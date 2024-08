Bom Jardim (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Bom Jardim (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Bom Jardim (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adeildo do Toyota - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Alexandre de Biu de Laro - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Ana Nery de João Pretinho - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ana Paula - 22144 - PL - Aguardando Julgamento

André do Conselho - 12444 - PDT - Aguardando Julgamento

Bia do Toyota - 13444 - PT - Aguardando Julgamento

Bruno Araújo - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Célio Major - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Cesar Guerra - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Cicinha Moura - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Cida do Sindicato - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

de Mecanico - 22888 - PL - Aguardando Julgamento

Dody Show - 65000 - PC do B - Aguardando Julgamento

Donato - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Edgar Lira - 70789 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Edilene Professora - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Edleide da Educaçao - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Elisangela de Edilson Mecânico - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Etúlia da Auto Escola - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Fábio da Máquina - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Fia da Balança - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Finha de None - 11999 - PP - Aguardando Julgamento

Flavia da Chã do Arroz - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Gai de Deizo - 44999 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Genir Barrão - 43333 - PV - Aguardando Julgamento

Guilherme Santos - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Hugo da Hd - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Irmã Cida - 11311 - PP - Aguardando Julgamento

Irmã Edna de Bia Motos - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Irmão da Pedra - 70112 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Irmão Moises de Bizarra - 70456 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Ivison Viagens - 70700 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Jaicely Filha de Belice - 22133 - PL - Aguardando Julgamento

Janio de Lagoa do Negro - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Jêssica de Janjão - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Joab da Saúde - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Joao Caboco - 43222 - PV - Aguardando Julgamento

Juliana do Rg - 43111 - PV - Aguardando Julgamento

Junior de Cuxilo - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Junior do Gás - 44544 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Karen Guerra - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Kelly da Carne - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Lanny do Hospital - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Lene Cadete - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Lenilson do Posto - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Lucio do Sindicato - 44144 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Luiza da Saúde - 11888 - PP - Aguardando Julgamento

Maciel Santos - 13613 - PT - Aguardando Julgamento

Mano de Etiene - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Manoel Dois MIL - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Marcelo do Hospital - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Márcio Barbeiro - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Mariano Locação - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Mário Oi - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Marlindo Ferreira - 70788 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Mery da Saúde - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Michelle de Umari - 12144 - PDT - Aguardando Julgamento

Miita de Cabeça - 12122 - PDT - Aguardando Julgamento

Misso do Posto - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Mundim de Bento - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Nildo do Peixe - 11666 - PP - Aguardando Julgamento

Ninha de Tuquinha - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Poti - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Professora Elizãngela - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Professora Ivonete - 70999 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Professora Jackciana - 13222 - PT - Aguardando Julgamento

Rafael da Verdura - 65777 - PC do B - Aguardando Julgamento

Rafaela de Herculano - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Régis da Água - 70723 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Repórter do Bem - 43000 - PV - Aguardando Julgamento

Roberto Lemos - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Rosa da Jurema - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Samuel da Assistência - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Sinhá Galega do Bomfim - 70711 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Ti do Sindicato - 44122 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Tonho dos Freitas - 44888 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Vânia da Saúde - 65555 - PC do B - Aguardando Julgamento

Vitor da Saude - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Zé Avelino - 11211 - PP - Aguardando Julgamento

Ze Fernandes - 22214 - PL - Aguardando Julgamento

Zezinha dos Ramos - 12133 - PDT - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.