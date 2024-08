Bonito (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Bonito (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Bonito (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adones Lagartão - 18222 - REDE - Aguardando Julgamento

Adriano Nunes - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ailton Som - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Almir Paulo - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Amanda Cabral - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Ana do Sindicato - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Andreza Pimentel - 40789 - PSB - Aguardando Julgamento

Angelica dos Sem Terra - 10101 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Baixinha dos Sem Terra - 13100 - PT - Aguardando Julgamento

Betânia Ribeiro - 35222 - PMB - Aguardando Julgamento

Beto Capoeira - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Beto de Enedina - 40140 - PSB - Aguardando Julgamento

Beto de Toinho da Granja - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Bruno de Dr Renê - 70789 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Carlinhos Vilela - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Chico Construtor - 40678 - PSB - Aguardando Julgamento

Cícero Bolsa - 70888 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Cicero da Banana - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Cida Jácomo - 10999 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Coletiva da Inclusão - 11400 - PP - Aguardando Julgamento

Coletiva Ta Qui Tá - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Cristina de Alfredo Guarda - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Damião do Rodeadouro - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Demi de Ze da Mata - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Denisinho - 70999 - AVANTE - Aguardando Julgamento

DIDI do Paed - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Diel do Acordeon - 10888 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Dilma Coutinho - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Dilson de Osório - 15888 - MDB - Aguardando Julgamento

Dr Edmilson - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Dr. Novo - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Dra Betânia - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Dra. Andréa Godoy - 18018 - REDE - Aguardando Julgamento

Ediane Ambientalista - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Eduardo Ferraz - 43000 - PV - Aguardando Julgamento

Eiji de Seu Moura - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Eloysa de Hulk - 55155 - PSD - Aguardando Julgamento

Esdras de Nelson Henrique - 35000 - PMB - Aguardando Julgamento

Gisele Thiago - 35777 - PMB - Aguardando Julgamento

Graça de Barra Azul - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Guilherme Araújo - 65123 - PC do B - Aguardando Julgamento

Gustavo CD - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Henrique da Gold - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Holandinha - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Ir Pedro de Bentivi - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Iris Varela - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Irmao Daniel do Ônibus - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

Irmão Joas - 20620 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmão Jorge - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ivanice da Loja - 18100 - REDE - Aguardando Julgamento

Jadeilton José da Silva - 20229 - PODE - Aguardando Julgamento

Jaderson da Água - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Jair da Ótica - 13444 - PT - Aguardando Julgamento

Jhobinho Em Ação - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Jô Žprofessora - 35555 - PMB - Aguardando Julgamento

João Diniz - 18000 - REDE - Aguardando Julgamento

João Mila - 11040 - PP - Aguardando Julgamento

Jobson Sales - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

Jorge Coelho - 15444 - MDB - Aguardando Julgamento

Josilene (fifa) - 15789 - MDB - Aguardando Julgamento

Josinaldo da Farmácia - 35111 - PMB - Aguardando Julgamento

Juliana de Riachão - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Julieta Pinheiro - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Junior do Gado - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Junior Heráclio - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Kelly do Frei Damião - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Leonora Cristina - 65000 - PC do B - Aguardando Julgamento

Lila Irmã de Rosilda da Loja - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Luana Silva - 18200 - REDE - Aguardando Julgamento

Luciano Santos - 55880 - PSD - Aguardando Julgamento

Luciene de Brejão - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Mano de Guaretama - 15456 - MDB - Aguardando Julgamento

Marcelo do Rodeadouro - 18444 - REDE - Aguardando Julgamento

Marcos Cabeção - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Maria Jose da Apa - 40514 - PSB - Aguardando Julgamento

Maria José do Multirão - 20444 - PODE - Aguardando Julgamento

Marinho dos Fogos - 18888 - REDE - Aguardando Julgamento

Mario da Piscina - 18123 - REDE - Aguardando Julgamento

Marta Cristiane - 11140 - PP - Aguardando Julgamento

Mary Jhow - 35123 - PMB - Aguardando Julgamento

Mauricio Ramalho - 35888 - PMB - Aguardando Julgamento

Max Batista - 18456 - REDE - Aguardando Julgamento

Mineirinho - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Missionária Vanda Barros - 35035 - PMB - Aguardando Julgamento

Monica Imai - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Naldo do Paredão - 35333 - PMB - Aguardando Julgamento

Neidinha do Sindicato - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Nem do Povão - 70232 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Palhaço Micael - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

Pastor Amaro Marceneiro - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Pastor Rogaciano - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Paulinho de Deva e Daniel do H - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Pepe do Mucuri - 35444 - PMB - Aguardando Julgamento

Pingo Night - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Professor David Motta - 15380 - MDB - Aguardando Julgamento

Puluca - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Quitério Machante - 55113 - PSD - Aguardando Julgamento

Raíssa Ferreira - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Regiane Professora - 18999 - REDE - Aguardando Julgamento

Ricardo Tomaz - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Robeilton da Academia - 18555 - REDE - Aguardando Julgamento

Roberto Monteiro - 35155 - PMB - Aguardando Julgamento

Rogerio da Ribeira - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ronaldo do Inhame - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Rosaína Ramos - 20666 - PODE - Aguardando Julgamento

Sandro Cuia - 18333 - REDE - Aguardando Julgamento

Sargento Sorel - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Severina Sebastiana - 43333 - PV - Aguardando Julgamento

Simão do Povo - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Tamires Monteiro - 55235 - PSD - Aguardando Julgamento

Toy do Povo - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Val da Elétrica - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Valdiane - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Vânia do Galeto - 70456 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Vasti Enfermeira - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Wagner Felix - 55128 - PSD - Aguardando Julgamento

Wellington Zangão - 35999 - PMB - Aguardando Julgamento

Xerife Neilton - 18900 - REDE - Aguardando Julgamento

Zé da Pratinha - 15999 - MDB - Aguardando Julgamento

Zé do Armazém - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

