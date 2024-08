Belo Jardim (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Belo Jardim (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Belo Jardim (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adilson de Serra - 20888 - PODE - Aguardando Julgamento

Adriano Cruz - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Ana Janúaria - 10369 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Anderson Leonardo - 22125 - PL - Aguardando Julgamento

Araújo do Sindicato - 18123 - REDE - Aguardando Julgamento

Autarquia - 44234 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Batata - 40433 - PSB - Aguardando Julgamento

Beto do Viana e Moura - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Braz Arara - 18444 - REDE - Aguardando Julgamento

Brunna Bezerra - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Capim do Posto - 40789 - PSB - Aguardando Julgamento

Carrerinha - 20285 - PODE - Aguardando Julgamento

Cebola Roxa - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Chêu - 10888 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cintia Teodoro - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Claudemir de Xucuru - 20234 - PODE - Aguardando Julgamento

Conterrâneo Jonas - 18111 - REDE - Aguardando Julgamento

Cosme do Chorão - 40225 - PSB - Aguardando Julgamento

Cristiano Cabeludo - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Daniel Lopes - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Daniele da Cohab I - 10258 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

David Tintim - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Dé da Cohab I - 18888 - REDE - Aguardando Julgamento

Deto de Xucuru - 45789 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dirceu - 44445 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Donizete da Associação - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Edson Paixão - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Edson Silva - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Eduardo Rocha - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Edvanio Patriota - 22888 - PL - Aguardando Julgamento

Elba - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Elielson Sales - 10999 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Elza Acs Frei Damião - 40888 - PSB - Aguardando Julgamento

Euninho - 45369 - PSDB - Aguardando Julgamento

Evandro Bezerra - 40228 - PSB - Aguardando Julgamento

Evandro Macarrão - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Fabrício de Chagas - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Fátima do Laboratório - 20147 - PODE - Aguardando Julgamento

Fernanda Enfermeira - 44999 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Gal da Padaria - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Geniclécio Soares - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Gerson da Boa Vista - 18456 - REDE - Aguardando Julgamento

Glauber - 22522 - PL - Aguardando Julgamento

Guiga da Cohab I - 18125 - REDE - Aguardando Julgamento

Guilherme Monark - 18555 - REDE - Aguardando Julgamento

Irmão Adriano - 20444 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmão Claudemir - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Izanio Oliveira - 40018 - PSB - Aguardando Julgamento

Jack Taboquinha - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Janaina Ferreira - 44256 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jandilson Agente - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Jucicleide Campos - 20258 - PODE - Aguardando Julgamento

Jucy Melo - 18268 - REDE - Aguardando Julgamento

Jurandir Bezerra - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Kaká Bezerra - 18188 - REDE - Aguardando Julgamento

Kêda - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Kito do Mercado - 44456 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Leandro Barbeiro - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Leila Amancio - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Leo Taboquinha - 10200 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Leticia Severo - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Lila - 40150 - PSB - Aguardando Julgamento

Lucia Salvador - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Luciano da Ambulância - 18777 - REDE - Aguardando Julgamento

Lucimaria - 18222 - REDE - Aguardando Julgamento

Maelbe Albuquerque - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Marcelino Monteiro - 20789 - PODE - Aguardando Julgamento

Maria Lúcia - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Maria Rocha - 45999 - PSDB - Aguardando Julgamento

Maria Silvânia - 20355 - PODE - Aguardando Julgamento

Maria Véia - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Mary Festas - 10001 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Maurilio Metalurgico - 18234 - REDE - Aguardando Julgamento

Mazé do Espetinho - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Messias da Toyota - 44411 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Missa Eletricista - 20999 - PODE - Aguardando Julgamento

Monica Daniele - 45852 - PSDB - Aguardando Julgamento

Naiana Campos - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Nego Fuleiro - 45258 - PSDB - Aguardando Julgamento

Nena Agente de Saúde - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Neo Santos - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Nete do Kreps - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Nilsinho de Serra do Vento - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Nilton Senhorinho - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Ovelha - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Pão Doce - 45321 - PSDB - Aguardando Julgamento

Pastor Edson - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Paulo da Batinga - 18333 - REDE - Aguardando Julgamento

Pitomba - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Professor Claudio - 40369 - PSB - Aguardando Julgamento

Professor Joseano - 18000 - REDE - Aguardando Julgamento

Professora Eliane - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Professora Vanessa - 18889 - REDE - Aguardando Julgamento

Rita do São Pedro - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ronaldo Meu Rei - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Rui Nunes - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Sandro Menezes - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Sargento Daniel - 22010 - PL - Aguardando Julgamento

Silmar do Povo - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Silvana do Ônibus - 18520 - REDE - Aguardando Julgamento

Soldado Edvaldo - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Tatiane - 22232 - PL - Aguardando Julgamento

Tenente - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Thallys - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Totó Campelo - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Valclécia do Perfume - 45456 - PSDB - Aguardando Julgamento

Valquiria Melo - 44232 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Wesley Oliveira - 45845 - PSDB - Aguardando Julgamento

Whedja Cristiane - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Wilsinho - 44789 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Zé Guri Jr - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Zé Pereira - 20369 - PODE - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

