão de Pontezinha - 35222 - PMB - Aguardando Julgamento

Beba Manicure - 35210 - PMB - Aguardando Julgamento

Bel dos Pcds - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Bel Peças - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Betania da Saúde - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Bete Barros - 44124 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Bia de Ilda - 70900 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Bianca Depilação - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Bianca Nutricionista - 15900 - MDB - Aguardando Julgamento

Bodão Trabalho - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Boro Show - 36036 - AGIR - Aguardando Julgamento

Carlinho da Escolinha - 44200 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Carlinhos Cabo Hidraulico - 10200 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Carlinhos do Gás - 35172 - PMB - Aguardando Julgamento

Carlinhos do Lava Jato - 11244 - PP - Aguardando Julgamento

Carlos Amorim - 15888 - MDB - Aguardando Julgamento

Carlos da Credimóveis - 40640 - PSB - Aguardando Julgamento

Carlos Pereira - 36077 - AGIR - Aguardando Julgamento

Cassio do Gás - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Celia da Charneca - 36555 - AGIR - Aguardando Julgamento

Celminha de Jesus - 33000 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Cesar Paiva - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Chico do Povo - 70434 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Chinha da Carreta - 33633 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Cianinho - 70500 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Cicera - 33111 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

CID Amado - 70455 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Claucione dos Animais - 13444 - PT - Aguardando Julgamento

Claudemir do Postinho - 36777 - AGIR - Aguardando Julgamento

Claudio da Farmacia - 25025 - PRD - Aguardando Julgamento

Claudio França - 22320 - PL - Aguardando Julgamento

Claudivanio das Casas - 18900 - REDE - Aguardando Julgamento

Cleide Pereira - 44865 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Cleiton Cross - 11611 - PP - Aguardando Julgamento

Clodovaldo Coco - 10888 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Coquita - 35121 - PMB - Aguardando Julgamento

Corretora Ingrid Lopes - 22023 - PL - Aguardando Julgamento

Cris da Associação - 13011 - PT - Aguardando Julgamento

Crys Machado Causa Animal - 77232 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Daiana Lima - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Dangelo do Armazém - 18500 - REDE - Aguardando Julgamento

Daniely Enfermeira - 33555 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Dau da Kombi - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

David Santos - 22100 - PL - Aguardando Julgamento

de do Cavaco - 11300 - PP - Aguardando Julgamento

Debora da Charnequinha - 35070 - PMB - Aguardando Julgamento

Dêdo do Malaquias - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

Del da Auto Escola - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Del da Farmácia - 55900 - PSD - Aguardando Julgamento

DI Ferreira - 40345 - PSB - Aguardando Julgamento

Diacono Aguinaldo - 12777 - PDT - Aguardando Julgamento

Diêgo Idg - 70888 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Diego Liberalino - 13050 - PT - Aguardando Julgamento

Dinho de Keko - 11600 - PP - Aguardando Julgamento

Dode Carreteiro - 35055 - PMB - Aguardando Julgamento

Dodia da Agua - 36600 - AGIR - Aguardando Julgamento

Domingos - 55511 - PSD - Aguardando Julgamento

Dr Alberto Oliveira - 20500 - PODE - Aguardando Julgamento

Dr Lucas Cabeça - 20220 - PODE - Aguardando Julgamento

Dr Renato - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Dr. Bruno Villar - 65222 - PC do B - Aguardando Julgamento

Dr. Marcelo Soares - 77077 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Dr. Moura - 77888 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Dr. Pedro Passos - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Dr. Samuel - 12444 - PDT - Aguardando Julgamento

Dr. Zé Carlos - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Dra Denize - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Dra Quesia - 11212 - PP - Aguardando Julgamento

Duca do Povo - 10606 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Duda Gás - 18100 - REDE - Aguardando Julgamento

Duda Grandi - 55955 - PSD - Aguardando Julgamento

Dudinha do Povo - 22008 - PL - Aguardando Julgamento

Edilson Junior - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Edimilson Jovem - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Edinho de Jussaral - 18123 - REDE - Aguardando Julgamento

Edmilson Dutra - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Edna Gomes - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Edson do Licor - 77651 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Edson do Uber - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Eduardo Gomes - 33520 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Elias Motorista - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Eliezer Costa - 40007 - PSB - Aguardando Julgamento

Ely Oliveira - 45100 - PSDB - Aguardando Julgamento

Emília Soares - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Engenheiro Rommel da Defesa - 12038 - PDT - Aguardando Julgamento

Enoque Elias Corretor - 25888 - PRD - Aguardando Julgamento

Erasmo Maxmino - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Erika da Saúde - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Eude Cassiano - 36888 - AGIR - Aguardando Julgamento

Eullys - 23000 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Everton Motorista - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Ezequiel - 77456 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Fabrício Amorim - 44595 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Faraó - 77477 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Fatima Quilombola - 65011 - PC do B - Aguardando Julgamento

Fernando Karatê - 10190 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Flavio da Batista - 20620 - PODE - Aguardando Julgamento

Fofão - 55100 - PSD - Aguardando Julgamento

Fofinho - 36566 - AGIR - Aguardando Julgamento

Francisco Novaes - 22200 - PL - Aguardando Julgamento

Fulia - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Gabi Jerônimo - 13222 - PT - Aguardando Julgamento

Gal das Praias - 35773 - PMB - Aguardando Julgamento

Galego da Farmácia - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Galego da Ong - 35096 - PMB - Renúncia

Geane Araújo - 18444 - REDE - Aguardando Julgamento

Gel Peixe - 36222 - AGIR - Aguardando Julgamento

Gerson Cabelereiro - 36999 - AGIR - Aguardando Julgamento

Gessé Valério - 11900 - PP - Aguardando Julgamento

Gil da Saúde - 50123 - PSOL - Aguardando Julgamento

Gilson Judeu - 33666 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Gilson Tenorio - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Gisele de Dudinha - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Gleibson Melo - 35000 - PMB - Aguardando Julgamento

Guine da Moto - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Guto Bandeira O Fiscal do Povo - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Haudiney - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Henrique Luna - 20800 - PODE - Aguardando Julgamento

Hugo - 50420 - PSOL - Aguardando Julgamento

Inajara do Salão - 40014 - PSB - Aguardando Julgamento

Ingrid Eloá - 45190 - PSDB - Aguardando Julgamento

Iranir da Saúde - 40140 - PSB - Aguardando Julgamento

Irla da Praia - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Irmã Abnoam - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Irma Aureci - 36100 - AGIR - Aguardando Julgamento

Irmã Cicera - 35467 - PMB - Aguardando Julgamento

Irma Eliane - 33190 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Irmã Geo - 77111 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Irmã Laudicéia - 12320 - PDT - Aguardando Julgamento

Irmã Rosilene - 12099 - PDT - Aguardando Julgamento

Irmã Simone - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Irmã Suely - 45999 - PSDB - Aguardando Julgamento

Irmã Vania da Ampfe - 45115 - PSDB - Aguardando Julgamento

Irmão Abraão - 18177 - REDE - Aguardando Julgamento

Irmão Alecsandro - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Irmao Cicero - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Irmão Claudio - 18130 - REDE - Aguardando Julgamento

Irmao Dal da Charneca - 33234 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Irmão Edson - 35235 - PMB - Aguardando Julgamento

Irmão Elias do Mercadinho - 35700 - PMB - Aguardando Julgamento

Irmão Fernando - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Irmão Flávio - 45900 - PSDB - Aguardando Julgamento

Irmão Imer - 20015 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmao Jaco - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Irmão Maviael - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Irmao Terra - 36111 - AGIR - Aguardando Julgamento

Itamar Mozinho - 11700 - PP - Aguardando Julgamento

Ivaldo Vigilante - 12125 - PDT - Aguardando Julgamento

Jacó Gomes - 44455 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jaelson Santos - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jair da Lama - 33123 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Jairo do Cemitério - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Jal da Associação - 70800 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Jane Marques - 15400 - MDB - Aguardando Julgamento

Jean do Banco - 77500 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Jeferson Correia - 50050 - PSOL - Renúncia

Jefferson Marcos - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Jhosy do Samu - 18321 - REDE - Aguardando Julgamento

Jj Contruçoes - 33222 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

João Ivison Paratleta - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Joao Mago - 33333 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

João Turbina - 77122 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

João Vianês - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Jobinho - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Joel Nascimento - 35444 - PMB - Aguardando Julgamento

Joelson - 70070 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Josafá Alves - 55120 - PSD - Aguardando Julgamento

Josafá da Charnequinha - 13999 - PT - Aguardando Julgamento

Josafá Fotográfo - 35678 - PMB - Aguardando Julgamento

Josemar Duarte - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Jozelma da Padaria - 33300 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Juliana Soares - 77100 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Júnior da Farmácia - 50000 - PSOL - Aguardando Julgamento

Juvandi Renovação - 33777 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Kaline - 33999 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Kareka - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Karol de Binho de Roque - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Kezia Maria - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Lau dos Engenhos - 18001 - REDE - Aguardando Julgamento

Leandro da Gr - 15615 - MDB - Aguardando Julgamento

Light do Povo - 45045 - PSDB - Aguardando Julgamento

Lígia Sales - 40678 - PSB - Aguardando Julgamento

Lilinho - 70100 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Linda de Dona Hilda - 36456 - AGIR - Aguardando Julgamento

Língua Afiada - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Livia Tigress - 10700 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Lu do Povo - 55655 - PSD - Aguardando Julgamento

Luan Costa Jr - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Luana de Bau - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Lucio Bomba - 25007 - PRD - Aguardando Julgamento

Luiz Carreteiro - 12122 - PDT - Aguardando Julgamento

Major Toca - 40190 - PSB - Aguardando Julgamento

Major Toca - 27191 - DC - Aguardando Julgamento

Mano Barbosa - 13555 - PT - Aguardando Julgamento

Marcela Rufino - 18555 - REDE - Aguardando Julgamento

Marcelo Macarrão - 20900 - PODE - Aguardando Julgamento

Marcilene do Bairro - 36124 - AGIR - Aguardando Julgamento

Marcio Cardoso - 25444 - PRD - Aguardando Julgamento

Marcos Mão Amiga - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

Maria Helena - 12077 - PDT - Aguardando Julgamento

Mariinha de Jussaral - 23111 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Marilene Agricultora - 35777 - PMB - Aguardando Julgamento

Marluce - 33500 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Max Matuto - 77333 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Mercinho - 33033 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Mestre Samy Sam - 20200 - PODE - Aguardando Julgamento

Micaias da Padaria - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Michel Vaqueiro - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Michele Cabeleireira - 25222 - PRD - Aguardando Julgamento

Mingo Carteiro - 33444 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Mir da Banda - 35035 - PMB - Aguardando Julgamento

Missionária Vanessa - 40100 - PSB - Aguardando Julgamento

Moises das Praias - 36300 - AGIR - Aguardando Julgamento

Morena do Posto - 10232 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Nadja de Mercês - 70600 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Nadja Medeiros - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Naelson Valerio - 22622 - PL - Aguardando Julgamento

Naldo Gabriel - 55130 - PSD - Aguardando Julgamento

Natal Bike - 35123 - PMB - Aguardando Julgamento

Nathalia Batista - 15345 - MDB - Aguardando Julgamento

Nathalia Santos - 65555 - PC do B - Aguardando Julgamento

Neemias - 77900 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Nem do Pernambuco - 70670 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Neno da Clarins - 10100 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Neto da Farmácia - 11211 - PP - Aguardando Julgamento

Nia Vip Car - 77677 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Nilo do Povo - 22500 - PL - Aguardando Julgamento

Nilson do Velório - 45700 - PSDB - Aguardando Julgamento

Nilson Vanderlei - 11133 - PP - Aguardando Julgamento

Niltinho do Sos Resgate - 33900 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Nilton da Areia - 33135 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Nino da Charneca - 20040 - PODE - Aguardando Julgamento

Nivete - 13180 - PT - Aguardando Julgamento

Orlando Belo - 20600 - PODE - Aguardando Julgamento

Oséas da Graça - 18777 - REDE - Aguardando Julgamento

Oyama Bastos - 20077 - PODE - Aguardando Julgamento

Paola Pereira - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Papagaio - 12999 - PDT - Aguardando Julgamento

Pastor Joaquim - 45455 - PSDB - Aguardando Julgamento

Pastor Lucas Lima - 77877 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Pastor Marcos Justino - 10077 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Pastora Gil - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Pastora Rosimary - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Patricia - 50018 - PSOL - Aguardando Julgamento

Patricia - 44500 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Patricia da Enfermagem - 35333 - PMB - Aguardando Julgamento

Patricia Gomes - 10125 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Patrick Xuxu - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Paula da Causa Animal - 12888 - PDT - Aguardando Julgamento

Paula da Vila - 36333 - AGIR - Aguardando Julgamento

Paulinho Inojosa - 33133 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Paulo Andre da Caça e Pesca - 70999 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Paulo da Internet - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Paulo Farias - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Pedrinho da Galinha - 11400 - PP - Aguardando Julgamento

Pedro Corrêa - 44144 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Percília Monte - 22771 - PL - Aguardando Julgamento

Pezão - 44128 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Piel - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Polho - 44888 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Preto do Bar - 36500 - AGIR - Aguardando Julgamento

Princesa do Posto - 10610 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Professor Silvio - 65111 - PC do B - Aguardando Julgamento

Professor Ze Carlos - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Professora Gildete - 20999 - PODE - Aguardando Julgamento

Professora Nancy - 25333 - PRD - Aguardando Julgamento

Professora Shirley Silva - 20888 - PODE - Aguardando Julgamento

Professora Sinha - 10177 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Quedma Oliveira - 22007 - PL - Aguardando Julgamento

Quinho Gago - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Ramos de Oliveira - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Raquel Cristina - 65444 - PC do B - Aguardando Julgamento

Ricardinho - 18111 - REDE - Aguardando Julgamento

Ricardo Cabeleireiro - 18333 - REDE - Renúncia

Ricardo do Gás - 20120 - PODE - Aguardando Julgamento

Ricardo Falcão e Junior Reis - 18222 - REDE - Aguardando Julgamento

Ricardo Mago - 77444 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Rimenes de Zé Mamão - 35555 - PMB - Aguardando Julgamento

Roberlan Mão Solidária - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Roberta da Saúde - 20700 - PODE - Aguardando Julgamento

Roberta Santana - 13613 - PT - Aguardando Julgamento

Roberto Freire - 45789 - PSDB - Aguardando Julgamento

Robinho Jogador - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Robson Alfred Blogueiro - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Rodrigo Neto - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Rogerio Mendes - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Rogério Som - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Ronaldinho - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Ronildo Albertim - 55013 - PSD - Aguardando Julgamento

Rosa Dário - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Rosilene de Pirapama - 12100 - PDT - Aguardando Julgamento

Rosy de Chorrita - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Samuel de Maria de Zequinha - 70234 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Sandra Costa - 35111 - PMB - Aguardando Julgamento

Sandra Tropical - 36400 - AGIR - Aguardando Julgamento

Sandrinha do Povo - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Sandro Nascimento - 22300 - PL - Aguardando Julgamento

Sandro Santos - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Sandy - 50777 - PSOL - Aguardando Julgamento

Santos do Mercadao - 36900 - AGIR - Aguardando Julgamento

Sargento Almeida - 55190 - PSD - Aguardando Julgamento

Sargento Denise - 22190 - PL - Aguardando Julgamento

Sebastiao Mel - 25125 - PRD - Aguardando Julgamento

Sibiu do Povo - 12235 - PDT - Renúncia

Sidney da Ong - 18618 - REDE - Aguardando Julgamento

Sueleide de Amaro do Sindicato - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Suênia - 70188 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Surama Lins - 40400 - PSB - Aguardando Julgamento

Tadeu Anjos - 65000 - PC do B - Aguardando Julgamento

Tânia da Midia - 55001 - PSD - Aguardando Julgamento

Tarcia do Malaquias - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Têca da Saúde - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Tereza - 11620 - PP - Aguardando Julgamento

Thamy Bronze - 15066 - MDB - Aguardando Julgamento

Thiago da Tv Atitude - 77137 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Tita Mecanico - 15133 - MDB - Aguardando Julgamento

Tito do Povo - 45077 - PSDB - Aguardando Julgamento

Tonho de Gurjau - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Tonho de Lala - 11999 - PP - Aguardando Julgamento

Tonho Nova Era - 70001 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Tonny Lourenço - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Ulisses Silva - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Val da Saúde - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Valdemar do Fas - 10500 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Valdene da Charneca - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Valdênio - 13777 - PT - Aguardando Julgamento

Valdesio Alves - 12789 - PDT - Aguardando Julgamento

Valdesio Junior - 20678 - PODE - Aguardando Julgamento

Valdir do Gás - 25900 - PRD - Aguardando Julgamento

Vander da Amai - 13113 - PT - Aguardando Julgamento

Vandilma Oliveira - 40888 - PSB - Aguardando Julgamento

Veloso do Gesso - 33456 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Vevel das Praias - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Vitória Caroline - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Vivian Confeiteira - 25001 - PRD - Aguardando Julgamento

Walkiria do Colégio - 11800 - PP - Aguardando Julgamento

Wedison da Wm - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Wellington Tata - 36444 - AGIR - Aguardando Julgamento

Weverson Carlos - 45444 - PSDB - Aguardando Julgamento

Wilkem Gomes - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Zé Antônio - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Zé Maria - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Zenildo da Cooperativa - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Zeu da Gvnet - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

